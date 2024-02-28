28 февраля 2024

На избирательных участках столицы ЯНАО установят видеокамеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2022. Единый день голосования. Пермь, коиб, выборы, уик, топ, избирательный участок, выборы 2024
На всех избирательных участках Салехарда будут установлены видеокамеры Фото:

На всех избирательных участках Салехарда установят видеокамеры. Безопасность и порядок будут обеспечивать более 100 сотрудников правоохранительных органов и МЧС, сообщает telegram-канал «Администрация Салехарда». Контролировать работу всех инженерных систем будут специальные бригады.

«На всех избирательных участках Салехарда будут установлены видеокамеры. Безопасность и порядок на участках обеспечат более 100 сотрудников правоохранительных органов и МЧС. Коммунальщики и энергетики Салехарда сформировали на дни проведения голосования несколько „летучих“ бригад, которые будут контролировать работу всех инженерных систем», — говорится в сообщении.

Ранее избирком проверил готовность участков для голосования к выборам президента России в Салехарде (ЯНАО). Особое внимание обратили на доступность помещений для маломобильных граждан.

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На всех избирательных участках Салехарда установят видеокамеры. Безопасность и порядок будут обеспечивать более 100 сотрудников правоохранительных органов и МЧС, сообщает telegram-канал «Администрация Салехарда». Контролировать работу всех инженерных систем будут специальные бригады. «На всех избирательных участках Салехарда будут установлены видеокамеры. Безопасность и порядок на участках обеспечат более 100 сотрудников правоохранительных органов и МЧС. Коммунальщики и энергетики Салехарда сформировали на дни проведения голосования несколько „летучих“ бригад, которые будут контролировать работу всех инженерных систем», — говорится в сообщении. Ранее избирком проверил готовность участков для голосования к выборам президента России в Салехарде (ЯНАО). Особое внимание обратили на доступность помещений для маломобильных граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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