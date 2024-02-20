На улицах Тюмени прозвучал сигнал тревоги Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени прозвучали звуки сирен. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. В Информационном центре правительства региона пояснили, что в городе прошла проверка работоспособности систем централизованного оповещения.

«Звук был очень громкий, но прохожие практически не обращали на него внимания. Видимо, потому, что о проверке систем оповещения предупреждали заранее», — рассказал агентству один из жителей Тюмени.

В telegram-канале Информационного центра правительства Тюменской области пояснили, что в городе прошла проверка систем оповещения. «В эти минуты в Тюменской области началась комплексная проверка работоспособности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения», — указано в публикации Инфоцентра.

Ранее агентство писало о том, что 21 февраля в Тюмени пройдет проверка систем оповещения. Жителей города предупредили, что сигнал сирены продлится не более пяти минут.