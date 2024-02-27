AFP: войскам НАТО запретят воевать с РФ при отправке на Украину

28 февраля 2024 в 01:52 Размер текста - 17 +

Если войска НАТО отправят на Украину, то они будут работать над разминированием Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если войска НАТО отправят на Украину, то они будут работать над разминированием, безопасностью соседних стран и отражением кибератак. Западным военным не дадут полномочий вступать в боевые взаимодействия с Россией, сообщило агентство France Presse. «Любые западные войска, которые в будущем отправят на Украину, не получат полномочий воевать с российскими силами. [Они будут работать] над разминированием, обеспечением безопасности соседних стран, таких, как Молдавия, и отражением кибератак», — написано на странице агентства. Также сообщается, что войска НАТО будут работать над приоритетами, определенными французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон во время пресс-конференции в Париже заявил, что не исключает возможности открытого введения войск Франции Украину. Он также объявил, что сделает все возможное, чтобы Россия не победила в конфликте, так как это необходимо для всеобщей безопасности в Европе.

Если войска НАТО отправят на Украину, то они будут работать над разминированием, безопасностью соседних стран и отражением кибератак. Западным военным не дадут полномочий вступать в боевые взаимодействия с Россией, сообщило агентство France Presse. «Любые западные войска, которые в будущем отправят на Украину, не получат полномочий воевать с российскими силами. [Они будут работать] над разминированием, обеспечением безопасности соседних стран, таких, как Молдавия, и отражением кибератак», — написано на странице агентства. Также сообщается, что войска НАТО будут работать над приоритетами, определенными французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон во время пресс-конференции в Париже заявил, что не исключает возможности открытого введения войск Франции Украину. Он также объявил, что сделает все возможное, чтобы Россия не победила в конфликте, так как это необходимо для всеобщей безопасности в Европе.