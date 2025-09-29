ВСУ ни разу не обстреляли ДНР за сутки

Украинские войска ни разу за сутки не обстреляли территорию ДНР
Украинские войска ни разу за сутки не обстреляли территорию ДНР
Спецоперация РФ на Украине

Украинские силы за прошедшие сутки не совершили ни одного обстрела по территории ДНР. Об этом сообщили в управлении правительства Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«Ноль фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. URA.RU). Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали», — написали в telegram-канале ведомства. В предыдущие сутки было зафиксировано три случая обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее в Белгородской области мужчина, получивший ранения в результате атаки украинского беспилотника, скончался в медицинском учреждении, передает RT. Согласно заявлению оперштаба, утром 28 сентября в селе Новостроевка-Первая произошло срабатывание FPV-дрона, в результате чего один из местных жителей был тяжело ранен и впоследствии умер в больнице.

