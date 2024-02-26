Мизулина ответила политологу, который попросил ее больше не приезжать в Тюмень

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Екатерина Мизулина на встрече с екатеринбургскими студентами. Екатеринбург, топ, мизулина екатерина
В своем telegram-канале Мизулина написала: «Размечтался», ответив тем самым тюменскому политологу Фото:

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ответила политологу Александру Безделову, который попросил общественницу больше не приезжать в Тюмень. В своем telegram-канале она написала: «Размечтался».

«Размечтался», — кратко написала Мизулина в своем telegram-канале. К посту она прикрепила скриншот с новостью URA.RU «Политолог Безделов попросил Мизулину больше не приезжать в Тюмень».

Мизулина приезжала в Тюмень 23 и 24 февраля. Общественница встретилась с молодежью в школе №95. Появление руководителя Лиги спровоцировало в учреждении давку, на месте дежурила полиция. А во время встречи с Мизулиной в высшем военно-инженерном командном училище (ТВВИКУ) курсант исполнил песню «Вахтерам» украинской группы «Бумбокс», после чего у него появились проблемы. После этого политолог Безделов попросил Мизулину больше не приезжать в Тюмень. По его словам, от общественницы одни проблемы.

Мизулина известна своими доносами на российский артистов. Например, она жаловалась на блогера Даню Милохина, певицу Instasamka, исполнителя Егора Крида и рэпера VACIO. Также она писала доносы на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов.

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Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ответила политологу Александру Безделову, который попросил общественницу больше не приезжать в Тюмень. В своем telegram-канале она написала: «Размечтался». «Размечтался», — кратко написала Мизулина в своем telegram-канале. К посту она прикрепила скриншот с новостью URA.RU «Политолог Безделов попросил Мизулину больше не приезжать в Тюмень». Мизулина приезжала в Тюмень 23 и 24 февраля. Общественница встретилась с молодежью в школе №95. Появление руководителя Лиги спровоцировало в учреждении давку, на месте дежурила полиция. А во время встречи с Мизулиной в высшем военно-инженерном командном училище (ТВВИКУ) курсант исполнил песню «Вахтерам» украинской группы «Бумбокс», после чего у него появились проблемы. После этого политолог Безделов попросил Мизулину больше не приезжать в Тюмень. По его словам, от общественницы одни проблемы. Мизулина известна своими доносами на российский артистов. Например, она жаловалась на блогера Даню Милохина, певицу Instasamka, исполнителя Егора Крида и рэпера VACIO. Также она писала доносы на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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