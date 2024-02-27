27 февраля 2024

AFP: войскам НАТО запретят воевать с РФ при отправке на Украину

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Если войска НАТО отправят на Украину, то они будут работать над разминированием Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если войска НАТО отправят на Украину, то они будут работать над разминированием, безопасностью соседних стран и отражением кибератак. Западным военным не дадут полномочий вступать в боевые взаимодействия с Россией, сообщило агентство France Presse.

«Любые западные войска, которые в будущем отправят на Украину, не получат полномочий воевать с российскими силами. [Они будут работать] над разминированием, обеспечением безопасности соседних стран, таких, как Молдавия, и отражением кибератак», — написано на странице агентства. Также сообщается, что войска НАТО будут работать над приоритетами, определенными французским лидером Эммануэлем Макроном.

Макрон во время пресс-конференции в Париже заявил, что не исключает возможности открытого введения войск Франции Украину. Он также объявил, что сделает все возможное, чтобы Россия не победила в конфликте, так как это необходимо для всеобщей безопасности в Европе.

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Если войска НАТО отправят на Украину, то они будут работать над разминированием, безопасностью соседних стран и отражением кибератак. Западным военным не дадут полномочий вступать в боевые взаимодействия с Россией, сообщило агентство France Presse. «Любые западные войска, которые в будущем отправят на Украину, не получат полномочий воевать с российскими силами. [Они будут работать] над разминированием, обеспечением безопасности соседних стран, таких, как Молдавия, и отражением кибератак», — написано на странице агентства. Также сообщается, что войска НАТО будут работать над приоритетами, определенными французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон во время пресс-конференции в Париже заявил, что не исключает возможности открытого введения войск Франции Украину. Он также объявил, что сделает все возможное, чтобы Россия не победила в конфликте, так как это необходимо для всеобщей безопасности в Европе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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