Малый бизнес Тюмени забрасывает плодородные земли и допускает их зарастание сорной травой и кустарниками. Запущенные участки общей площадью почти 68 тысяч квадратных метров обнаружили инспекторы регионального управления Россельхознадзора в Тюменском районе области, сообщает на официальном сайте пресс-служба ведомства.
«Установлено, что собственником не проводятся агротехнические мероприятия и мероприятия по воспроизводству плодородия земель, не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв. Участки зарастают сорной и древесно-кустарниковой растительностью», — говорится в сообщении.
Один из фермеров, работающих в Тюменской области, пояснил URA.RU, что участки сельхозназначения в последние годы требуют слишком больших финансовых вложений. «Дорожает топливо для техники, запчасти, агрохимикаты. Содержать землю в последние два-три года стало сложнее. Особенно тем, у кого земледелие — не основной вид деятельности, а дополнительный, например, к молочному животноводству. Субсидий не хватает, а собственного дохода слишком мало», — пояснил на правах анонимности собеседник URA.RU.
В департаменте агропромышленного комплекса URA.RU рассказали, что все меры государственной поддержки сельского хозяйства в 2024 году сохраняются в полном объеме. «Аграрии смогут получать государственную поддержку по всем направлениям, как и раньше. На 2024 год государственная поддержка сельскохозяйственного производства Тюменской области запланирована в объеме порядка четырех млрд рублей», — сообщили URA.RU в департаменте.
Ранее URA.RU рассказало, что многие фермеры Тюменской области стали продавать свои подсобные хозяйства. А плодородные земли в регионе оставляет не только малый бизнес. Недавно специалисты Россельхознадзора обнаружили больше 11 млн квадратных метров заброшенных участков, принадлежащих крупной тюменской птицефабрике.
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