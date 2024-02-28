Визит Мизулиной в Тюмень прошел 23 и 24 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Юная жительница Тюмени после встречи с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной была вдохновлена ее выступлением и создала календарь. Творение тюменки выполнено в стиле аниме и посвящено предстоящим выборам президента РФ.

«Екатерина Михайловна, вдохновилась вашим выступлением и поняла, что каждый из нас должен менять Россию к лучшему. Тоже попыталась так сделать и подготовила аниме-календарь к выборам президента РФ», — разместила Мизулина сообщение тюменки в своем telegram-канале.

На главной странице календаря девушка поместила аниме-фото Мизулиной, а сам календарь выполнен только до 18 марта. Тюменка объяснила это тем, что к этому моменту выборы в стране уже завершатся. Мизулина считает, что за такими ребятами, как девушка из Тюмени, будущее страны. Общественница пообещала и дальше оказывать поддержку им поддержку.

Визит Мизулиной в Тюмень проходил 23 и 24 февраля. Встреча с молодежью прошла в школе №95 в микрорайоне Плеханово, куда пригласили всех желающих. В итоге на встречу пришло очень много ребят, часть из них на мероприятие не пустили, а на входе в учреждение образовалась давка. Мизулина также посетила «Битву на Туре», а в беседе с корреспондентом URA.RU поделилась, что очень любит Тюмень и видит, как город развивается и становится комфортным для людей.