27 февраля 2024

Глава Нового Уренгоя пригласил жителей города на субботник в новой школе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Субботник по уборке снега в детском саде "Родничок", при участии главы города Шувалова Вадима. Сургут, уборка снега, субботник
В Новом Уренгое 2 марта пройдет подготовка к открытию новой школы Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) к открытию подготавливают новую школу на 800 мест «Перспектива». Мэр города Андрей Воронов сообщил в Telegram о предстоящем субботнике.

«Уже по доброй традиции собираемся на субботник в новой школе перед открытием. Ждем всех в школе „Перспектива“ в Тундровом в эту субботу, 2 марта, в 11.00. Наведем порядок и будем готовиться к учебным будням!» — написал градоначальник в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало о субботнике, который организовали в самой большой школе округа в Новом Уренгое (ЯНАО). Мэр города Андрей Воронов принял участие в подготовке Арктического лицея к открытию.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) к открытию подготавливают новую школу на 800 мест «Перспектива». Мэр города Андрей Воронов сообщил в Telegram о предстоящем субботнике. «Уже по доброй традиции собираемся на субботник в новой школе перед открытием. Ждем всех в школе „Перспектива“ в Тундровом в эту субботу, 2 марта, в 11.00. Наведем порядок и будем готовиться к учебным будням!» — написал градоначальник в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало о субботнике, который организовали в самой большой школе округа в Новом Уренгое (ЯНАО). Мэр города Андрей Воронов принял участие в подготовке Арктического лицея к открытию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...