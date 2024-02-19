В Новом Уренгое построят банный спа-комплекс

20 февраля 2024 в 23:08 Размер текста - 17 +

В этнопарке «Душа Ямала» заработает банный комплекс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) в этом году на территории этнопарка «Душа Ямала» планируют открыть банный SPA-комплекс «Уренгойские бани». Об этом сообщил глава города Андрей Воронов. «На территории приступили к строительству банного SPA-комплекса „Уренгойские бани“. Их будет восемь штук. В планах запустить его в этом году. Уверен, что наша „Душа Ямала“ станет популярным местом, где можно будет окунуться в атмосферу традиционной жизни Ямала, почувствовать северный колорит и полюбить Север всей душой», — написал Воронов в telegram-канале. Сейчас на той территории работает парк «Заполярье». Посетителям можно посмотреть на оленей, пройти экскурсию по ненецкой деревне и продегустировать национальную кухню. По словам главы города, в скором времени в тундре откроется ресторан с русской кухней и блюдами северных народов, а еще купольный глэмп-отель «Северное сияние». Ранее на сайте правительства региона сообщили, что в городах ЯНАО откроются гостиница, автомойка и комплекс по обслуживанию техники для активного отдыха. Центр «Мой бизнес» поможет запустить эти проекты в Салехарде, Губкинском и Ноябрьске. Помимо этого, в пресс-службе мэрии Нового Уренгоя рассказали, что в городе планируется построить гостиницу на 150 номеров.

В Новом Уренгое (ЯНАО) в этом году на территории этнопарка «Душа Ямала» планируют открыть банный SPA-комплекс «Уренгойские бани». Об этом сообщил глава города Андрей Воронов. «На территории приступили к строительству банного SPA-комплекса „Уренгойские бани“. Их будет восемь штук. В планах запустить его в этом году. Уверен, что наша „Душа Ямала“ станет популярным местом, где можно будет окунуться в атмосферу традиционной жизни Ямала, почувствовать северный колорит и полюбить Север всей душой», — написал Воронов в telegram-канале. Сейчас на той территории работает парк «Заполярье». Посетителям можно посмотреть на оленей, пройти экскурсию по ненецкой деревне и продегустировать национальную кухню. По словам главы города, в скором времени в тундре откроется ресторан с русской кухней и блюдами северных народов, а еще купольный глэмп-отель «Северное сияние». Ранее на сайте правительства региона сообщили, что в городах ЯНАО откроются гостиница, автомойка и комплекс по обслуживанию техники для активного отдыха. Центр «Мой бизнес» поможет запустить эти проекты в Салехарде, Губкинском и Ноябрьске. Помимо этого, в пресс-службе мэрии Нового Уренгоя рассказали, что в городе планируется построить гостиницу на 150 номеров.