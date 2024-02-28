На избирательных участках столицы ЯНАО установят видеокамеры

На всех избирательных участках Салехарда установят видеокамеры. Безопасность и порядок будут обеспечивать более 100 сотрудников правоохранительных органов и МЧС, сообщает telegram-канал «Администрация Салехарда». Контролировать работу всех инженерных систем будут специальные бригады.
«На всех избирательных участках Салехарда будут установлены видеокамеры. Безопасность и порядок на участках обеспечат более 100 сотрудников правоохранительных органов и МЧС. Коммунальщики и энергетики Салехарда сформировали на дни проведения голосования несколько „летучих“ бригад, которые будут контролировать работу всех инженерных систем», — говорится в сообщении.
Ранее избирком проверил готовность участков для голосования к выборам президента России в Салехарде (ЯНАО). Особое внимание обратили на доступность помещений для маломобильных граждан.
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