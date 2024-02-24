24 февраля 2024
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22 февраля 2024

Администрация района ЯНАО ищет директора на зарплату до 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцать седьмое заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, ручка, документы, руки
Директор предприятия должен утверждать структуру и штатное расписание Фото:

В ЯНАО ищут директора муниципального унитарного предприятия «Районная инфраструктурная производственно-эксплуатационная компания». Об этом сообщила администрация Приуральского района. Зарплата от 158 до 200 тысяч рублей.

«Администрация Приуральского района ищет директора предприятия. Для этого нужно иметь высшее образование. Зарплату сотрудникам предлагают от 158 до 200 тысяч рублей», — указано в объявлении.

По словам работодателя, сотрудник должен выполнять решения учредителя организации, утверждать структуру и штатное расписание, осуществлять прием на работу. Кроме того, нужно заключать, изменять и прекращать трудовые договоры с сотрудниками, а также директор должен принимать меры поощрения и налагать взыскания.

В прошлом году в муниципалитеты ЯНАО массово набирали на работу руководителей. В частности, департамент по труду и социальной защите населения мэрии Салехарда искал начальника отдела мер социальной поддержки. Зарплату предлагали от 70 до 130 тысяч рублей.

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В ЯНАО ищут директора муниципального унитарного предприятия «Районная инфраструктурная производственно-эксплуатационная компания». Об этом сообщила администрация Приуральского района. Зарплата от 158 до 200 тысяч рублей. «Администрация Приуральского района ищет директора предприятия. Для этого нужно иметь высшее образование. Зарплату сотрудникам предлагают от 158 до 200 тысяч рублей», — указано в объявлении. По словам работодателя, сотрудник должен выполнять решения учредителя организации, утверждать структуру и штатное расписание, осуществлять прием на работу. Кроме того, нужно заключать, изменять и прекращать трудовые договоры с сотрудниками, а также директор должен принимать меры поощрения и налагать взыскания. В прошлом году в муниципалитеты ЯНАО массово набирали на работу руководителей. В частности, департамент по труду и социальной защите населения мэрии Салехарда искал начальника отдела мер социальной поддержки. Зарплату предлагали от 70 до 130 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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