21:48
В Адыгее на горе Фишт разбился турист
21:45
Северная Корея публично закрыла вопрос об отказе от ядерного потенциала
21:44
ООН ответил на сообщения о вмешательства в выборы в Молдавии
Редактор URA.RU Аллаяров проведет в СИЗО почти полгода, несмотря на отсутствие доказательств
21:42
В торговом центре Екатеринбурга заметили известного режиссера. Фото
21:31
Роза Сябитова рассказала россиянкам, как найти себе мужчину: секрет прост
21:28
С 1 октября индексируются пенсии у военных: насколько их повысят
Мишустин нашел важное связующее звено стран ЕАЭС
21:26
Офис Зеленского рассчитывает сразу на четыре сделки с США
21:21
Глава Росгвардии по Северной Осетии генерал Голота задержан за взятку
21:20
«Металлург» победил «Сибирь» в доброматче
Россия вышла из конвенции против пыток: почему так произошло
21:20
В Тюменской области власти в третий раз пытаются сбыть ржавые карусели
21:15
В Приуральском районе ЯНАО появится новая модульная пекарня
21:12
Как свердловские школьники будут отдыхать в осенние каникулы: график и афиша мероприятий
У участников СВО появились новые льготы: полный список на 2025 год
21:11
В Северной Осетии задержан глава Росгвардии
21:09
Матвиенко поставила Санду позорное для политика клеймо
21:00
Тепло в дома, ДТП на четверых, выселение из общежитий: главное в Кургане за 29 сентября
Сумка по цене квартиры: бренд Aurus презентовал собственную линейку одежды
20:59
Российские войска взяли Кировск в ДНР
20:57
Менеджер «Зенита» подала иск на алименты к Аршавину
20:54
Киев заявил, что хочет завершить конфликт с Россией в 2025 году
В России решили серьезно перестроить систему поддержки героев СВО
20:49
Мишустин объявил о скором завершении разработки лекарств для лечения рака крови
20:48
Грузовик переехал свердловчанина на глазах у его жены. Фото
20:48
Пермская филармония открывает сезон. Афиша
Путин изменит подход к самому сложному федеральному округу
20:46
Богатые родители, МГИМО, футбол: досье соратника Куйвашева, покинувшего высокий пост
20:45
Концерт Гагариной и Шуфутинского и ретро-поезд в Троицк: что ждет челябинцев в октябре. Афиша
20:42
Российские войска освободили Кировск в ДНР
СНГ ждет трансформация
20:41
В Тюмени на ДОКе капитально отремонтируют дороги
20:38
В Перми вышли из строя сломались терминалы оплаты на автовокзале
20:30
В Сивинском округе депутаты переизбрали председателя думы
Какие есть категории годности и с какими призывают в армию: разбор
20:30
Свердловчан предупредили о резком спаде температуры ниже нуля
20:25
Когда в Тюмень вернется теплая погода
20:21
Украинский омбудсмен: в стране растет число русскоязычных граждан
Призыв в армию по электронным повесткам: как это будет работать
20:20
Суд завершил расследование дела экс-главы шахматной федерации ХМАО, обвиняемой в мошенничестве
20:19
Челябинский губернатор Текслер обсудил новые меры поддержки для участников СВО
20:15
Перспективы и нововведения по ямальской карте «Морошка» обсудят на профессиональной конференции
Два главных изменения: чего ждать в 2025 году от осеннего призыва в армию
20:14
У регоператора в Ивановской области требуют конфисковать имущество
20:06
В США оценили технологическую сторону мессенджера МАХ
20:06
Многомиллиардные долги и скандал с Бузовой: кто такой Владимир Кехман, которого сняли поста главы МХАТ
Что будет, если не пойти в армию: каких ждать штрафов в 2025 году
20:05
Тюменцы недовольны состоянием ж/д вокзала: что ответили в РЖД
19:56
Путин разрешил размещать рекламу на космических ракетах
19:55
Гендиректора МХАТ сняли с должности
Провокации в Приднестровье, выборы в Молдове и поставки Tomahawk Киеву: главные заявления Дмитрия Пескова
19:55
В кабинете уволившегося вице-губернатора Кубани Власова проводят обыски
19:53
В Пермском крае заработает мобильное приложение, оповещающее об угрозах
19:48
Мэр Нефтеюганска сделал заявление о прекращении работы частных детсадов
От МВД, до кресла губернатора и полпреда: кто такой Игорь Руденя
19:45
Что известно о тюменском чиновнике-ветеране СВО Викторе Квасове
19:44
Осенняя распродажа Steam 2025: как купить игры максимально выгодно
19:41
В Крыму вспыхнул морской нефтяной терминал
США могут дать Украине ракеты «Томагавк»: насколько опасно это оружие
19:40
У бывшего замгубернатора Кубани Власова, ушедшего на СВО, начались обыски
19:39
Кехмана сняли с должности гендиректора МХАТ
19:38
Саакашвили признался, что не имеет ни денег, ни квартиры
В Молдавии подводят итоги скандальных выборов: чем они закончились
19:37
Создателя игр FIFA и Battlefield выкупили за рекордные 55 млрд долларов: кто новый владелец
19:23
В базу «Миротворца» внесли еще 13 несовершеннолетних россиян
19:20
Что ждет верующих в октябре 2025: все церковные праздники месяца
URA.RU — теперь в мессенджере MAX
19:20
Акцизы на табак и сигареты повысят в 2026 году
19:20
Пермский край будет поставлять промышленных роботов в Беларусь
19:18
МО РФ: 16 украинских дронов сбиты над регионами России
Студент напал с ножом на преподавателей колледжа в Архангельске: что известно к этому часу. Видео
19:12
Министр обороны Британии отправил Путину дерзкое послание
19:11
Третьеклассник на спор прыгнул из окна школы в Екатеринбурге
19:10
Пожарные ХМАО спасли двух подростков из огня
19:09
На форуме 100+ в Екатеринбурге поднимут вопрос городской цифровизации
19:08
В Пермском крае меняют подход к работе с ветеранами СВО, которые нуждаются в трудоустройстве
19:06
В России растут инсульты среди людей 30-40 лет из-за переработок
19:05
В Тюмени арестовали иностранца-вымогателя
19:01
У Росгвардии появились новые полномочия
19:00
Курганский кардиолог Вебер назвал факторы, которые помогут продлить жизнь на 10 лет
18:58
В Румынии нашли новые обломки таинственных беспилотников
18:53
Захарова вспомнила анекдот после задержания британского политика, вернувшегося из Москвы
18:50
Сохранит молодость и поможет пищеварению: как приготовить тыкву и получить максимум пользы
18:49
Раскрыты планы по увеличению зарплат бюджетников в 2026 году
18:47
Голикова: у россиян уже есть потенциал жить до 120 лет
18:47
Миллиардер из ХМАО решил устроить соревнования для водителей грузовиков
18:42
Когда в Екатеринбург привезут последние трамваи «Кастор»
18:40
В Тюмени главный парк аттракционов перешел на новое время работы
18:40
Что известно об ослепляющих фарах, которые тюменцы ставят на свои автомобили
18:39
На Ямале запустили цифровой навигатор по мерам поддержки участников СВО
18:32
На уехавшую из России журналистку завели дело
18:32
Суд запретил Челябинскому меткомбинату получать в Газпромбанке два миллиарда
18:31
Как восстановиться после долгого перелета: советы врача
18:30
Хоккейный клуб «Факел» проведет 48 матчей в новом сезоне
18:27
Свердловский экс-депутат стал замгубернатора: инсайд URA.RU подтвердился
18:25
Охранникам колледжа, где студент напал на педагогов, грозит до 6 лет колонии
18:23
Экс-тренер курганского ХК «Зауралье» Звягин возглавил новый клуб ВХЛ
18:23
В ХМАО запускают авиарейсы из Ханты-Мансийска в Челябинск
18:23
Трамп хочет ввести 100% пошлины на иностранное кино
18:22
На Ямале нашли новые виды грибов, опасных для растений
18:20
Пермяки в октябре увидят в небе очень редкую комету
18:20
Юные екатеринбуржцы оценили эко-инновации по сортировке отходов в Нижнем Тагиле
18:20
Курганские депутаты соберутся, чтобы избрать новое руководство и лишить полномочий одного из них
18:18
Народные приметы на 30 сентября: как не навлечь беду на Бабьи именины
18:10
«Стальной ангел-хранитель»: курганцы отправили на СВО уникальный автомобиль. Видео
18:09
Путин подписал закон о продлении трудовых договоров участникам СВО
18:08
МИД Украины признал, что война идет между Россией и НАТО
18:08
В Пермском крае ребенка назвали именем известного швейцарского футболиста, выступавшего за ФК «Урал»
18:05
Тюменский актер сыграл с Марией Ароновой в новом сериале
18:05
«Не впишется в график»: главная сваха страны Сябитова объяснила, почему певице Славе сложно найти мужчину
18:02
Ярмарки осенью и зимой 2025 года в ЯНАО: где и когда пройдут главные события
18:02
Екатеринбуржцы пожаловались, что не могут попасть на прием в 40-й больнице
18:01
Установлены размеры пенсий в России в 2026 году
17:58
Вскрылась неожиданная причина, почему Украина не получит крылатые ракеты Tomahawk от США
17:57
«Прибыль увеличилась практически вдвое»: замгубернатора Гаврин и мэр Шадринска Мокан провели бизнес-семинар
17:56
Тагильские энергетики победили в областном конкурсе «Славим человека труда»
17:55
В Крыму утвердили потолок цен на бензин и ограничения по объему
17:54
Трамп согласует с Нетаньяху финальный план по Газе
17:53
Путин наделил Росгвардию новыми полномочиями
17:51
Наблюдатели из Европы признали, что на выборах в Молдавии нарушали права избирателей
17:45
Названо условие, при котором доплаты к пенсиям «съест» инфляция
17:44
В Пермском крае снижается заболеваемость ОРВИ
17:44
Следователи ЯНАО заняли призовые места на Всероссийской спартакиаде СК
17:43
Путин подписал закон о воинских званиях для участников СВО
17:41
Раскрыты подробности нового дела свердловского застройщика, который обличил экс-мэра
17:35
Тюменские автолюбители ставят на машины ослепляющие фары
17:34
Экс-следователь из Екатеринбурга нашла аферистов, наживающихся на фанатах Мэнсона
17:33
Почему в Челябинске снова дорожает аренда квартир
17:31
Путин упростил получение воинских званий для добровольцев СВО
17:30
Реконструкция «моста глупости» и новые развязки: что входит в четвертый этап улицы Строителей в Перми
17:29
На два автобусных маршрута из Кургана нашли временного перевозчика
17:29
Проезд в общественном транспорте Челябинска стал дешевле до конца года: как получить скидку
17:26
Целый этаж ТРЦ освободили для шахматистов в Екатеринбурге. Фото
17:26
Россия отказалась от Европейской конвенции по предупреждению пыток
17:25
В Кургане делают новую парковку возле КМЗ. Фото, видео
17:24
ЕК сделала заявление по поводу конфискации российских активов
17:23
В Тюмени подростки устроили массовую драку
17:22
В Нижневартовске снесут заброшенное здание университета. Видео
17:22
В ГАИ Челябинска назначили нового начальника
17:17
«Дочка» газовой компании из ХМАО выставила на продажу вахтовые общежития в Арктике
17:16
В Курганской области рыбак выпал из надувной лодки и утонул
17:16
Россия вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток
17:15
Курганский пожарный получил тяжелую травму ноги, спрыгнув с горящего здания
17:14
В челябинском округе с третьей попытки избрали спикера собрания депутатов
17:12
В Екатеринбурге скончался арестант местного СИЗО
17:12
Пермяки смогут бесплатно отвезти питомцев электричками с дач
17:10
Крупный ТЦ в Перми, в котором проходили дискотеки, сменил название
17:09
Когда стричь волосы в октябре 2025: лучшие и худшие дни
17:09
Суд вынес приговор россиянину за призывы вступать в запрещенный легион
17:05
Стало известно, сколько выделят на оборону России в 2026 году
17:04
В Польше предположили, как закончится конфликт на Украине
17:03
Информация о сокрытии данных Россией от Красного Креста оказалась фейком
17:02
В Челябинской области запущено отопление в 41 из 43 муниципалитетов
16:59
Партия Санду победила на выборах Молдавии
16:59
Дождь, снег и штормовой ветер: жителей ЯНАО ждет плохая погода
16:58
В Курганской области растет заболеваемость ОРВИ
16:52
В Кургане ищут владельцев незаконно конфискованных особняков
16:50
Названо пять признаков обмана при продаже автомобиля
16:47
Поступления в бюджет РФ от НДС в 2026 году ожидаются в 17,5 трлн рублей
16:47
Какие праздники отмечают 30 сентября 2025: что можно и нельзя делать
16:46
Партия Санду выигрывает на парламентских выборах в Молдове
16:45
Экс-владельцы национализированных челябинских фирм потеряли целое состояние
16:44
В Тюмени продлили арест экс-главреду «Тюменской губернии», обвиняемому в педофилии
16:42
Тюменским дачникам не дают покоя шумные вечеринки
16:38
В Нижнем Тагиле подростку-футболисту сломали челюсть после свистка арбитра. Фото
16:38
Правительство ХМАО запускает масштабную реформу общественного транспорта
16:38
Катя Лель рассказала о пропавшем без вести бывшем муже
16:37
В Челябинске водитель самосвала насмерть задавил рабочего, дело передано в суд. Фото
16:34
Власти ХМАО проиндексируют зарплаты бюджетников
16:34
Легендарный боксер Валуев посетит Пермь
16:30
Минфин просит повысить налоги для иноагентов
16:29
Путин подписал указ о военном призыве
16:29
Челябинский «Трактор» попытается вернуть должок московскому «Спартаку»
16:28
Тюменское правительство заплатит за DOS-атаки на самих себя
16:25
Тюменцы массово скупают одежду с электроподогревом
16:23
«Гнида из «Кадетства»» задолжал по алиментам больше 700 тысяч
16:19
Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную службу
16:17
«Газель» стала грудой металла после ДТП на «трассе смерти» в ЯНАО. Фото
16:16
Пермякам рассказали, когда выгоднее покупать новостройки и готовые квартиры
16:15
Челябинский ветеран СВО Рожков получил удостоверение депутата ЗСО
16:15
Минфин предложил повысить налоги для иноагентов
16:15
Последний день сентября в Кургане и Шадринске будет холодным
16:14
В Пермском крае директор предприятия скрыл миллионные налоги
16:09
Российский бренд Aurus начал выпускать одежду
16:09
ЕВРАЗ привезет уникальные спектакли в Свердловскую область
16:09
Катерина Шпица едет в Пермь с беспринцЫпным шоу (18+)
16:08
Фон дер Ляйен открыла Молдавии дорогу в ЕС после скандальных выборов
16:00
На трассе Пермь — Казань продается новый придорожный отель
15:59
В Перми подскочат цены на парковку
15:56
В поселке под Курганом из-за холода не работает детсад и сократили уроки в школе
15:56
Когда придут пенсии и пособия в октябре 2025: график соцвыплат для россиян
15:49
Следователи и прокуратура проверят гибель мужчины на пожаре в Ноябрьске. Фото
15:48
В Курганской области включат сирены
15:48
В Екатеринбурге в аварии с автобусами пострадали 14 человек. Фото
15:47
Зеленский нахамил Лукашенко, призвавшего к мирному решению украинского конфликта
15:44
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти резко выросло
15:44
В Челябинской области каждая четвертая семья может взять жилье в ипотеку
15:43
Губернатор поблагодарил студентов в колледже, которые скрутили нападавшего с ножом
15:39
Свердловские власти определились с новым детским омбудсменом: инсайд URA.RU подтвердился
15:39
«Содействуем органам»: в «Баден-Баден» высказались о новостях об уголовном деле из-за стройки
15:35
Губернатор рассказал о состоянии пострадавших при нападении на колледж в Архангельске
15:34
Умерла музыкальный руководитель Театра Вахтангова Татьяна Агаева
15:33
Участники форума «УТРО» посетили крупнейший ЖК Тюмени, который хвалил Путин
15:33
Дотянули до исков: компанию скандального тюменского застройщика банкротят фискалы
15:29
Курганский СК проводит проверку из-за выселения семей из общежитий КГУ. Видео
15:28
Электрички в Пермском крае перешли на зимнее расписание
15:27
«Нейтрализовал ударами в нос»: напавшего с ножом на техникум помог задержать студент
15:26
Киркоров приобрел эксклюзивный Aurus Senat баклажанного цвета
15:25
В Тюмени во второй раз ищут подрядчика на строительство снежного полигона
15:23
Станет еще холоднее: в Челябинской области в ближайшие сутки температура опустится до -12 градусов
15:18
«Каждый должен отслужить»: челябинский депутат Ботов выступил за ужесточение ответственности для призывников
15:17
В Тюмень приезжает цирк с редчайшими животными
15:14
Определен прожиточный минимум в 2026 году
15:11
Пострадавший на пожаре в ЯНАО мужчина скончался в больнице
15:10
Умерла музыкальный руководитель Театра Вахтангова Агаева
15:08
В России досрочно проиндексируют пенсии
15:07
Бизнесменам ХМАО помогут сэкономить на рекламе
15:04
В ХМАО археологи воссоздают крепость возрастом 8 тысяч лет
15:03
В Кургане проводили на пенсию легендарного врача, который почти полвека проработал в Центре Илизарова. Фото
15:00
Лунный календарь садовода на октябрь 2025: что можно и нельзя делать
15:00
В Кургане задержали и оштрафовали жителя, который переклеивал агитацию депутата на мусорные баки
15:00
День пожилых людей 1 октября: красивые открытки и душевные поздравления
14:57
Путин назначил экс-губернатора Тверской области своим представителем в СЗФО
14:56
Мощнейшая вспышка на сезон: как активность на Солнце повлияет на Землю
14:56
Российские регионы представили свой взгляд на будущее страны
14:54
В Перми на одной из заправок перестали продавать АИ-92
14:54
Радиостанция Судного дня отправила три сообщения за день
14:54
Трамп разрешил ВСУ бить вглубь России: какими ракетами может ударить Украина
14:51
Появились кадры из освобожденного Шандриголово в ДНР
14:48
Губернатор Моор и мэр Афанасьев пропиарили тюменский бренд обуви. Фото
14:47
EUobserver: ЕС хочет ограничить поездки всех сотрудников диппредставительств РФ
14:46
Путин назначил нового полпреда в СЗФО
14:45
В России установили размер прожиточного минимума на 2026 год
14:44
В Перми скелет древнего трогонтериевого слона заставят «бежать». Фото
14:43
Судья, который оправдал экс-главу окружного дептранса Першикова за коррупцию, уходит в отставку
14:42
В Тюмени на год закрыли бассейн в «Партикоме»
14:40
Группировка «Запад» освободила Шандриголово в ДНР
14:40
В Сочи уволили медика скорой помощи, взявшего с тюменки деньги за капельницу
14:34
Стало известно, сколько зарабатывают курьеры в Челябинской области
14:34
В пермском минобре объяснили скандальную систему школьных оценок
14:33
Саакашвили и его экс-охранника обязали выплатить 3 млн долларов Грузии
14:32
В ЯНАО увеличили жилищную поддержку на 100 молодых семей
14:32
Mash: напавшего на техникум отчислили за постоянные прогулы
14:30
Погибший при ударе ВСУ внук не дожил двое суток до дня рождения
14:29
Отстраненный за допинг бомбардир ХК «Автомобилист» вернулся к тренировкам
14:29
Проезд в автобусах и трамваях в Челябинске станет дешевле до конца года
14:25
Песков: в Приднестровье нельзя исключать угрозу провокаций
14:23
В каких домах в Кургане начали досрочно запускать отопление. Список
6
14:21
Песков раскрыл, про какой план урегулирования конфликта на Украине говорил Лукашенко
14:21
Прокуратура проверит техникум Архангельска, где бывший студент напал с ножом на педагогов
14:19
МО РФ: российские военные освободили Шандриголово в ДНР
14:19
В Кремле ответили на угрозы США по поставкам Tomahawk
14:18
Жители Магнитогорска пожаловались на работу городского транспорта
14:15
В пожаре в Ноябрьске пострадал мужчина, он госпитализирован
14:15
Песков: сотни тысяч молдован лишили возможности проголосовать на выборах
14:08
У свердловчанина арестовали Audi и миллион рублей: что он натворил
14:08
Власти ЯНАО утвердили новые правила выплаты стипендий студентам
14:03
Росстат назвал самую популярную страну у туристов ХМАО
14:02
В интернете лгут об отсутствии международных наблюдателей на выборах в РФ
14:01
Спикер свердловского заксо улетела налаживать связи в Беларусь
14:01
Пермские энергокомпании перепутали суд, пытаясь оспорить решение ФАС
14:00
День музыки 1 октября 2025: яркие открытки и креативные поздравления
13:59
Проигравшему выборы экс-депутату Челябинска грозят десятки штрафов за агитацию
13:59
Предприятия ХМАО начали поставки леса в Иран
13:54
В Пермском крае назвали профессию, которая обгоняет айтишников по росту зарплат
13:54
Мать напавшего на техникум в Архангельске не знала о планах сына
13:53
«Он привык, что ему все дарят»: художник Сафронов дал совет Киркорову по установке памятника
13:50
Учитель находится в тяжелом состоянии после нападения на техникум
13:50
Момент массового ДТП в центре Кургана попал на видео
13:46
Президент Финляндии ответил на вопрос о готовности сбивать российские самолеты
13:43
Заводы зовут рабочих ХМАО на вакансии с зарплатой под 200 тысяч рублей
13:42
Челябинцы усилят свойства антиоксиданта винных отходов для борьбы со стрессом
13:41
В Свердловской области завоют сирены
13:38
В ЯНАО трое 15-летних подростков попали под уголовное дело за угон авто
13:38
Житель Курганской области выиграл 33 миллиона рублей в лотерею
13:32
Боролся с губернатором и кусал полицейского за ухо: чем запомнился пермский экс-депутат Бурнашов
13:31
Экс-начальник вещевого управления Росгвардии арестован
13:29
Медведев рассказал, почему Россия не будет воевать с Европой
13:26
В Перми завоют сирены и громкоговорители
13:23
Бабушка и внук погибли из-за атаки дронов: что известно о происшествии
13:22
Shot: напавшему на техникум в Архангельске грозит 15 лет колонии
13:20
Силуанов объяснил, зачем нужно снижение порога НДС
13:14
В ХМАО во время купания утонул 7-месячный ребенок, пока мать отлучилась из ванной
13:13
В Краснодаре задержали челябинцев, организовавших сеть салонов с проститутками. Видео
13:13
Под Тюменью откроют базу отдыха с шатром, баней и конгресс-центром
13:13
В Челябинске увольняется замминистра имущества
13:10
Молдавская оппозиция обжалует итоги выборов
13:09
Первый чиновник-ветеран СВО в тюменском правительстве может уйти в депутаты
13:08
Минтруд: соцвыплаты проиндексируют на 6,8%
13:08
Сколько пермякам нужно копить на первый взнос для покупки «однушки» в ипотеку
13:07
Свердловчанину, который бросил чайник в падчерицу, грозит 10 лет колонии
13:06
Минфин предложил льготы для многодетных семей и участников СВО
13:03
От начкара до первого зама главка: карьера офицера МЧС Назаренко на Ямале. Фото
13:02
Больше половины жителей ХМАО получают свыше 100 тысяч рублей
13:01
Baza: число пострадавших при нападении на техникум выросло до трех
13:00
На выборах в Молдове было зафиксировано 236 нарушений
12:59
Судьей в ЯНАО стал бывший следователь УМВД
12:56
Сальдо рассказал об обстановке в Херсоне, ВС РФ освободили юг ДНР: карта СВО 29 сентября
12:53
Бывший студент напал с ножом на преподавателей техникума в Архангельске. Видео
12:52
76-летняя женщина и ее малолетний внук погибли при пожаре после атаки БПЛА
12:52
В Челябинске на девять часов задержан рейс до Санкт-Петербурга, прокуратура начала проверку
12:48
Ямальским родителям упростят получение компенсаций за отсутствие мест в детсадах
12:47
На Тюмень надвигается дождь со снегом
12:46
Комик ТНТ Амарян высмеял бизнес-зал аэропорта Нижневартовска. Видео
12:46
Пермский подрядчик вернул деньги за плохо отремонтированную больницу
12:45
Челябинские аграрии увеличили посевы озимых в два раза
12:42
Мэр Челябинска Лошкин потребовал ускорить ремонт разбитой дороги в Парковом
12:36
В Челябинске концертом отметят присоединение новых регионов к РФ
12:36
Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы внесен в Госдуму
12:35
В Тюмени продают имение за 300 млн рублей
12:33
Под Курганом выселяют семьи из двух общежитий филиала КГУ. Видео
12:30
Ушел из жизни известный пермский спортивный журналист
12:27
Мэр Тюмени прикрепил 12 звезду к «Народной ГАЗели» с гумгрузом из Кургана. Видео
12:25
Лучница из ЯНАО взяла золото на Кубке Генпрокурора России
12:24
Сколько домов осталось подключить к теплу в Екатеринбурге
12:23
ФСБ: жительница Севастополя планировала отравить бойцов СВО
12:22
В ХМАО под окнами многоэтажного дома обнаружен труп женщины
12:21
Когда лидерство не на руку: Тюмень вошла в федеральный антитоп
12:20
Курганцы возмущены аварийным состоянием крылец супермаркетов «Метрополис» и «Магнит». Фото
12:15
От милиционера до коррупционера: что известно о курганском экс-силовике Кокотееве, которому отказали в УДО
12:13
Курган богат талантами: керлингистки завоевали золото на Первенстве УрФО
12:13
Официальную стоимость жилья в муниципалитетах Ямала «заморозили»
12:11
В Пермском крае побит температурный рекорд 122-летней давности
12:04
Несовершеннолетнюю российскую теннисистку дисквалифицировали за бросок ракетки в голову
12:03
Задержан бывший вице-губернатор Свердловской области
12:03
Народные приметы на октябрь 2025: как понять, какой будет зима
12:02
В главке МЧС ЯНАО определились с кандидатурой первого зама
11:59
Shot предупредил о мошенниках, обманывающих под видом доставки
11:56
В ХМАО построят новый корпус медакадемии с тиром и лыжной базой
11:54
В пермском городе избран спикер думы
11:54
В Курганской области за сутки сгорело несколько бань
11:53
В Тюмени школьница сломала позвоночник на уроке физкультуры
11:52
В Ленобласти выявлена организация, распространявшая суррогатный алкоголь
11:48
Шеф-повар из Севастополя планировала отравить бойцов СВО
11:47
«Скрытые признаки абьюза»: психолог — о поведении Прилучного с новой женой
11:46
Житель ЯНАО погиб под колесами грузовика на дороге
11:44
На Западе сравнили обстановку на европейском континенте с преддверием Первой мировой войны
11:44
Прогноз от ученых: сила магнитной бури 30 сентября 2025
11:40
В Курганской области появился ледяной фонтан. Фото
11:36
В деле Тимура Иванова появился новый фигурант
11:35
В Челябинске оштрафуют застройщика, сорвавшего срок сдачи детсада в 48 районе
11:34
Суд пересмотрел приговор чиновнику с «Уральской рублевки»
11:30
Суд наказал подростка, который с разбега пнул школьницу в Нижних Сергах
11:26
В Нижневартовске автобусы переходят на зимнее расписание
11:26
Ребенок погиб из-за атаки ВСУ на Подмосковье
11:23
«Компьютер победил все остальное»: киберспортсмен Вишняков рассказал о своем детстве в Кургане
11:23
В ЯНАО утвердили среднюю рыночную стоимость жилья
11:23
В Тюмени за выходные скорая госпитализировала более 560 человек
11:21
Против журналистки Ксении Лариной* возбуждено дело
11:20
В Перми продается элитная квартира по рекордной цене
11:16
Город на севере Пермского края признан одним из самых красивых в России
11:14
Роспотребнадзор ХМАО раскрыл информацию о заболеваемости ботулизмом в Мегионе
11:11
Изменение расписания, трамваи до Осенцов и новый способ оплаты проезда: что ждет общественный транспорт Перми
11:11
День воссоединения Донбасса и России 30 сентября: когда и как отмечают, история, поздравления
11:06
«Все общественные места в Челябинске должны быть покрыты видеонаблюдением»: Лошкин распорядился ускориться
11:01
«Она призналась»: появились новые подробности убийства девочки в 1999-м в Талице
11:00
Приоритет на колледжи: как ПЦБК меняет систему образования в стране
10:59
Тюменца наказали за отказ идти в армию
10:51
Жителям ЯНАО легче всех в России взять ипотеку
10:48
По всей Курганской области почти месяц телевидение будет работать со сбоями. Скрин
10:46
В ХМАО на трассе легковушка залетела под экскаватор, есть пострадавшие
10:43
Власти еще одного челябинского города приняли решение начать отопительный сезон раньше из-за снегопада
10:41
Экс-глава MI5 Мэннингем-Буллер: Великобритания уже воюет с Россией
10:40
В Челябинске появится улица Героев спецназа
10:33
Челябинцы отправили в зону СВО около 120 тонн гуманитарки
10:32
«Туалетная экономика» и школьный скандал: восемь главных событий недели в Тюменской области
10:31
В Кургане раньше срока начали запускать отопление в многоквартирные дома. Видео
10:31
Бывший пермский депутат Госдумы Алексей Бурнашов отправился на СВО
10:31
Индексация зарплаты: кто обязан повышать и что делать, если этого не выполняют. Инфографика
10:29
В США поставили точку в вопросе ударов вглубь России
10:28
Крымский мост временно перекрыт
10:28
В Тюмени на Лесобазе на три месяца перекроют дорогу
10:28
Украина атаковала регионы России десятками дронов: карта ударов БПЛА на 29 сентября
10:24
Подравшийся с депутатом-женщиной спикер потерял пост в Верхнем Уфалее
10:22
Стало известно, когда в Челябинске начнут включать отопление
10:20
Раскрыта новая неочевидная схема мошенников
10:17
Житель ЯНАО лишился автомобиля из-за кражи стройматериалов
10:16
Украина пыталась атаковать Россию десятками БПЛА
10:16
Суд взыскал с челябинского завода холдинга «Мечел» 255 миллионов рублей
10:13
В Пермском крае выпал первый снег
10:12
Каким будет октябрь в Свердловской области
10:11
В каких районах Кургана включат отопление раньше всех. Список
10:10
Задержки и отмены рейсов в России 29 сентября: онлайн-табло
10:09
Жители ХМАО за избиение полицейских отделались штрафом
10:08
Замгубернатора сняла с должности главного хирурга Свердловской области
10:04
ВСУ оставили умирать раненого наемника из США
10:03
В Кургане владелец стройфирмы лишился люксовой машины за долги перед подрядчиками. Фото
10:02
Из Тюмени возобновили перелеты в Ташкент
10:01
Для Екатеринбурга закупят 150 новых автобусов: когда их привезут
10:00
Повышение окладов чиновникам и выплаты пенсионерам: что изменится в ЯНАО с 1 октября
09:59
Эксперты рассказали, какой бизнес мечтает открыть молодежь Урала
09:55
Оппозиция обогнала Санду на выборах в Молдове
09:54
День Веры, Надежды, Любови и Софии 2025: красивые картинки и поздравления с праздником
09:53
В ХМАО подорожал бензин и алкоголь
09:52
«Придется отказаться»: в Венгрии призвали Украину признать неприятную для нее правду
09:49
Четыре машины столкнулись в ДТП в центре Кургана и устроили пробку. Видео
09:46
В Тюмени завоют сирены
09:37
Где в Курганской области была зафиксирована самая низкая температура в заморозки
09:33
Гладков сообщил о проблемах с горячей водой в Белгороде
09:28
Виновным во взрыве газа на Сахалине ужесточили наказание
09:28
Силы ПВО пресекли ночную атаку ВСУ
09:24
Атака украинских беспилотников пресечена над Калужской областью
09:23
В Кургане побит новый температурный рекорд за последние 70 лет
09:17
Сальдо заявил о мрачной ситуации в Херсоне
09:07
Британец резко изменил свое мнение о России после визита в страну
09:02
Диалог на паузе: возобновятся ли переговоры России и Украины по урегулированию конфликта
09:00
Запрещенные богослужения и загадочные самоубийства: тайны усадьбы Расторгуевых — Харитоновых в Екатеринбурге
08:48
В Тюмени в ДТП погибли два студента
08:47
Украина атаковала Смоленскую область
08:47
Пермячка наказала частную медклинику в суде за неустановленный ее ребенку серьезный диагноз
08:45
Арест мэра, отставка вице-губернатора, убийство доцента: 9 свердловских событий недели
08:45
VIP-мишени: как и почему погибала челябинская элита. Фото
08:44
Песков рассказал, будет ли устанавливать MAX
08:35
Осужденный за коррупцию курганский экс-силовик не смог выйти на свободу
08:30
В Кремле прокомментировали слова Рютте о необходимости сбивать российские самолеты
08:29
В аэропорту Жуковский введены ограничения
08:20
Экс-чиновник и бывший депутат ХМАО оспорят обвинительный приговор в суде
08:08
Российские войска полностью освободили юг ДНР
08:07
Отпустила любимого «к Создателю» и борется с раком: карьера и жизнь Маргариты Симоньян
08:01
Большая утрата для бокса: что известно о скончавшейся чемпионке мира Ирине Синецкой
08:00
Прохладный день без осадков ждет тюменцев
08:00
Визит федерального министра, подарок от Мизулиной и медведь в городе: топ-10 новостей Пермского края
08:00
Проверка радиации на месте ядерного взрыва, Шипилову смягчили меру пресечения: восемь событий недели ХМАО
08:00
В Кургане ждут переселенцев, депутаты облдумы отказываются от мандатов: топ событий недели в регионе
07:59
ABC 7: погранслужба США прибыла в Чикаго и начала задержания по плану Трампа
07:51
Под Северском найден единственный живой солдат ВСУ
07:48
Первый снег, новое в деле Чернобровина, перезагрузка ЗСО, задержание банкира: 10 челябинских событий недели
07:47
В авиагавани Жуковского задержаны восемь рейсов
07:45
Мир вторых рук: что продают и кто одевается в секонд-хендах Кургана. Фото
07:44
Глава пермского округа вернулся с охоты с полной корзиной грибов. Фото
07:42
Дело об открытом колодце в Челябинске, куда провалилась женщина, проверят в СКР
07:40
Переизбрание председателя заксо и новый сенатор от округа в Совфеде: восемь главных событий недели в ЯНАО
07:35
В Кремле ответили, что происходит с переговорами России и Украины
07:18
Лукаш: участие Путина в саммите G20 зависит от отношений с США
07:14
Глава МИД Италии опроверг слова Зеленского о России и БПЛА
07:13
Аэропорт Жуковский приостановил работу
07:12
Город в США затопило из-за сильнейшего наводнения. Видео
07:10
Российские войска заняли весь юг ДНР
07:03
Россияне рассказали, какой период жизни считают самым счастливым
07:00
Аномальные морозы ударят по Свердловской области
06:52
Гигантскую свеклу вырастили жители Курганской области. Фото
06:50
В Прикамье пропал 37-летний мужчина, который нуждается в медпомощи. Фото
06:35
Эксперты со всего мира и актуальные проблемы: чего ждать от «Валдая» в 2025 году
06:30
ВСУ ни разу не обстреляли ДНР за сутки
06:24
Выбирать самый выгодный вклад советуют не только по ставке
06:20
ВЦИОМ: большинство россиян надеется на дополнительные доходы на пенсии
05:57
Депутат Гаврилов: работодатели обязаны индексировать зарплату россиян
05:50
Жителей столицы ХМАО предупредили об опасности на дорогах
05:33
Песков: никаких сигналов по переговорам от Украины до сих пор нет
05:30
Нотариус Корнилова: россиянам придется платить налоги за некоторые виды подарков
05:30
На Ямале неделя начнется с сильных ветров и дождей со снегом
05:11
TV2: истребитель ВС Дании подняли в воздух из-за сообщений о БПЛА
05:02
Песков дал комментарий по ЧП с суррогатным алкоголем в Ленобласти
04:49
Треть россиян считает, что копить на пенсию стоит начать еще до 25 лет
04:47
Юная уралочка очаровала московских звезд своим голосом
04:41
CBS: в самолете из США нашли тело пассажира в отсеке для шасси
04:39
В Курганской области полицейский осужден за пытки
04:37
Блогер Шарий: ВСУ стреляли по Белгороду из жилой застройки Харькова
04:18
Захарова: Запад опасно фрагментирует медиапространство
04:14
Два российских аэропорта ограничены для приема и выпуска рейсов
04:06
В Пензенской области ввели временное ограничение мобильного интернета
04:06
Партия Майи Санду заняла первое место на выборах после подсчета 95% бюллетеней
04:00
Посол Митрофанова: Болгария с Италией хотят построить крупнейшую базу НАТО
03:58
Оппозиционеры Молдавии набирают 49% внутри страны, опережая правящую партию
03:58
По делу об отравлении алкоголем в Ленобласти арестовали шестерых человек. Видео
03:54
Трехкратная чемпионка мира по боксу Синецкая умерла в 46 лет
03:40
Пермячка отправится в колонию за аферу с компенсациями на оплату ЖКХ
03:34
В ХМАО и ЯНАО почти половина семей могут позволить себе ипотеку
03:29
В Кургане продают кота за два миллиона рублей
03:26
ОДКБ впервые внесет новые виды оружия в основные документы
03:21
Для тагильчан возводят современный искусственный каток. Видео
03:15
В Тюменской области появилось несколько сотен новых инвестпроектов
03:11
Вильфанд: снегом покрыто около 30% России и он не растает в ближайшее время
03:00
Эксперт Лихачева: Европа стоит на пути к суициду
02:51
Собянин: в Москве провели уникальную операцию по трансплантации фрагмента кисти
02:45
Эксперт «Валдая» Лихачева: доминанты будут даже при многополярности
02:39
«Известия»: на рынке труда в России стало больше вакансий, чем безработных
02:37
«Известия»: новые переговоры США и России ожидаются уже в октябре
02:32
Додон заявил о поражении партии власти в Молдавии
02:30
Валдайский клуб напишет «инструкцию по применению» многополярности
02:25
Прокуратура обнаружила нарушения в исправительной колонии в ЯНАО
02:17
В Кургане отмечен рост смертности трудоспособного населения
02:15
Политолог раскрыла, почему многополярный мир близок к БРИКС и ШОС
02:06
Зеленский заявил о риске блэкаута на Украине
02:05
Эксперт Лихачева: возвращение к биполярному миру - один из сценариев будущего
02:02
Северная Корея заявила о себе с неожиданной стороны
01:58
Оппозиция Молдавии набрала больше голосов, чем партия Майи Санду
01:55
Музыкантов Белгородской области не смог остановить даже обстрел ВСУ
01:46
Под Екатеринбург привезут вагоны из петербургского метро
01:44
Экспертиза одобрила проект складско-офисных помещений логистического комплекса под Пермью
01:43
UnHerd: арест активов России ускорит отказ стран от западных валют
01:38
WP: Трамп поедет на секретное заседание с высокопоставленными военными США
01:37
Водитель-слесарь из ЯНАО погиб в зоне СВО. Фото
01:33
Гладков: в результате атаки БПЛА в Белгородской области пострадали три человека
01:13
Минобороны: над регионами России сбили 14 БПЛА за девять часов
01:01
Пермский «Амкар» уверенно обыграл нижнетагильский «Уралец-ТС»: Видео
00:46
Актер Юрий Батурин попал в базу украинского «Миротворца»*
00:37
Гладков обратился к жителям Белгородской области по поводу последствий атаки ВСУ
00:32
Самый высокий в мире мост открыли в Китае. Видео
00:30
Первые морозы обрушатся на ХМАО
00:12
Курганские подростки сплели браслеты выживания для участников СВО. Фото
