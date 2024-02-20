20 февраля 2024

В Тюмени прозвучали сирены. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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До Нового года и после. Тюмень, снег, зима, автостоянка, вид города, тюмень, виды тюмени
На улицах Тюмени прозвучал сигнал тревоги Фото:

В Тюмени прозвучали звуки сирен. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. В Информационном центре правительства региона пояснили, что в городе прошла проверка работоспособности систем централизованного оповещения.

«Звук был очень громкий, но прохожие практически не обращали на него внимания. Видимо, потому, что о проверке систем оповещения предупреждали заранее», — рассказал агентству один из жителей Тюмени.

В telegram-канале Информационного центра правительства Тюменской области пояснили, что в городе прошла проверка систем оповещения. «В эти минуты в Тюменской области началась комплексная проверка работоспособности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения», — указано в публикации Инфоцентра.

Ранее агентство писало о том, что 21 февраля в Тюмени пройдет проверка систем оповещения. Жителей города предупредили, что сигнал сирены продлится не более пяти минут.

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В Тюмени прозвучали звуки сирен. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. В Информационном центре правительства региона пояснили, что в городе прошла проверка работоспособности систем централизованного оповещения. «Звук был очень громкий, но прохожие практически не обращали на него внимания. Видимо, потому, что о проверке систем оповещения предупреждали заранее», — рассказал агентству один из жителей Тюмени. В telegram-канале Информационного центра правительства Тюменской области пояснили, что в городе прошла проверка систем оповещения. «В эти минуты в Тюменской области началась комплексная проверка работоспособности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения», — указано в публикации Инфоцентра. Ранее агентство писало о том, что 21 февраля в Тюмени пройдет проверка систем оповещения. Жителей города предупредили, что сигнал сирены продлится не более пяти минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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