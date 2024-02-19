19 февраля 2024

В Новом Уренгое построят банный спа-комплекс

© Служба новостей «URA.RU»
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Линкс-клуб. Спа-центр. Челябинск., баня, сауна, жара, парилка
В этнопарке «Душа Ямала» заработает банный комплекс Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) в этом году на территории этнопарка «Душа Ямала» планируют открыть банный SPA-комплекс «Уренгойские бани». Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

«На территории приступили к строительству банного SPA-комплекса „Уренгойские бани“. Их будет восемь штук. В планах запустить его в этом году. Уверен, что наша „Душа Ямала“ станет популярным местом, где можно будет окунуться в атмосферу традиционной жизни Ямала, почувствовать северный колорит и полюбить Север всей душой», — написал Воронов в telegram-канале.

Сейчас на той территории работает парк «Заполярье». Посетителям можно посмотреть на оленей, пройти экскурсию по ненецкой деревне и продегустировать национальную кухню. По словам главы города, в скором времени в тундре откроется ресторан с русской кухней и блюдами северных народов, а еще купольный глэмп-отель «Северное сияние».

Ранее на сайте правительства региона сообщили, что в городах ЯНАО откроются гостиница, автомойка и комплекс по обслуживанию техники для активного отдыха. Центр «Мой бизнес» поможет запустить эти проекты в Салехарде, Губкинском и Ноябрьске. Помимо этого, в пресс-службе мэрии Нового Уренгоя рассказали, что в городе планируется построить гостиницу на 150 номеров.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) в этом году на территории этнопарка «Душа Ямала» планируют открыть банный SPA-комплекс «Уренгойские бани». Об этом сообщил глава города Андрей Воронов. «На территории приступили к строительству банного SPA-комплекса „Уренгойские бани“. Их будет восемь штук. В планах запустить его в этом году. Уверен, что наша „Душа Ямала“ станет популярным местом, где можно будет окунуться в атмосферу традиционной жизни Ямала, почувствовать северный колорит и полюбить Север всей душой», — написал Воронов в telegram-канале. Сейчас на той территории работает парк «Заполярье». Посетителям можно посмотреть на оленей, пройти экскурсию по ненецкой деревне и продегустировать национальную кухню. По словам главы города, в скором времени в тундре откроется ресторан с русской кухней и блюдами северных народов, а еще купольный глэмп-отель «Северное сияние». Ранее на сайте правительства региона сообщили, что в городах ЯНАО откроются гостиница, автомойка и комплекс по обслуживанию техники для активного отдыха. Центр «Мой бизнес» поможет запустить эти проекты в Салехарде, Губкинском и Ноябрьске. Помимо этого, в пресс-службе мэрии Нового Уренгоя рассказали, что в городе планируется построить гостиницу на 150 номеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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