Мизулина ответила политологу, который попросил ее больше не приезжать в Тюмень

В своем telegram-канале Мизулина написала: «Размечтался», ответив тем самым тюменскому политологу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ответила политологу Александру Безделову, который попросил общественницу больше не приезжать в Тюмень. В своем telegram-канале она написала: «Размечтался».

«Размечтался», — кратко написала Мизулина в своем telegram-канале. К посту она прикрепила скриншот с новостью URA.RU «Политолог Безделов попросил Мизулину больше не приезжать в Тюмень».

Мизулина приезжала в Тюмень 23 и 24 февраля. Общественница встретилась с молодежью в школе №95. Появление руководителя Лиги спровоцировало в учреждении давку, на месте дежурила полиция. А во время встречи с Мизулиной в высшем военно-инженерном командном училище (ТВВИКУ) курсант исполнил песню «Вахтерам» украинской группы «Бумбокс», после чего у него появились проблемы. После этого политолог Безделов попросил Мизулину больше не приезжать в Тюмень. По его словам, от общественницы одни проблемы.

Мизулина известна своими доносами на российский артистов. Например, она жаловалась на блогера Даню Милохина, певицу Instasamka, исполнителя Егора Крида и рэпера VACIO. Также она писала доносы на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов.