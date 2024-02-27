27 февраля 2024

Тюменец поселил в своем доме раненого ястреба

© Служба новостей «URA.RU»
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Традиционный сплав по реке Чусовой движения "В защиту человека труда". Свердловская область, деревня Слобода, птицы, ворона, ястреб
Весной тюменец планирует выпустить на волю спасенного ястреба Фото:

Тюменец забрал к себе домой ястреба с пробитым крылом. Птицу нашли 26 февраля на Тобольском тракте, а мужчина решил ее забрать.

«Мне написала женщина и рассказала, что нашли ястреба раненого где-то по Тобольскому тракту. <…> Я получаю удовольствие от того, что буду смотреть, как моя птица восстановится и будет летать», — рассказал тюменец 72.RU.

Сейчас ястреб живет в коробке. По словам мужчины, сустав крыла птицы остался целым, поэтому она сможет восстановиться и снова летать. После заживления и восстановления тюменец выпустит ястреба на волю, но произойдет это не раньше весны.

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Тюменец забрал к себе домой ястреба с пробитым крылом. Птицу нашли 26 февраля на Тобольском тракте, а мужчина решил ее забрать. «Мне написала женщина и рассказала, что нашли ястреба раненого где-то по Тобольскому тракту. <…> Я получаю удовольствие от того, что буду смотреть, как моя птица восстановится и будет летать», — рассказал тюменец 72.RU. Сейчас ястреб живет в коробке. По словам мужчины, сустав крыла птицы остался целым, поэтому она сможет восстановиться и снова летать. После заживления и восстановления тюменец выпустит ястреба на волю, но произойдет это не раньше весны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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