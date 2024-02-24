Тюменцам рассказали, как правильно выращивать баклажаны

Тюменский агроном Криштафук: баклажаны должны расти в тепле

25 февраля 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Баклажаны очень светолюбивы, поэтому рассаду следует держать у окна Фото: Размик Закарян © URA.RU Сеять семена баклажанов лучше с 20 февраля по 5 марта. Так как овощ очень теплолюбив, горшочки с ним стоит накрыть пленкой или стеклом, проращивая при температуре 25 градусов, поделилась главный агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области Надежда Криштафук. «Уже проросшие [семена] сеем в увлажненный субстрат примерно на глубину один сантиметр. Горшочки накрываем пленкой или стеклом. Баклажаны любят тепло, поэтому проращивать их нужно при температуре 25 градусов. Семена обычно всходят через 7—14 дней. Сеять рекомендую с 20 февраля по 5 марта», — рассказала Криштафук «Комсомольской правде Тюмень». Также она порекомендовала замочить семена баклажанов в «Эпине» или «Гумате», чтобы вызвать ускоренное прорастание. Агроном добавила, что рассаду стоит держать у окна — баклажаны очень светолюбивы. Из-за изменений климата произошло снижение урожая некоторых сельскохозяйственных культур. Тем не менее урожайность зерновых в Тюменской области будет расти до 2050 года.

Сеять семена баклажанов лучше с 20 февраля по 5 марта. Так как овощ очень теплолюбив, горшочки с ним стоит накрыть пленкой или стеклом, проращивая при температуре 25 градусов, поделилась главный агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области Надежда Криштафук. «Уже проросшие [семена] сеем в увлажненный субстрат примерно на глубину один сантиметр. Горшочки накрываем пленкой или стеклом. Баклажаны любят тепло, поэтому проращивать их нужно при температуре 25 градусов. Семена обычно всходят через 7—14 дней. Сеять рекомендую с 20 февраля по 5 марта», — рассказала Криштафук «Комсомольской правде Тюмень». Также она порекомендовала замочить семена баклажанов в «Эпине» или «Гумате», чтобы вызвать ускоренное прорастание. Агроном добавила, что рассаду стоит держать у окна — баклажаны очень светолюбивы. Из-за изменений климата произошло снижение урожая некоторых сельскохозяйственных культур. Тем не менее урожайность зерновых в Тюменской области будет расти до 2050 года.