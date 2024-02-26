26 февраля 2024

Горевшую «деревяшку» в Салехарде восстановят за счет окружного бюджета

Власти ЯНАО субсидируют восстановление дома, пострадавшего при пожаре
© Служба новостей «URA.RU»
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Вскрытие паркета в Большом зале Свердловской филармонии. Екатеринбург, ремонтники, паркет, отделка, ремонт, рабочие, вскрытие паркета
Власти Салехарда получат субсидию на восстановление горевшего дома Фото:
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Пожары деревянных домов в ЯНАО

Власти ЯНАО выделят субсидию на восстановление дома по адресу Игарская, 52 в Салехарде, пострадавшего во время пожара. Проект постановления внесен на обсуждение 27 февраля.

«Проектом утверждается порядок предоставления субсидии, которую планируется предоставить в 2024 году бюджету Салехарда для проведения восстановления мест общего пользования жилого дома, расположенного по адресу: Салехард, ул. Игарская, 52, после пожара», — прокомментировала проект постановления пресс-служба окружного правительства. Документ опубликован на официальном сайте.

О намерении восстановить дом по адресу Игарская, 52 сообщил мэр Салехарда Алексей Титовский в эфире итоговой пресс-конференции в конце 2023 года. Пока жители пострадавшего от пожара дома проживают в маневренном фонде.

Пожар в двухэтажном деревянном доме произошел 20 декабря 2023 года. Жильцы были вовремя эвакуированы, одна женщина пострадала от отравления угарным газом.

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Власти ЯНАО выделят субсидию на восстановление дома по адресу Игарская, 52 в Салехарде, пострадавшего во время пожара. Проект постановления внесен на обсуждение 27 февраля. «Проектом утверждается порядок предоставления субсидии, которую планируется предоставить в 2024 году бюджету Салехарда для проведения восстановления мест общего пользования жилого дома, расположенного по адресу: Салехард, ул. Игарская, 52, после пожара», — прокомментировала проект постановления пресс-служба окружного правительства. Документ опубликован на официальном сайте. О намерении восстановить дом по адресу Игарская, 52 сообщил мэр Салехарда Алексей Титовский в эфире итоговой пресс-конференции в конце 2023 года. Пока жители пострадавшего от пожара дома проживают в маневренном фонде. Пожар в двухэтажном деревянном доме произошел 20 декабря 2023 года. Жильцы были вовремя эвакуированы, одна женщина пострадала от отравления угарным газом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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