AFP: войскам НАТО запретят воевать с РФ при отправке на Украину

Если войска НАТО отправят на Украину, то они будут работать над разминированием, безопасностью соседних стран и отражением кибератак. Западным военным не дадут полномочий вступать в боевые взаимодействия с Россией, сообщило агентство France Presse.
«Любые западные войска, которые в будущем отправят на Украину, не получат полномочий воевать с российскими силами. [Они будут работать] над разминированием, обеспечением безопасности соседних стран, таких, как Молдавия, и отражением кибератак», — написано на странице агентства. Также сообщается, что войска НАТО будут работать над приоритетами, определенными французским лидером Эммануэлем Макроном.
Макрон во время пресс-конференции в Париже заявил, что не исключает возможности открытого введения войск Франции Украину. Он также объявил, что сделает все возможное, чтобы Россия не победила в конфликте, так как это необходимо для всеобщей безопасности в Европе.
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