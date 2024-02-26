Власти ЯНАО назвали тех, кто скоро переедет из аварийных домов

Новоселье справят ямальцы, чье жилье признано аварийным до 2017 года

27 февраля 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

В ЯНАО освободили 650 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В этом году на Ямале новоселье справят те, чье жилье признано аварийным до января 2017 года. Меры по расселению северян из ветхих домов обсуждались в ходе селекторного совещания заместителя губернатора ЯНАО Александра Емельянова с директором окружного департамента строительства Сергеем Власенко и руководителями подведомственных учреждений. Власти округа отчитались о том, что освободили 650 тысяч квадратных метров аварийного жилья. «С опережающими темпами ведется расселение аварийного жилья (расселяют жителей — прим. URA.RU), признанного аварийным до 01.01.2017. Указ президента будет выполнен в этом году. Одновременно в рамках региональной программы расселяется и жилье, признанное аварийным после 1 января 2017 года. Для этого в муниципалитетах необходимо сохранять динамику ввода новых домов», — цитируют в департаменте строительства слова вступающих на совещании. Как пояснили URA.RU в окружном департаменте строительства, расселение ведется с опережением запланированных темпов. Источник отмечает также, что на Ямале постепенно формируется новый жилфонд — сейчас девелоперы возводят 228 многоквартирных домов площадью более 700 тысяч кв. м. Губернатор Дмитрий Артюхов поручил расселить жителей с одного миллиона квадратных метров домов, признанных аварийными. Власти Ямала планируют выполнить эту задачу к 2028 году. В округе уже освободили 650 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В целом объем финансирования мероприятия по оказанию содействия в формировании жилищного фонда автономного округа и муниципального жилищного фонда составляет 15,5 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В этом году на Ямале новоселье справят те, чье жилье признано аварийным до января 2017 года. Меры по расселению северян из ветхих домов обсуждались в ходе селекторного совещания заместителя губернатора ЯНАО Александра Емельянова с директором окружного департамента строительства Сергеем Власенко и руководителями подведомственных учреждений. Власти округа отчитались о том, что освободили 650 тысяч квадратных метров аварийного жилья. «С опережающими темпами ведется расселение аварийного жилья (расселяют жителей — прим. URA.RU), признанного аварийным до 01.01.2017. Указ президента будет выполнен в этом году. Одновременно в рамках региональной программы расселяется и жилье, признанное аварийным после 1 января 2017 года. Для этого в муниципалитетах необходимо сохранять динамику ввода новых домов», — цитируют в департаменте строительства слова вступающих на совещании. Как пояснили URA.RU в окружном департаменте строительства, расселение ведется с опережением запланированных темпов. Источник отмечает также, что на Ямале постепенно формируется новый жилфонд — сейчас девелоперы возводят 228 многоквартирных домов площадью более 700 тысяч кв. м. Губернатор Дмитрий Артюхов поручил расселить жителей с одного миллиона квадратных метров домов, признанных аварийными. Власти Ямала планируют выполнить эту задачу к 2028 году. В округе уже освободили 650 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В целом объем финансирования мероприятия по оказанию содействия в формировании жилищного фонда автономного округа и муниципального жилищного фонда составляет 15,5 млрд рублей.