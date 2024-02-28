Тюменка вдохновилась встречей с Мизулиной и создала календарь к выборам главы РФ. Видео

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Екатерина Мизулина. Екатеринбург, топ, мизулина екатерина
Визит Мизулиной в Тюмень прошел 23 и 24 февраля Фото:

Юная жительница Тюмени после встречи с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной была вдохновлена ее выступлением и создала календарь. Творение тюменки выполнено в стиле аниме и посвящено предстоящим выборам президента РФ.

«Екатерина Михайловна, вдохновилась вашим выступлением и поняла, что каждый из нас должен менять Россию к лучшему. Тоже попыталась так сделать и подготовила аниме-календарь к выборам президента РФ», — разместила Мизулина сообщение тюменки в своем telegram-канале.

На главной странице календаря девушка поместила аниме-фото Мизулиной, а сам календарь выполнен только до 18 марта. Тюменка объяснила это тем, что к этому моменту выборы в стране уже завершатся. Мизулина считает, что за такими ребятами, как девушка из Тюмени, будущее страны. Общественница пообещала и дальше оказывать поддержку им поддержку.

Визит Мизулиной в Тюмень проходил 23 и 24 февраля. Встреча с молодежью прошла в школе №95 в микрорайоне Плеханово, куда пригласили всех желающих. В итоге на встречу пришло очень много ребят, часть из них на мероприятие не пустили, а на входе в учреждение образовалась давка. Мизулина также посетила «Битву на Туре», а в беседе с корреспондентом URA.RU поделилась, что очень любит Тюмень и видит, как город развивается и становится комфортным для людей.

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Юная жительница Тюмени после встречи с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной была вдохновлена ее выступлением и создала календарь. Творение тюменки выполнено в стиле аниме и посвящено предстоящим выборам президента РФ. «Екатерина Михайловна, вдохновилась вашим выступлением и поняла, что каждый из нас должен менять Россию к лучшему. Тоже попыталась так сделать и подготовила аниме-календарь к выборам президента РФ», — разместила Мизулина сообщение тюменки в своем telegram-канале. На главной странице календаря девушка поместила аниме-фото Мизулиной, а сам календарь выполнен только до 18 марта. Тюменка объяснила это тем, что к этому моменту выборы в стране уже завершатся. Мизулина считает, что за такими ребятами, как девушка из Тюмени, будущее страны. Общественница пообещала и дальше оказывать поддержку им поддержку. Визит Мизулиной в Тюмень проходил 23 и 24 февраля. Встреча с молодежью прошла в школе №95 в микрорайоне Плеханово, куда пригласили всех желающих. В итоге на встречу пришло очень много ребят, часть из них на мероприятие не пустили, а на входе в учреждение образовалась давка. Мизулина также посетила «Битву на Туре», а в беседе с корреспондентом URA.RU поделилась, что очень любит Тюмень и видит, как город развивается и становится комфортным для людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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