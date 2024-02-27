МИД Франции допустил ввод своих войск на Украину

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Западные войска не будут пересекать черты «соучастия в конфликте», заявил Стефан Сежурне Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Некоторые виды помощи для Киева могут потребовать присутствия французских военных на территории Украины. Об этом заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне.

«Я говорю в частности о разминировании, киберугрозах, производстве оружия на месте, на территории Украины. Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия [войск Франции] на украинской территории», — сообщил Сежурне на заседании Национального собрания республики. По его словам, в случае такого развития событий французские войска не будут пересекать черты «соучастия в конфликте».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже заявил, что не исключает возможности открытого введения своих войск на Украину. URA.RU приводило реакцию стран Запада на подобное предложение.

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Некоторые виды помощи для Киева могут потребовать присутствия французских военных на территории Украины. Об этом заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне. «Я говорю в частности о разминировании, киберугрозах, производстве оружия на месте, на территории Украины. Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия [войск Франции] на украинской территории», — сообщил Сежурне на заседании Национального собрания республики. По его словам, в случае такого развития событий французские войска не будут пересекать черты «соучастия в конфликте». Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже заявил, что не исключает возможности открытого введения своих войск на Украину. URA.RU приводило реакцию стран Запада на подобное предложение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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