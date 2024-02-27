Тюменец поселил в своем доме раненого ястреба

28 февраля 2024 в 00:54 Размер текста - 17 +

Весной тюменец планирует выпустить на волю спасенного ястреба Фото: Анна Майорова © URA.RU Тюменец забрал к себе домой ястреба с пробитым крылом. Птицу нашли 26 февраля на Тобольском тракте, а мужчина решил ее забрать. «Мне написала женщина и рассказала, что нашли ястреба раненого где-то по Тобольскому тракту. <…> Я получаю удовольствие от того, что буду смотреть, как моя птица восстановится и будет летать», — рассказал тюменец 72.RU. Сейчас ястреб живет в коробке. По словам мужчины, сустав крыла птицы остался целым, поэтому она сможет восстановиться и снова летать. После заживления и восстановления тюменец выпустит ястреба на волю, но произойдет это не раньше весны.

Тюменец забрал к себе домой ястреба с пробитым крылом. Птицу нашли 26 февраля на Тобольском тракте, а мужчина решил ее забрать. «Мне написала женщина и рассказала, что нашли ястреба раненого где-то по Тобольскому тракту. <…> Я получаю удовольствие от того, что буду смотреть, как моя птица восстановится и будет летать», — рассказал тюменец 72.RU. Сейчас ястреб живет в коробке. По словам мужчины, сустав крыла птицы остался целым, поэтому она сможет восстановиться и снова летать. После заживления и восстановления тюменец выпустит ястреба на волю, но произойдет это не раньше весны.