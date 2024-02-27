Тюменец поселил в своем доме раненого ястреба

Весной тюменец планирует выпустить на волю спасенного ястреба
Тюменец забрал к себе домой ястреба с пробитым крылом. Птицу нашли 26 февраля на Тобольском тракте, а мужчина решил ее забрать.
«Мне написала женщина и рассказала, что нашли ястреба раненого где-то по Тобольскому тракту. <…> Я получаю удовольствие от того, что буду смотреть, как моя птица восстановится и будет летать», — рассказал тюменец 72.RU.
Сейчас ястреб живет в коробке. По словам мужчины, сустав крыла птицы остался целым, поэтому она сможет восстановиться и снова летать. После заживления и восстановления тюменец выпустит ястреба на волю, но произойдет это не раньше весны.
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