Житель ЯНАО отработает государству неуплату алиментов на дочерей

За невыплату алиментов ямальца осудили и направили на принудительные работы

29 февраля 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Своим несовершеннолетним дочерям ямалец задолжал более 116 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель поселка Харп (ЯНАО) осужден к шести месяцам принудительных работ за неуплату алиментов. Своим несовершеннолетним дочерям он задолжал более 116 тысяч рублей, сообщает окружная прокуратура. «Установлено, что у местного жителя в 2023 году образовалась задолженность по уплате алиментов на содержание двух несовершеннолетних дочерей в размере более 116 тыс. рублей. При этом 44-летний мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей), возложенную на него обязанность не исполнял, не принимал мер к трудоустройству при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья», — говорится в сообщении надзорного органа, опубликованном в ведомственном telegram-канале. Суд назначил ямальцу наказание в виде принудительных работ на срок шесть месяцев с удержанием пятипроцентного дохода из заработной платы в пользу государства. Ранее URA.RU сообщало, что суд города Лабытнанги (ЯНАО) осудил женщину на шесть месяцев исправительных работ за неуплату алиментов. Общая задолженность по обязательствам составила более 140 тысяч рублей.

Житель поселка Харп (ЯНАО) осужден к шести месяцам принудительных работ за неуплату алиментов. Своим несовершеннолетним дочерям он задолжал более 116 тысяч рублей, сообщает окружная прокуратура. «Установлено, что у местного жителя в 2023 году образовалась задолженность по уплате алиментов на содержание двух несовершеннолетних дочерей в размере более 116 тыс. рублей. При этом 44-летний мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей), возложенную на него обязанность не исполнял, не принимал мер к трудоустройству при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья», — говорится в сообщении надзорного органа, опубликованном в ведомственном telegram-канале. Суд назначил ямальцу наказание в виде принудительных работ на срок шесть месяцев с удержанием пятипроцентного дохода из заработной платы в пользу государства. Ранее URA.RU сообщало, что суд города Лабытнанги (ЯНАО) осудил женщину на шесть месяцев исправительных работ за неуплату алиментов. Общая задолженность по обязательствам составила более 140 тысяч рублей.