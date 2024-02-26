Жители ЯНАО получат награды за сообщения о поджигателях и нарушителях ПДД

27 февраля 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Госавтоинспекция выплатит до четырех тысяч за сообщения о нарушителях ПДД Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти ЯНАО объявили о вознаграждении за сообщения о поджигателях лесов. Также материально поощряются сообщения о нарушении правил дорожного движения, деньги можно получить и за сообщения о преступлениях. Куда и в каких случаях обращаться ямальцам, читайте в материале URA.RU. О преступлениях и правонарушениях можно сообщить в полицию Ямальцы могут сообщить информацию о готовящемся преступлении или правонарушении, а также поспособствовать в задержании лиц, их совершивших. В таком случае полиция заплатит до четырех тысяч рублей за достоверную информацию. Поощряется информация о нарушениях правопорядка или о подпольных игорных учреждениях на территории округа. Информацию можно подать как в устной, так и письменной форме. Выплаты осуществляются при условии, что по информации, поступившей от гражданина, будет возбуждено уголовное или административное дело. Размер вознаграждения составляет до четырех тысяч рублей, финансирование осуществляется за счет окружного бюджета в рамках программы «Безопасный регион». Сообщения о нарушителях ПДД поощряются руководством Госавтоинспекции За информацию о проезде нарушителя на красный сигнал светофора, о пьяном за рулем, или припарковавшемся с нарушениями ПДД водителе можно получить четыре тысячи рублей. Если информация о нарушении будет подтверждена, то сообщивший получит деньги. При передаче сообщения в полицию необходимо указать госномер транспортного средства, водитель которого нарушил ПДД, место нарушения и свои контактные данные. На поджигателей леса можно сообщить в департамент природы В ЯНАО накануне пожароопасного сезона власти готовы выплачивать почти шесть рублей за информацию о возгораниях. За информацию о лицах, целенаправленно поджигающих лес, ямальцам обещают почти 23 тысячи рублей. Кроме того, жители могут направить информацию о виновниках незаконной рубки, повреждения лесных насаждений; загрязнения лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами; незаконной добычи полезных ископаемых; размещения твердых коммунальных отходов, отходов производства и потребления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ЯНАО объявили о вознаграждении за сообщения о поджигателях лесов. Также материально поощряются сообщения о нарушении правил дорожного движения, деньги можно получить и за сообщения о преступлениях. Куда и в каких случаях обращаться ямальцам, читайте в материале URA.RU. Ямальцы могут сообщить информацию о готовящемся преступлении или правонарушении, а также поспособствовать в задержании лиц, их совершивших. В таком случае полиция заплатит до четырех тысяч рублей за достоверную информацию. Поощряется информация о нарушениях правопорядка или о подпольных игорных учреждениях на территории округа. Информацию можно подать как в устной, так и письменной форме. Выплаты осуществляются при условии, что по информации, поступившей от гражданина, будет возбуждено уголовное или административное дело. Размер вознаграждения составляет до четырех тысяч рублей, финансирование осуществляется за счет окружного бюджета в рамках программы «Безопасный регион». За информацию о проезде нарушителя на красный сигнал светофора, о пьяном за рулем, или припарковавшемся с нарушениями ПДД водителе можно получить четыре тысячи рублей. Если информация о нарушении будет подтверждена, то сообщивший получит деньги. При передаче сообщения в полицию необходимо указать госномер транспортного средства, водитель которого нарушил ПДД, место нарушения и свои контактные данные. В ЯНАО накануне пожароопасного сезона власти готовы выплачивать почти шесть рублей за информацию о возгораниях. За информацию о лицах, целенаправленно поджигающих лес, ямальцам обещают почти 23 тысячи рублей. Кроме того, жители могут направить информацию о виновниках незаконной рубки, повреждения лесных насаждений; загрязнения лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами; незаконной добычи полезных ископаемых; размещения твердых коммунальных отходов, отходов производства и потребления.