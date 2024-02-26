Горевшую «деревяшку» в Салехарде восстановят за счет окружного бюджета

Власти ЯНАО выделят субсидию на восстановление дома по адресу Игарская, 52 в Салехарде, пострадавшего во время пожара. Проект постановления внесен на обсуждение 27 февраля.
«Проектом утверждается порядок предоставления субсидии, которую планируется предоставить в 2024 году бюджету Салехарда для проведения восстановления мест общего пользования жилого дома, расположенного по адресу: Салехард, ул. Игарская, 52, после пожара», — прокомментировала проект постановления пресс-служба окружного правительства. Документ опубликован на официальном сайте.
О намерении восстановить дом по адресу Игарская, 52 сообщил мэр Салехарда Алексей Титовский в эфире итоговой пресс-конференции в конце 2023 года. Пока жители пострадавшего от пожара дома проживают в маневренном фонде.
Пожар в двухэтажном деревянном доме произошел 20 декабря 2023 года. Жильцы были вовремя эвакуированы, одна женщина пострадала от отравления угарным газом.
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