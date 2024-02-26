26 февраля 2024

Прокуратура проверит подъезд в Надыме, который разрушился после капремонта

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Клипарт. Магнитогорск, подъезд, ремонт
В Надыме подрядчик сделал капремонт, который не продержался и нескольких месяцев Фото:
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Прокуратура ЯНАО проведет проверку качества проведенного ремонта в домах Надыма. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратура округа организовала проверку о нарушении жилищных прав граждан, проживающих в домах по адресу Полярная, 3/1 и Зверева, 47. В ходе проверки будет дана оценка действиям управляющей компании по содержанию общедомового имущества и подрядной организации, осуществляющей работы по капитальному ремонту», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО корреспонденту агентства.

Жители указанных домов пожаловались на недостатки, допущенные в ходе капитального ремонта. По информации, опубликованной в социальной сети «ВКонтакте», в доме на Полярной краска в подъезде стала отваливаться уже через два месяца после ремонта.

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Прокуратура ЯНАО проведет проверку качества проведенного ремонта в домах Надыма. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратура округа организовала проверку о нарушении жилищных прав граждан, проживающих в домах по адресу Полярная, 3/1 и Зверева, 47. В ходе проверки будет дана оценка действиям управляющей компании по содержанию общедомового имущества и подрядной организации, осуществляющей работы по капитальному ремонту», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО корреспонденту агентства. Жители указанных домов пожаловались на недостатки, допущенные в ходе капитального ремонта. По информации, опубликованной в социальной сети «ВКонтакте», в доме на Полярной краска в подъезде стала отваливаться уже через два месяца после ремонта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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