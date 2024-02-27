МИД Франции допустил ввод своих войск на Украину

27 февраля 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

Западные войска не будут пересекать черты «соучастия в конфликте», заявил Стефан Сежурне Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Некоторые виды помощи для Киева могут потребовать присутствия французских военных на территории Украины. Об этом заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне. «Я говорю в частности о разминировании, киберугрозах, производстве оружия на месте, на территории Украины. Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия [войск Франции] на украинской территории», — сообщил Сежурне на заседании Национального собрания республики. По его словам, в случае такого развития событий французские войска не будут пересекать черты «соучастия в конфликте». Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже заявил, что не исключает возможности открытого введения своих войск на Украину. URA.RU приводило реакцию стран Запада на подобное предложение.

Некоторые виды помощи для Киева могут потребовать присутствия французских военных на территории Украины. Об этом заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне. «Я говорю в частности о разминировании, киберугрозах, производстве оружия на месте, на территории Украины. Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия [войск Франции] на украинской территории», — сообщил Сежурне на заседании Национального собрания республики. По его словам, в случае такого развития событий французские войска не будут пересекать черты «соучастия в конфликте». Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже заявил, что не исключает возможности открытого введения своих войск на Украину. URA.RU приводило реакцию стран Запада на подобное предложение.