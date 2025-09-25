Все регионы
Московская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
00:30
Жена Зеленского поговорила с Меланией Трамп о детях
00:25
В ЯНАО начали открывать теплые остановки
00:11
Россия поможет Эфиопии развивать ядерную инфраструктуру
В деле редактора URA.RU Аллаярова появилось новое СМИ
00:10
Телевизионный агент, который вывел на экране легендарный сериал, умер в США
00:07
В Курганской области в октябре пройдет 85 культурных мероприятий, которые посетят десятки тысяч человек
00:00
Алаудинов раскрыл количество потерь ВСУ
Заставить весь мир: почему Трамп требует от Турции, ЕС и Индии отказаться от российской нефти
25 сентября 2025
23:53
КНДР закончили разработку ракеты для удара по США
23:50
В США признали зависимость от России
23:50
Названы лучшие фильмы по итогам пермского кинофестиваля «Флаэртиана». Фото, видео
URA.RU — теперь в мессенджере MAX
23:44
Звезды «нулевых» закатят вечеринку на день рождение бара в Екатеринбурге
23:42
WP: страны НАТО в шоке от успехов России на Украине
23:30
Богомаз: ВСУ нанесли удар по поселку в Брянской области, есть пострадавшие
ВСУ планируют наступление, ВС РФ продолжают продвигаться: главное об СВО 25 сентября
23:29
Челябинский экс-замгубернатора Гехт вступила в должность губернатора НАО
23:24
ЕДДС Ханты-Мансийска второй год подряд признана одной из лучших в России
23:24
Чемпионка Стокгольмского марафона умерла в возрасте 30 лет
URA.RU разыграет iPhone 17 среди своих читателей
23:23
Аэропорт Тамбова временно ограничил выпуск и прием рейсов
23:21
В Испании спустя 20 лет установили личность погибшей россиянки
23:14
Выходца из Белоруссии оштрафовали за комментарий с поросячьим визгом
1
Отказ от нефти и покупка истребителей: о чем говорили Трамп и Эрдоган в Белом доме
23:09
В правительстве прокомментировали сообщения о задержании вице-губернатора Вологодской области
1
23:07
Занятия в школе в Крыму, которая попала под удар дронов, возобновлены
23:06
В селах Тюменской области открылись два новых медпункта
«Сломаю пасть»: что известно об избиении матери за попытку защитить сына в Подольске. Видео
23:06
Советник Путина объяснил, почему Трамп делает резкие заявления о РФ
23:01
Что приготовить на зиму: советы и рецепты заготовок
2
22:41
Долг по алиментам совершеннолетней дочери заблокировал выезд тоболяка из России
1
Путин бросил новый вызов США, Китаю и Франции
22:32
Москалькова: сорвалось возвращение курян с территории Украины
2
22:31
Премьер Грузии Кобахидзе отказался отвечать на критику Зеленского
22:31
Индекс промышленного производства в Пермском крае упал на 2,6%
Открытие Соседова и угрозы Shaman: что говорят об итогах «Интервидения»
22:30
Путин назвал Эфиопию надежным партнером
22:30
В Екатеринбург на кинофестиваль съехались звезды. Фото
22:24
Путин и Лукашенко поддержали готовность Гросси выдвинуться на пост генсека ООН
Политэлиты срывают переизбрание ульяновского губернатора
22:24
Паслер отправил в отставку вице-губернатора Олега Чемезова
22:15
Охоту на волков и лис из-за угрозы населению объявили в одном из округов Курганской области
22:00
Новый председатель Заксо ЯНАО и новый сенатор от Ямала в Совете Федерации: события дня
Цены на бензин бьют рекорды: почему топливо дорожает и чего ждать в ближайшее время
22:00
Смертельная авария и вражда с родной дочкой*: жизнь и скандалы Людмилы Максаковой
22:00
Измены в браке, поздняя слава и уход из театра: Олегу Басилашвили — 91
21:56
Трамп: для России «настало время» завершить конфликт на Украине
3
Магазины в России избавят от подделок
21:39
Генсек НАТО поддержал слова Трампа о необходимости сбивать российские самолеты
1
21:38
«Орешник в пути»: Лукашенко подтвердил направление комплекса в Беларусь
2
21:20
Тюменское правительство пытается закрыть дефицит в новом департаменте
«Пять лет за пять миллионов евро»: что известно о приговоре экс-президента Франции Саркози
21:19
Лукашенко: Трамп поддержит предложение Путина о ДСНВ, он бунтарь. Видео
21:18
Захарова: выборы в Молдавии сопровождаются тоталитарными методами
21:08
Мэр Перми раскрыл, кого будет курировать в рамках программы Путина. Фото
От сына иммигранта до вершины власти: биография Николя Саркози, приговоренного к пяти годам тюрьмы
21:08
Лукашенко: Орешник на пути в Белоруссию
21:08
В единственном на Ямале образовательном центре начнут готовить цифровых спортсменов
21:08
Пролив почвы, защита от грызунов и побелка: что нужно сделать в саду в октябре
ВСУ готовят новое наступление: что известно и каковы шансы Киева перехватить инициативу в конфликте
21:03
Трамп попросил Эрдогана отказаться от российской нефти
21:02
66 бойцов подготовят в свердловскую власть в 2026 году: как и зачем
21:00
В ХМАО резко похолодает до -8 градусов
Бензин пропал, заправки закрываются: что происходит с продажей топлива в России
20:58
На Пермском тракте перекроют важную развязку
20:55
График отопления, розыск косуль и мандаты депутатам новой облдумы: главное в Кургане за 25 сентября
20:53
Трамп хочет, чтобы Турция отказалась от российской нефти
Удар по финансовой устойчивости: кому из бизнеса придется туго после налоговых изменений 2026 года. Эксклюзив
20:51
Госдума одобрила в первом чтении переименование трех городов в Чечне
20:51
Кадыров поблагодарил депутата, выступившего за переименования трех городов Чечни
20:48
Кто в лес, кто по горам: как тюменские политики провели лето
Лес в цифре и победа над западной техникой: ПЦБК делится уникальным опытом на «Российской Неделе Бумаги»
20:48
Пермяки отказываются от просторных квартир в пользу частных домов
20:45
ХК «Зауралье» в матче ВХЛ обыграл соседей по турнирной таблице
20:45
Приставы арестовали кафе в ХМАО из-за долгов по налогам
20:45
В Челябинской области с приходом осени начнется мэропад
20:44
УФАС: в Челябинской области цены на бензин сдерживает конкуренция
20:41
Кремль: Путин и Лукашенко видят Гросси в качестве генсека ООН
20:40
Губернатор в российском регионе рассказал о проблемах с бензином
20:38
Гросси поблагодарил Путина за приглашение на форум «Мировая атомная неделя»
20:33
Спектакль «Лето одного дня» с Фрейндлих и Басилашвили убрали из репертуара БДТ
2
20:28
Безопасность АЭС, новая топливная система и запасы урана: главные заявления Путина на атомном форуме
20:23
Отстраненный за допинг бомбардир ХК «Автомобилист» заявил о возвращении
1
20:20
Коммунисты устроили скандал в думе Нижневартовска из-за интересов меньшинств
20:20
От волейбола до езды на роликах: чем увлекаются чиновники ХМАО в свободное от работы время
20:18
MWM: Индия разочаровалась во французских истребителях и планирует закупать самолеты у России
1
20:16
В Тюменскую область незаконно ввезли 55 ковров из Казахстана
1
20:13
В Челябинске на пожаре пострадал мужчина
20:11
Bloomberg рассказал, какое условие поставила Индия США за отказ от нефти из России
1
20:01
Глава Пентагона экстренно созвал сотни генералов и адмиралов без объяснения причин
19:57
Тюменский «Светофор» повторно поймали на продаже поддельного мяса и молочки
1
19:55
В Челябинске мигранта выдворят из страны после рейда на полигоне ТБО
19:51
Shot: питерский чиновник покончил с собой в Подмосковье
2
19:50
От айтишника до командира: как складывалась карьера самого заметного пермского ветерана СВО
19:50
Сделал карьеру, уехав с Ямала: кто из ямальских политиков занимает высокие посты в других регионах
19:50
В ХМАО запускают регулярные авиарейсы в Челябинск
19:44
Пашинян поблагодарил глав делегаций за свое участие в «Мировой атомной неделе»
19:44
У свердловчан срывается отпуск в Турции — они застряли в аэропорту
19:41
«Агрессоры, не агрессоры»: Лукашенко обратился к Путину
1
19:34
Путин: запасы урана иссякнут к 2090 году
19:32
В Екатеринбурге у красной дорожки собралась толпа: кого все ждут. Видео
1
19:30
В Курганской области возбудят уголовное дело на родителей, чьи дети разбились в ДТП
19:28
В Тобольске установили самую высокую в России колонну дегазации и деактивации
19:26
Путин рассказал о запуске замкнутой ядерной топливной системы
19:25
Отправиться в путешествие по России теперь можно не выходя из дома
19:20
Путин: безопасность ядерных объектов является приоритетом
19:17
Президент РФ выступил с приветственным словом на «Международной атомной неделе»
19:16
Курганцы высказались против предложения учителя заменить объемную классику
19:14
Депздрав ХМАО рассказал о состоянии госпитализированных с признаками ботулизма
19:13
Свердловского депутата, который обвинял мэра в нападении, лишили мандата
19:10
В суд поступило дело на экс-гендиректора «Промышленных парков Югры», который обвиняется в коррупции
19:09
Тюменский губернатор назвал себя потомственным чиновником
19:07
Второй после губернатора: что известно про чиновника, которого Паслер первым взял в команду
19:00
В Кургане огласили статистику ДТП с подростками за рулем
18:55
Праздник Воздвижения Креста 2025: как отмечают 27 сентября, что можно и нельзя, открытки
18:54
В РФС придумали, как придать импульс развитию футбола в России
18:53
«Вы что творите»: генерал Шаманов возмутился в Госдуме переименованием в Чечне
1
18:52
Российские международные резервы резко увеличились за неделю
1
18:50
Как Виктор Казарин строил карьеру на Ямале
18:45
Два жителя ХМАО госпитализированы с признаками ботулизма
1
18:40
Жители ХМАО выберут название новому мосту через Обь в Сургуте
18:30
Le Monde: в Польше наблюдается резкий рост антиукраинских настроений
18:30
Саб-новости: что изменилось в курганском кафе популярных сэндвичей после ребрендинга. Фото
18:27
Путин принимает участие в Глобальном атомном форуме
18:25
В Москве начался форум «Мировая атомная неделя»
18:20
В Челябинске запустили новую хоккейную традицию
18:19
Водителей ХМАО предупредили об опасностях на дороге из-за похолодания
18:19
В Тюмени пройдут масштабные антитеррористические учения
18:17
Аналитик Абрамс: США развязали большинство военных конфликтов в XX веке
18:17
В центре Кургана закрывается аптека, а фармацевт отказывается выдавать лекарства. Фото
1
18:16
В Златоусте стартует отопительный сезон
18:14
Посол заявил о возможном начале войны с НАТО, если ее войска собьют российский самолет
3
18:09
В России компенсируют углеродный след, оставшийся после международного форума
18:07
В Екатеринбурге появился район-аутсайдер по запуску тепла
1
18:06
Челябинские налоговики банкротят компанию из-за долга в 723 миллиона рублей
18:06
Путин прибыл на Глобальный атомный форум
18:06
ХК «Трактор» завершает домашнюю серию игрой против «Авангарда». Онлайн-трансляция
18:04
В Курган приехал ученый, у которого есть орден «За заслуги перед Отечеством». Фото
18:02
В США утверждают об обнаружении российских военных самолетов у Аляски
1
18:01
Хинштейн сообщил об атаке ВСУ на Курскую АЭС-2
1
17:58
ФК «Челябинск» выиграл в Иркутске и вышел в пятый раунд Кубка России
17:52
ВСУ пытались вывести из строя Луганскую ТЭС
17:49
Пермяки смогут добраться до Ярославля автобусами
17:48
Минобороны рассказало, сколько территорий освобождено в зоне СВО с начала года. Фото
17:47
В Кургане хотят снизить смертность к 2029 году
1
17:46
В Тбилиси вооруженный мужчина удерживал заложника в Holiday Inn
17:46
«Берегите детей и собак»: неизвестная в Академе по ночам разбрасывает сладости. Видео
17:45
Свердловчанку переехал поезд, возбуждено дело
17:44
Губернатор Тюменской области встретился с молодежью из ЛНР на форуме УТРО
17:43
Мобильный оператор подарит своим абонентам в Китае бесплатный интернет
17:38
Пожарные потушили топливные резервуары в Нижневартовске. Видео
17:34
Армия России освободила более 4,7 тыс кв.км
17:33
Отдых в бархатный сезон: куда жители ЯНАО поедут осенью и сколько за это заплатят
17:32
Посетителей Эрмитажа срочно эвакуировали
17:32
В Перми открылся новый памп-трек. Фото
17:30
Курганцы начали планировать отдых в новогодние праздники
17:29
Алаудинов рассказал, как бойцы «Ахмата» в полном окружении держали оборону два месяца
17:29
Под окнами тюменской многоэтажки найдено тело женщины. Фото
17:28
Суд признал законным продление ареста экс-замглавы Росгвардии Стригунову
17:25
В Кишиневе прошел марш за свободные выборы
17:23
В Кургане отремонтировали филиал поликлиники за 70 миллионов рублей
2
17:22
Детскому омбудсмену в Свердловской области подобрали замену
17:21
Между Новым Уренгоем и Салехардом проложат туристический маршрут
1
17:19
Украина пыталась повредить Луганскую ТЭС
17:18
МИД РФ отреагировал на скандальное заявление Зеленского
17:18
Скандально известный пермский банк добивается банкротства своего бывшего председателя
17:12
Житель ХМАО пылесосом переломал кости двум женщинам
17:11
Информация о введении новой выплаты для россиян оказалась фейком
17:07
В Озерске Текслера познакомили с реализацией проекта благоустройства «Энергия воды»
17:06
Писатель Алексей Иванов в Перми устраивает встречу с поклонниками
17:04
Курганские танцоры завоевали золотую медаль на соревнованиях в Екатеринбурге. Фото
2
17:04
Осужденный экс-президент Франции заявил, что будет «спать в тюрьме с высоко поднятой головой»
1
17:04
Челябинец рассчитал движение хирургического робота на шести ногах. Скрин
17:01
В Салехарде за пять миллионов изменят облик сквера истории рыбозавода
16:58
В Норвегии перехватили иностранный беспилотник
1
16:56
The Hindu раскрыла подробности о ЧП на Шри-Ланке, где погиб россиянин
16:55
Гороскоп на октябрь 2025 для всех знаков зодиака: точный прогноз от астролога
16:53
Пермские власти показали проект новой транспортной развязки
16:50
Мантуров рассказал, как в России усилят оборону
2
16:49
Кинотеатры ХМАО взвинтили цены на билеты
16:49
ВСУ атаковали АЭС-2 в Курске
1
16:48
Новые «китайцы» вместо «немцев»: на чем силовики из тюменского мотобата будут ловить нарушителей. Фото
16:47
Курганцы могут улететь в Сочи из соседней Тюмени за тысячу рублей. Фото
16:47
Какие праздники отмечают 26 сентября 2025: что можно и нельзя делать
16:46
Пермский кооператив поставил на завод две тонны опасного молока
16:46
Экс-милиционер из Екатеринбурга рассказал, как убивал юриста и бизнесменов: кадры с допроса
16:46
Лиса в Златоусте поужинала на глазах очевидца. Видео
16:44
В новой Пермской художественной галерее появится образовательный центр. Фото
16:40
Прокуратура добилась штрафа для челябинского золотодобытчика на миллион рублей. Видео
16:39
В ХМАО оправдали начальника, у которого рабочий утонул вместе с экскаватором
16:39
В Екатеринбурге придумали новый способ оплаты проезда
16:37
Челябинцам в сфере промышленности платят сотни тысяч рублей
16:35
В пермской школе неизвестные распылили газовый баллончик
16:34
Активисту Котову* дали пять лет колонии за финансирование ФБК**
1
16:34
В челябинском округе главным депутатом стала дама из соцзащиты
16:30
Тысячи паломников собрались в Верхотурье ради праздника в честь Симеона Верхотурского. Фото
16:28
Гросси поддержал идею Путина о ДСНВ
2
16:23
Более полутора тысяч ямальцев получили жилье благодаря «Арктической ипотеке»
16:21
Цена бензина АИ-92 пробила рекордное значение
2
16:21
Девятиклассники, которые не сдали ГИА, смогут обучиться рабочей профессии бесплатно
16:21
Свердловский мэр, проваливший выборы губернатора, отправлен в отставку
1
16:18
У свердловчан стали чаще находить рак
16:15
В Екатеринбурге обновилось кафе, где устраивали разборки криминальные авторитеты. Фото
16:15
В Кургане и Шадринске похолодает до 11 градусов
16:10
Экс-президента Франции Саркози приговорили к 5 годам тюрьмы
16:08
В Кургане дети пытались испортить мотоциклы во дворе дома в Заозерном. Видео
1
16:07
Набиуллина: пересмотр НДС может краткосрочно повлиять на инфляционные ожидания
1
16:05
Подследственному экс-директору Тюменского драмтеатра избрали самую мягкую меру пресечения. Фото
16:05
Эксперты назвали самые популярные автомобили у жителей Ямала
16:00
«Земля грузин» с многолетней историей: что известно о пермском ресторане, который годами не могут продать
16:00
Метил в мэры, но уехал в Черногорию: как рушились мечты и бизнес-империя курганского медиамагната
15:58
В Кургане запустили отопление в детских садах, школах и больницах
4
15:57
Россия не будет экспортировать бензин до конца 2025 года
15:56
Как и какие многолетники высаживать под зиму: инструкция от садовода
15:51
В Нижневартовске пылают резервуары из-под дизеля. Фото
15:49
Из Тюмени в Сочи можно улететь за тысячу рублей
1
15:49
Дибров передал своей жене послание через адвоката. Видео
1
15:48
В Пермском крае похоронят погибшего на СВО отца четверых детей
15:47
ВСУ атаковали Рыльск, есть пострадавшие
1
15:47
Басилашвили сообщил о неожиданном решении Алисы Фрейндлих по карьере
1
15:45
Инспекторы оставили челябинцев без 20 тонн куриных лапок. Фото
1
15:45
Набиуллина напомнила об «уроке прошлого года» из-за ожиданий по ключевой ставке
1
15:45
От учителя русского языка до вице-спикера ямальского парламента: карьерный путь Натальи Фиголь
15:45
«Я — другой человек»: экс-милиционер раскаялся за массовые убийства, но получил срок в Екатеринбурге
15:45
Топ-менеджер, ответственный за стройки на «Курганстальмосте», покинул пост
15:42
Учился в Поволжье, выезжал на ЧП: справка о новом прокуроре Екатеринбурга
15:41
Медведев пригрозил Зеленскому оружием, от которого бомбоубежище не спасет
1
15:39
Челябинцы рассказали, почему выбирают зеркальные даты для свадьбы
15:39
Обманутые инвесторы и угроза сноса: чем привлекает подростков Екатеринбурга жуткий недострой-небоскреб
15:38
Санду максимально сократила число избирательных участков на выборах в Молдове. Инфографика
15:37
Губернаторы ХМАО и Тюменской области приехали на форум УТРО. Фото
15:30
Володин рассказал о новом законе против иноагентов
15:30
Курган богат талантами: сотрудник УФСИН признан одним из лучших в России. Фото
15:30
Осужденный помощник экс-губернатора ХМАО собирается оспорить приговор
15:29
В Перми рухнули цены на новые iPhone 16
15:27
От деревянного домика до авиаузла в виде чума: аэропорт Нового Уренгоя отмечает 50-летие. Фото
15:23
В ХМАО обвалились цены на новые iPhone 16
15:20
«Пусть следит за своей страной»: в Грузии жестко прошлись по Зеленскому
15:19
ЦБ рассматривает возможность поэтапного увеличения минимального капитала банков
15:18
Звезда ММА по прозвищу «Уральский Халк» приедет в Курган
15:17
Иноагентов станет проще привлечь к уголовной ответственности
15:17
Власти Молдовы физически мешают избирателям голосовать
15:17
СК проверит мать из Магнитогорска, которая пьяная гуляла с грудным ребенком
15:15
Институт избирательного права: Евросоюз уничтожит суверенитет Молдавии в обмен на гроши
15:11
Россия готова участвовать в отказе от одного вида оружия: главные заявления Пескова 25 сентября
15:09
Горнолыжный курорт «Евразия» и Аркаим станут площадками для проведения свадеб
15:04
ЦБ расценивает проект бюджета как дезинфляционный
15:02
Набиуллина рассказала о будущем ключевой ставки
15:02
В Березниках скончалась известная активистка, которая боролась за сохранение кинотеатра «Авангард»
15:01
В Тюменской области мошенники обзванивают бизнесменов от лица чиновников
1
15:00
Политолог Мартынов: Санду ждет судьба Зеленского и Саакашвили
1
15:00
Жители Нижневартовска украли материалы со стройки для возведения собственного дома. Видео
15:00
День воспитателя 27 сентября 2025: добрые поздравления и красивые открытки
14:58
Изотову назначили зампредом Счетной палаты
14:58
В Челябинске девочка сломала позвоночник на тарзанке на набережной Смолино
14:58
Мотоциклы, прогулки и семья: как курганские политики справляются с осенней хандрой
14:56
Германия поддержала передачу российских активов Украине
7
14:53
ВСУ захотели пойти в новое «масштабное» наступление: карта СВО за 25 сентября
1
14:52
Досье спикера-банкрота: что известно о новом председателе думы Нефтеюганска
14:52
Топ-менеджеров челябинской «Макфы» оставили в СИЗО. Фото, видео
14:50
В России появится официальный дилерский центр крупного китайского автопрома
14:50
За деньги или бесплатно: куда в Перми сдать старые шины
1
14:48
Продаваемый за 0,5 миллиарда челябинский метзавод ждет реновации
2
14:48
Политолог предположил, как Европа будет эксплуатировать Молдову в своих интересах
14:47
Зеленский заявил о готовности уйти в отставку при одном условии
14:47
Мошенники с начала 2025 года похитили у жителей Челябинской области около 2 млрд рублей
1
14:46
Экс-чиновник из российского региона финансировал ВСУ с помощью мобильного телефона
1
14:45
Осенняя посадка чеснока на Урале: секреты для хорошего урожая
14:42
Екатеринбуржца, загадочно пропавшего в горах, отыскали. Фото
14:37
Ямальский стоматолог заработал 22 млн рублей без лицензии и не вернет их государству
1
14:36
Чиновникам ЯНАО отменят дополнительные выплаты
1
14:31
В Новороссийске начались восстановительные работы после атаки ВСУ
14:31
Массированная атака ВСУ пресечена над российскими регионами за сутки
14:30
Приставы отправили из ХМАО на родину сотни нелегальных мигрантов
1
14:27
Польша выступила с дерзким заявлением касательно России
3
14:27
Армия России добивает ВСУ в Кировске
14:26
Экс-чиновница курганского правительства Афанасьева получила новый пост на Ямале
14:25
Kub Mash: матери, спасшей детей от беспилотников ВСУ, выписали штраф за превышение скорости
14:24
Трудинспекция проверит гибель машиниста в пермском руднике
14:23
Пермский зоопарк потратит миллионы на уборку
14:22
В Кремле оценили «крупнейшую в истории» сделку между США и Казахстаном
1
14:22
«Мы зовем ее — наша мымра»: тест на знание фильма «Служебный роман»
14:20
Боец ВСУ встал на колени перед российским дроном. Видео
14:20
Челябинский актер Сафронов снялся во втором сезоне детективного сериала «Ронин»
14:20
Лишат ли тюменских пенсионеров и инвалидов безлимитных поездок в автобусах: ответ властей
14:17
Песков оценил призыв Трампа отказаться от биологического оружия
14:17
Таможенники пресекли контрабанду слитков драгметаллов почти на 22 млн рублей
14:15
Информация об ограничениях виз, выдаваемых Италией для россиян, оказалась фейком
14:15
В Кремле ответили на новую угрозу из США
14:15
В ХМАО назвали города, где продают самые дешевые дачи
14:13
В Надыме УАЗ смял передок, сбив пешехода на «зебре». Видео
14:10
Пермский музей совриска ПЕРММ похвастался достижениями после увольнения директора
14:07
В Новосибирске начнут испытания вирусного препарата против рака мозга
14:07
Свердловский депутат переходит в правительство — его позвал Паслер
1
14:06
В челябинском округе депутаты с двух попыток не смогли выбрать спикера
14:01
ЦБ анонсировал выпуск новых купюр купюр номиналом 50 рублей и 10 рублей
1
14:00
Экс-президент Франции Саркози признан виновным в финансировании Каддафи своей президентской кампании
14:00
Всемирный день туризма: история праздника, открытки и поздравления
13:58
В Сургуте близка к завершению самая дорогая кампания по ремонту дорог
1
13:58
Власти Новороссийска выплатят по 1,5 млн рублей семьям погибших при атаке ВСУ
13:55
В Соликамске Пермского края в руднике погиб рабочий
13:55
Челябинский губернатор Текслер открыл Всероссийский научный медиафорум. Фото
13:54
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за резкого похолодания до -6 градусов
13:53
На Тюменскую область надвигаются заморозки
13:50
ЦБ рассказал, когда выпустит новые 10- и 50-рублевые купюры
1
13:50
Челябинские озера Увильды и Тургояк впервые исследовали с помощью подводных дронов. Фото, видео
13:50
Школьники в Екатеринбурге взбунтовались из-за увольнения учителя
13:49
Семьям погибших и пострадавшим при атаке ВСУ на Новороссийск пообещали деньги
13:48
Раскрыто страшное будущее Молдавии при победе Санду, которое напрямую затронет Россию
13:45
Саркози признали виновным по делу о ливийских деньгах
13:43
В Кургане приставы посадили сосны в сквере рядом с новым памятным камнем. Фото
4
13:40
В ХМАО перекрыли мост из-за вспыхнувшей машины. Фото
13:40
Появилась информация о работе пляжей в Сочи после атак БПЛА
13:39
Власти Екатеринбурга проваливают важный KPI
13:38
Капремонт центральной тепломагистрали «Юг» в Кургане закончили
13:35
Губернатор ЯНАО Артюхов определил важные задачи новому составу Заксобрания
13:33
ФСБ опубликовала видео задержания агента украинской разведки в Мордовии
13:33
На северо-западе перевернулся «КамАЗ» с металлом. Фото
13:29
«Войдет в топ-5 международных шоу»: продюсер рассказал о будущем «Интервидения»
13:28
Массовая авария парализовала движение в центре Екатеринбурга. Фото
13:27
Дибровы официально развелись: кто стал тайным любовником Наградовой
11
13:22
В ХМАО пошел первый снег. Видео
13:20
Челябинцы могут проставить апостиль на документы через Госуслуги
13:19
В Тюмени хотят брать плату за посещение общественных туалетов
13:18
Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись через мировой суд Подмосковья
1
13:17
«Водка текла на ребенка»: в Магнитогорске пьяная мать с младенцем на руках слонялась по городу. Видео
13:12
ВСУ не дают восстановить энергоснабжение ЗАЭС
13:11
В Молдавии боятся, что страна рискует исчезнуть с карты мира
13:10
От слесаря до Совета Федерации: трудовой путь сенатора от Заксо ЯНАО Ситникова
13:06
Индексация пенсий в 2026 году: кому, когда и на сколько повысят выплаты
13:05
В Соликамске на супругах загорелась одежда в овощной яме
13:01
Жители ХМАО повально скупают участки для ИЖС
12:56
Время строить: в Тюмени из-за низкого спроса рекордно рухнули цены на стройматериалы. Эксклюзив
12:55
Представлять ЯНАО в Совфеде будет новый сенатор
12:54
Поездки на речных трамваях могут оказаться по карману не всем тюменцам
12:54
Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись
12:50
Молодежный кластер «Салют» станет новой точкой притяжения для студенческих и школьных мероприятий УрФУ. Фото
2
12:50
Депутаты Заксобрания ЯНАО выбрали состав ключевых комитетов
12:49
Еще над тремя аэропортами Дании заметили дроны, под угрозой — военные истребители США
1
12:48
Экс-глава пермской полиции Юрий Валяев лишился поста сенатора
12:46
В Свердловской области готовятся объединить станции скорой помощи
12:45
В ХМАО пойдет под суд организатор подпольного казино в Сургуте
1
12:44
Черный дым окутал промзону в Британии: последние подробности о взрыве
2
12:42
В поселке Челябинской области объявили карантин по бешенству
12:42
Неловкая встреча: Эрдоган подколол Макрона в США
12:42
В Москве заочно осудили директора Нарвского музея
1
12:40
Что делать пермякам при атаке беспилотников. Инфографика
12:40
Октябрьские выходные с приключениями: походы, гастротуры, духовные экскурсии и термальные источники из Кургана
4
12:39
Шеф-повара осудят за массовое отравление будущих прокуроров в Екатеринбурге
12:38
Фестиваль документальных фильмов о Героях СВО пройдет в Белоруссии
12:38
Вице-губернатор ХМАО упрекнул власти Сургута за отсутствие масштабных проектов благоустройства
1
12:30
В девяти территориях Пермского края отключат радио и ТВ
1
12:25
В Челябинской области утвердили новую премию губернатора
12:25
В пельменной под Екатеринбургом нашли зараженное мясо
12:24
В Мордовии задержали IT-специалиста, передававшего данные украинской разведке
12:23
Тюменка случайно стала миллионером
1
12:23
Подоляка: Зеленский готовится к войне с Приднестровьем
12:22
В Пермском округе за привлечение контрактников на СВО будут платить больше
12:20
Сайт Пермской оперы «упал» после начала продаж билетов на «Щелкунчика» (6+)
12:15
В ХМАО сотрудница ломбарда умудрилась за год украсть на работе 1,5 миллиона рублей
12:14
Большая перезагрузка: в каких городах будут жить уральцы через несколько лет
12:12
Новым депутатам челябинского заксобрания выдали мандаты
12:11
Полный апдейт: новым депутатам Курганской области вручили удостоверения
12:09
Билеты на новогоднего «Щелкунчика» (6+) в Перми стоят до 18 тысяч рублей
12:09
Что нужно знать охотникам Курганской области в сезоне 2025
1
12:07
Тюменцы месяцами не могут записать детей в поликлинику к узким специалистам
12:06
ФСБ задержала сотрудника IT-компании за госизмену
12:06
Парламент Киргизии сложил полномочия
12:02
В Заксобрании ЯНАО выбрали вице-спикеров
12:01
«QR-код вместо бумажки»: Тюмень перешла на электронные рецепты
12:01
Бывший пермский министр ЖКХ возглавил хозуправление в крупном вузе
12:00
ЕС не будет запрещать въезд российским туристам
12:00
Стало известно, что россияне чаще всего заказывают в доставке
11:56
В Кургане начался запуск горячей воды по 84 адресам. Список
2
11:55
Город в Челябинской области завтра останется без воды
11:53
В ЯНАО отменили бесплатный проезд для школьников в автобусах
1
11:53
Первый зам Паслера избавился от приставки «ио». Фото
3
11:52
Дания дважды за неделю столкнулась с неизвестными дронами: что творится в Европе
11:50
Народные приметы на 26 сентября: что можно и нельзя делать на Корнилов день
1
11:49
В Тюменской области простятся со спасателем, погибшим на СВО
11:46
ФСБ задержала айтишника за передачу данных ВСУ об объектах Мордовии
11:43
В ХМАО на пять часов задержали рейс в Сочи из-за угрозы атаки беспилотников
11:42
Мэр дальневосточного города внезапно подал в отставку
11:40
Свердловский депутат попросил лишить его полномочий
1
11:40
Челябинский «Мечел» покинул сотню крупнейших компаний Forbes по чистой прибыли
11:37
В Тюменской области возобновили поиски мужчины, который пропал 20 лет назад
11:36
Завод экстренно эвакуировали из-за атаки БПЛА: карта ударов на 25 сентября
11:34
Муфтий Пермского края насобирал грибов во время командировки в исправительную колонию. Фото
11:33
В Челябинской области вырос спрос на покупку земель под ИЖС
1
11:30
Свердловчанина осудят за русофобию в соцсетях
11:28
Как вырастить хорошие арбузы на Урале: советы садовода. Фото
11:27
Актер, игравший вместе с Зеленским, готов выступать в России за 3 млн рублей
3
11:27
Парламент Киргизии досрочно прекратил свои полномочия
11:27
В Пермском крае объявлена тренировка по беспилотной опасности. Скрин
11:24
В Шадринске осудили директора завода, который полгода не платил зарплату
4
11:23
В Тюмени подорожал популярный тип жилья
11:23
Мэр Биробиджана покинул пост
11:20
На Южном обходе Перми произошла смертельная авария. Видео
11:20
От комсомольского вожака до спикера Заксобрания ЯНАО: биография и карьера Сергея Ямкина
11:19
Пьяный водитель из ЯНАО продал «Ниву», чтобы избежать конфискации
11:19
Спикером думы в ХМАО стал обанкротившийся депутат из клана теневого мэра
11:17
Челябинский «Трактор» попытается прервать 6-матчевую победную серию «Авангарда»
11:15
В ЯНАО избрали нового председателя заксо. Видео
11:14
Депутат Таубер: молдавский народ не видит в России врага, вопреки курсу ЕС
11:12
Единогласно: в Магнитогорске спикер возглавил горсобрание на пятый срок подряд
11:12
В Иркутской области школьник попытался зарезать одноклассника
11:08
Раненному на СВО свердловчанину на работе грозят увольнением
11:05
По легенде учений: в Троицке сотрудники ФСБ обезвредили БПЛА, атаковавший город. Фото
11:03
Власти Тюмени попытаются найти деньги на реконструкцию известного ДК в ближайшие годы
11:03
Власти изымают у челябинцев землю и квартиры в ветхой сталинке 1957 года. Скрин
11:02
В промзоне британского города прогремел мощный взрыв. Видео
11:01
«Светлый человек»: свердловчане простились с доцентом, которого зарезали на улице. Фото
11:00
Есть ли в Кургане перебои с бензином: URA.RU проверило ситуацию на заправках
10:57
В гордуме Тюмени выбрали нового вице-спикера
10:55
Последняя спокойная неделя: прогноз магнитных бурь и солнечной активности 26 сентября
10:52
Новый состав заксобрания Челябинской области выберет спикера 2 октября
10:50
В пермском лесу волонтеры наткнулись на медведя и лося во время поиска человека
10:48
Челябинцы раскупили билеты на концерт участника шоу «Маска» Сумишевского
10:46
В монастыре Шри-Ланки рухнула канатная дорога, погиб россиянин: что известно к этому часу
10:42
Сотрудников предприятия в Краснодарском крае эвакуировали из-за БПЛА
10:42
В тюменской гордуме встретили трех новых депутатов
10:41
Руководитель пермского телецентра покинул должность после 27 лет работы
10:39
Свердловчанка, похитившая девочку на улице, избежала колонии
10:37
От переплаты волосы дыбом: тюменцы быстрее всех на Урале гасят ипотеку
1
10:37
Власти разбираются в причинах масштабной аварии на водопроводе под Пермью
10:33
В Кунгуре поставят памятник городовому. Фото
10:31
«Воды снова нет»: в Златоусте перенесли срок включения горячей воды, которую должны были дать вчера
10:30
ЕВРАЗ обучит сотни школьников по уникальной программе
10:29
Водитель Ford погиб при столкновении с КАМАЗом под Муравленко. Видео
10:28
За два месяца выявлено 27 фейков о мессенджере MAX
1
10:26
В Краснодарском крае эвакуировали крупное предприятие из-за атаки БПЛА
10:26
На челябинской границе заблокировали провоз 44 тонн репчатого лука. Фото
10:24
В России сократилось число автозаправок, продающих бензин
10:22
Тюменец надругался над женщиной, избил полицейского и получил условный срок
1
10:20
В ХМАО вынесли приговор призывнику, давшему взятку за освобождение от службы
10:19
Рейс из Екатеринбурга в Турцию задержали на 16 часов. Скрин
10:17
Первый туристический поезд в Челябинск вызвал ажиотаж у пермяков
10:15
В Курганской области мобилизовали охотпользователей, которые будут разыскивать косуль-зомби
10
10:15
Какие курорты популярны у туристов ХМАО на школьных каникулах осенью
10:13
Россиянин оказался среди погибших буддистов на Шри-Ланке
10:11
Лидеры G7 и ЕС хотят ввести минимальные цены на редкоземельные металлы
3
10:08
Студенты из Екатеринбурга создадут новый мотоцикл на базе «Урала»
2
10:06
Буддистские монахи погибли при падении канатной дороги на Шри-Ланке
10:05
Когда в России выпадет снег: прогноз по регионам
10:02
Силовики наказали тюменца за надпись «АУЕ»* на заборе
10:01
В Челябинской области начался процесс ликвидации районных собраний депутатов
10:00
Кимаковский: украинские военные минируют тела детей в Днепропетровской области
10:00
На дороге около Карабаша водитель легковушки сбил мужчину в темной одежде. Видео
10:00
В Кургане завершают замену двух километров изношенного водопровода
10:00
Два федеральных министра посетят пермский университет в октябре
10:00
В пятницу в небе над Салехардом 2500 дронов выстроятся в символы Победы
09:56
В Курганской области подорожал бензин двух марок. Инфографика
09:56
Россиян предупредили о штрафах за неправильную перевозку кота в авто
1
09:55
Совмещение работы с учебой снизило успеваемость у трети челябинских студентов
09:54
Отмены и задержки рейсов в России 25 сентября: что происходит в аэропортах страны
09:53
Картаполов: Европа тайно размещает вооружения на границе с Россией
09:51
В ХМАО спасатели четвертый месяц ищут девочку, утонувшую в реке
09:44
ПВО сбили 55 украинских дронов за ночь над Крымом, Кубанью и акваторией морей
09:44
Верке Сердючке хотят закрыть въезд в Россию: отношение артиста к СВО, связи с РФ и личная жизнь
13
09:42
В Курганской области сделали скульптуру Хищника. Фото
09:41
Сосед заплатит пенсионерке из ЯНАО, которую толкнул в подъезде
09:31
Дания дважды за неделю столкнулась с неизвестными дронами
09:30
В каких районах Кургана включат отопление раньше всех. Список
2
09:27
Россиянам рассказали, как избежать негативных последствий короткого светового дня
09:26
В страшном ДТП на «трассе смерти» в ЯНАО погиб человек
09:25
ПВО РФ за ночь сбили десятки украинских дронов
09:18
Городской реформатор полез в большую политику: кто такой Максим Кац*, которого ищет Интерпол
09:15
В Кургане ищут нового директора в строительное управление
1
09:08
Депутат молдавского парламента Таубер: Европа превратила страну в рассадник нищеты, коррупции и беспредела
09:00
Эксперты назвали способ приумножить доходы на фоне падения ключевой ставки
09:00
Эксперты заявили, что большинство россиян ссорятся с друзьями из-за спорта
08:51
Bloomberg: Европа чувствует себя на крючке после смены риторики Трампа
1
08:48
Пермяк отсудил более 700 тысяч рублей у AliExpress
08:46
Каллас пожаловалась, что в Европе растут закупки российского газа
08:45
Аниме-марафон, фестиваль с участницей «Битвы экстрасенсов» и квиз: что ждет челябинцев на выходных
08:45
От репы к яблокам: как барон Розен привил культуру в Кургане. Видео
08:41
Пенсионерам предложили выбрать натуральную или денежную форму социальных услуг
2
08:40
В Екатеринбурге закончилось бабье лето
08:39
Медведь ворвался в школу на Камчатке и напал на людей: детали инцидента
5
08:33
Российского миллиардера ждет новый иск, связанный с банком «Югра»
08:30
Курганский экс-замглавы устроился в дорожную компанию. Инсайд
08:27
На начало осени уже пятая часть России оказалась под снегом
1
08:23
Украина предупредила Трампа об очередном наступлении: чем закончились предыдущие
1
08:21
Опальной на Украине Верке Сердючке хотят закрыть въезд в Россию
08:20
В ХМАО экс-депутата из пула авторитетного бизнесмена Петермана банкротят за долги
08:12
Назван самый репрессивный регион Украины
08:08
Волочкова пожалела россиян из-за «всего двух недель» каникул в январе
2
08:00
Тюменцев ждет потепление до +24 градусов
07:56
Спасатели вывели из пермского леса заблудившуюся пару
07:56
В челябинских лесах не заканчиваются опята. Фото
07:54
Киберэксперт: мошенники адаптировались под реалии СВО
07:52
Украина атаковала дронами сразу несколько районов Ростовской области
07:45
Прокуратура сняла претензии к приговору по школе экс-главе УКС Кургана Минину
4
07:43
Раскрыты детали маршрута первой в России высокоскоростной магистрали
07:43
В Свердловской области открыты вакансии с зарплатой до 600 тысяч рублей: список предложений
07:40
ВСУ атаковали Ростовскую область дронами
07:40
В Тюменской области выросли затраты на строительство домов
07:40
Ключевая компания тюменского олигарха скатилась в убыток
07:34
Электрощитки в многоэтажке Челябинска охватил огонь с первого по седьмой этаж. Фото
07:33
Медведь загрыз женщину на школьном стадионе на Камчатке. Видео
3
07:28
В Пермском крае сняли режим беспилотной опасности
07:23
В ХМАО суд забрал машину у бывшей жены водителя, осужденного за пьяную езду
07:21
Фон дер Ляйен обвиняют в тайных переписках с Макроном
2
07:21
Суббота порадует, воскресенье промочит: прогноз погоды на выходные в Челябинске
07:10
Эксперты со всего мира и актуальные проблемы: чего ждать от «Валдая» в 2025 году
07:02
Пермский слесарь попался на мошенничестве с шуруповертом
06:59
Общежития, конференции, обмен: два вуза Кургана подписали соглашение
06:56
В Госдуме назвали минимум пять областей на Украине, где ждут прихода России
1
06:52
Боец из ямальского села погиб в зоне СВО. Фото
06:45
В Приморье в багажнике нашли расчлененного краснокнижного тигра
2
06:35
Россиянам напомнили о важном налоге, который надо оплатить
1
06:27
Запад оценил полезные ископаемые в Донбассе в 16 трлн рублей
06:14
Мощное землетрясение произошло в Венесуэле
06:11
Блогер Кац* объявлен в розыск на территории всех государств-членов Интерпола
06:06
Пермские спортсмены отличились на соревнованиях по ушу в Китае
05:59
Все школы России получили план действий при атаках БПЛА
05:58
На Уралмаше в огромном пожаре сгорело кафе. Фото
05:45
В России появится новый тип кредитных каникул с октября
05:22
Трамп заявил, что мог погибнуть на ступеньках на Генассамблее ООН
1
05:16
Депутат из Кургана выступил за признание песен «Сектора Газа» и Михаила Круга культурным достоянием
6
04:51
В Свердловской области продают мяч с автографами легенд футбола за 1,5 миллиона рублей. Фото
04:48
На пожаре в тюменском селе погиб человек. Фото
04:47
Курганская область столкнулась с избытком новостроек
4
04:43
ЕС хочет построить «стену дронов» за 7 млрд евро
1
04:41
Onet: в жилой дом в Польше попала ракета, выпущенная из F-35
1
04:38
Годовая инфляция в России с 16 по 22 сентября упала до 7,99% с 8,02%
1
04:30
Финансист Асяева рекомендовала сберегать капитал с помощью рупии и юаня
1
04:30
На Ямал обрушится снег и морозы почти до -10 градусов
04:30
Специалисты рассказали, как ухаживают за столетним дубом. Фото
04:29
Водителей без ОСАГО хотят штрафовать по камерам раз в сутки
2
04:11
Шереметьево: после аварии в аэропорту 264 пассажира разместят в гостинице
04:02
В ряде регионов ввели режим «Беспилотная опасность». Онлайн-трансляция
04:00
Бастрыкин вмешался в ситуацию с агрессивными псами в Челябинске
03:44
Тушка бройлера подорожала на треть в России
03:43
Solcu: Эрдоган привез на Генассамблею ООН специальную воду из Турции
03:42
Разнорабочим из ХМАО предлагают зарабатывать на вахте до 400 тысяч рублей
03:41
Польша открыла границу с Белоруссией
03:28
Камала Харрис описала в мемуарах обидное прозвище Меркель
2
03:19
В Свердловской области пятые сутки ищут пропавшего в горах екатеринбуржца. Фото
03:17
Отказ УЕФА от отстранения Израиля связали с политическими интригами
02:56
В Шереметьево столкнулись два самолета 25 сентября: что известно об инциденте
1
02:43
«Под предлогом предоставления характеристики»: как жительница Перми лишилась 1,5 миллиона рублей
02:30
«Россия» сообщила о столкновении своего самолета с другим бортом в Шереметьево
02:25
Аэропорт датского Ольборга закрылся из-за якобы БПЛА в небе
02:25
В Курганской детской поликлинике приступила к работе новый врач-педиатр. Фото
02:18
Рианна родила девочку
02:17
После столкновения самолетов в Шереметьево будет сформирована спецкомиссия
02:11
Аналитики назвали топ «дорогих» вакансий для вахтовиков в Тюменской области
02:02
Глава ИРИ заявил о «гиператаке» на мессенджер Мах
01:43
Свердловчане столкнулись с проблемами в работе телеоператора «НТВ Плюс»
01:31
Захарова поставила фон дер Ляйен на место после ее встречи с премьером КНР
01:30
Минобороны: дроны уничтожены над Крымом и Черным морем 24 сентября
01:28
Под Курганом вспыхнул крупный пожар, спаслись четыре человека
01:26
Около сотни аварийных домов снесли в Перми
01:23
Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево
01:22
Венгрия решила сотрудничать с Россией в сфере энергетики
1
01:19
В Шереметьево самолету оторвало часть хвоста перед взлетом. Видео
2
01:08
Словакия попросила ЕК исключить ее из плана по отказу от энергоносителей России
01:03
WSJ: Трампу сообщили о планах Украины начать наступление
1
00:51
WSJ: Трамп несмотря на смену риторики не одобрил удары ВСУ вглубь России
00:38
Что такое центр «Рубикон», созданный Андреем Белоусовым: борьба с ВСУ, история, эффективность
00:34
CNN: Трамп пытается давить на Россию при помощи проукраинской риторики
00:31
Стубб: военная часть гарантий для Украины почти готова
1
00:12
Лавров на встрече с Рубио подчеркнул соблюдение итогов переговоров на Аляске
00:08
Курганцы собирают опята тележками. Фото