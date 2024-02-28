Как накажут водителя курганского автобуса, у которого на ходу отвалилось колесо

В Кургане накажут водителя автобуса, у которого отвалилось колесо на мосту

В отношении водителя составлен материал об административной ответственности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водителя курганского автобуса, у которого отвалилось колесо во время передвижения по Чеховскому путепроводу 28 февраля привлекут к административной ответственности. Также, полицейские проверят человека, ответственного за выпуск «ПАЗа» на маршрут. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«В отношении водителя 1965 года рождения, который управлял маршрутным автобусом, составлен материал по части первой статьи 12.5 кодекса российской федерации об административных правонарушениях (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена). В отношении должностного лица ответственного за выпуск транспортных средств будет проведена проверка», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кургану.

Сообщается, что маршрутный автобус ПАЗ двигался со стороны улицы Автозаводской в сторону поселка Северный по мосту в 18:51 часов. Как отмечают в Госавтоинспекции, ДТП произошло в результате облома шпильки заднего левого колеса, которое после этого отлетело на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2115. Также подтверждается, что в результате произошедшего никто не пострадал, а автомобили получили механические повреждения.

Ранее URA.RU писало, что у маршрутного автобуса №319 отпало заднее колесо во время передвижения по Чеховскому путепроводу, из-за чего образовалась пробка. По данным источников, связанных с транспортной системой в регионе, перевозчиком данного маршрута является компания «Попутчик Плюс».