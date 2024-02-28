28 февраля 2024

В ЯНАО водителям, не превышающим скорости, выплатят премии

© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред Якушев Владимир посетил проспект Мальцева. Курган, гаи, водитель, автомобиль, гибдд, дпс, машина
Победители акции получат премии по 4 тысячи рублей Фото:

Власти Ямала объявили о начале социальной кампании «Выигрыш — не в скорости!». Пять победителей мартовского этапа, который стартует в Новом Уренгое, получат вознаграждение в размере четырех тысяч рублей, сообщает в своем паблике окружной департамент транспорта.

«Первого марта на Ямале стартует социальная кампания „Выигрыш — не в скорости!“, первый этап которой пройдет в Новом Уренгое. Пять победителей мартовского этапа будут определены пятого апреля и получат по 4 000 рублей», — говорится в сообщении во «ВКонтакте».

В течение года социальная кампания пройдет в Ноябрьске, Салехарде, Лабытнанги, Надыме, Губкинском, Муравленко и Пангодах. Участниками акции могут стать только водители, не имеющие нарушений ППД в течение года. Автомобиль должен быть зарегистрирован в России.

Ранее UTA.RU сообщало, что власти ЯНАО объявили о вознаграждении за сообщения о поджигателях лесов. Также материально поощряются сообщения о нарушении правил дорожного движения, деньги можно получить и за сообщения о преступлениях.

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Власти Ямала объявили о начале социальной кампании «Выигрыш — не в скорости!». Пять победителей мартовского этапа, который стартует в Новом Уренгое, получат вознаграждение в размере четырех тысяч рублей, сообщает в своем паблике окружной департамент транспорта. «Первого марта на Ямале стартует социальная кампания „Выигрыш — не в скорости!“, первый этап которой пройдет в Новом Уренгое. Пять победителей мартовского этапа будут определены пятого апреля и получат по 4 000 рублей», — говорится в сообщении во «ВКонтакте». В течение года социальная кампания пройдет в Ноябрьске, Салехарде, Лабытнанги, Надыме, Губкинском, Муравленко и Пангодах. Участниками акции могут стать только водители, не имеющие нарушений ППД в течение года. Автомобиль должен быть зарегистрирован в России. Ранее UTA.RU сообщало, что власти ЯНАО объявили о вознаграждении за сообщения о поджигателях лесов. Также материально поощряются сообщения о нарушении правил дорожного движения, деньги можно получить и за сообщения о преступлениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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