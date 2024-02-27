Глава Нового Уренгоя пригласил жителей города на субботник в новой школе

В Новом Уренгое 2 марта пройдет подготовка к открытию новой школы
В Новом Уренгое (ЯНАО) к открытию подготавливают новую школу на 800 мест «Перспектива». Мэр города Андрей Воронов сообщил в Telegram о предстоящем субботнике.
«Уже по доброй традиции собираемся на субботник в новой школе перед открытием. Ждем всех в школе „Перспектива“ в Тундровом в эту субботу, 2 марта, в 11.00. Наведем порядок и будем готовиться к учебным будням!» — написал градоначальник в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало о субботнике, который организовали в самой большой школе округа в Новом Уренгое (ЯНАО). Мэр города Андрей Воронов принял участие в подготовке Арктического лицея к открытию.
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