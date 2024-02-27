Малый бизнес Тюмени забрасывает плодородные земли

У тюменского фермера заросли сорняками 68 тысяч квадратных метров земли

28 февраля 2024 в 08:20 Размер текста - 17 +

С начала года Россельхознадзор выявил больше 11 миллионов квадратных метров заброшенных участков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Малый бизнес Тюмени забрасывает плодородные земли и допускает их зарастание сорной травой и кустарниками. Запущенные участки общей площадью почти 68 тысяч квадратных метров обнаружили инспекторы регионального управления Россельхознадзора в Тюменском районе области, сообщает на официальном сайте пресс-служба ведомства. «Установлено, что собственником не проводятся агротехнические мероприятия и мероприятия по воспроизводству плодородия земель, не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв. Участки зарастают сорной и древесно-кустарниковой растительностью», — говорится в сообщении. Один из фермеров, работающих в Тюменской области, пояснил URA.RU, что участки сельхозназначения в последние годы требуют слишком больших финансовых вложений. «Дорожает топливо для техники, запчасти, агрохимикаты. Содержать землю в последние два-три года стало сложнее. Особенно тем, у кого земледелие — не основной вид деятельности, а дополнительный, например, к молочному животноводству. Субсидий не хватает, а собственного дохода слишком мало», — пояснил на правах анонимности собеседник URA.RU. В департаменте агропромышленного комплекса URA.RU рассказали, что все меры государственной поддержки сельского хозяйства в 2024 году сохраняются в полном объеме. «Аграрии смогут получать государственную поддержку по всем направлениям, как и раньше. На 2024 год государственная поддержка сельскохозяйственного производства Тюменской области запланирована в объеме порядка четырех млрд рублей», — сообщили URA.RU в департаменте. Ранее URA.RU рассказало, что многие фермеры Тюменской области стали продавать свои подсобные хозяйства. А плодородные земли в регионе оставляет не только малый бизнес. Недавно специалисты Россельхознадзора обнаружили больше 11 млн квадратных метров заброшенных участков, принадлежащих крупной тюменской птицефабрике. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Малый бизнес Тюмени забрасывает плодородные земли и допускает их зарастание сорной травой и кустарниками. Запущенные участки общей площадью почти 68 тысяч квадратных метров обнаружили инспекторы регионального управления Россельхознадзора в Тюменском районе области, сообщает на официальном сайте пресс-служба ведомства. «Установлено, что собственником не проводятся агротехнические мероприятия и мероприятия по воспроизводству плодородия земель, не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв. Участки зарастают сорной и древесно-кустарниковой растительностью», — говорится в сообщении. Один из фермеров, работающих в Тюменской области, пояснил URA.RU, что участки сельхозназначения в последние годы требуют слишком больших финансовых вложений. «Дорожает топливо для техники, запчасти, агрохимикаты. Содержать землю в последние два-три года стало сложнее. Особенно тем, у кого земледелие — не основной вид деятельности, а дополнительный, например, к молочному животноводству. Субсидий не хватает, а собственного дохода слишком мало», — пояснил на правах анонимности собеседник URA.RU. В департаменте агропромышленного комплекса URA.RU рассказали, что все меры государственной поддержки сельского хозяйства в 2024 году сохраняются в полном объеме. «Аграрии смогут получать государственную поддержку по всем направлениям, как и раньше. На 2024 год государственная поддержка сельскохозяйственного производства Тюменской области запланирована в объеме порядка четырех млрд рублей», — сообщили URA.RU в департаменте. Ранее URA.RU рассказало, что многие фермеры Тюменской области стали продавать свои подсобные хозяйства. А плодородные земли в регионе оставляет не только малый бизнес. Недавно специалисты Россельхознадзора обнаружили больше 11 млн квадратных метров заброшенных участков, принадлежащих крупной тюменской птицефабрике.