В ЯНАО водителям, не превышающим скорости, выплатят премии

29 февраля 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Победители акции получат премии по 4 тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Ямала объявили о начале социальной кампании «Выигрыш — не в скорости!». Пять победителей мартовского этапа, который стартует в Новом Уренгое, получат вознаграждение в размере четырех тысяч рублей, сообщает в своем паблике окружной департамент транспорта. «Первого марта на Ямале стартует социальная кампания „Выигрыш — не в скорости!“, первый этап которой пройдет в Новом Уренгое. Пять победителей мартовского этапа будут определены пятого апреля и получат по 4 000 рублей», — говорится в сообщении во «ВКонтакте». В течение года социальная кампания пройдет в Ноябрьске, Салехарде, Лабытнанги, Надыме, Губкинском, Муравленко и Пангодах. Участниками акции могут стать только водители, не имеющие нарушений ППД в течение года. Автомобиль должен быть зарегистрирован в России. Ранее UTA.RU сообщало, что власти ЯНАО объявили о вознаграждении за сообщения о поджигателях лесов. Также материально поощряются сообщения о нарушении правил дорожного движения, деньги можно получить и за сообщения о преступлениях.

Власти Ямала объявили о начале социальной кампании «Выигрыш — не в скорости!». Пять победителей мартовского этапа, который стартует в Новом Уренгое, получат вознаграждение в размере четырех тысяч рублей, сообщает в своем паблике окружной департамент транспорта. «Первого марта на Ямале стартует социальная кампания „Выигрыш — не в скорости!“, первый этап которой пройдет в Новом Уренгое. Пять победителей мартовского этапа будут определены пятого апреля и получат по 4 000 рублей», — говорится в сообщении во «ВКонтакте». В течение года социальная кампания пройдет в Ноябрьске, Салехарде, Лабытнанги, Надыме, Губкинском, Муравленко и Пангодах. Участниками акции могут стать только водители, не имеющие нарушений ППД в течение года. Автомобиль должен быть зарегистрирован в России. Ранее UTA.RU сообщало, что власти ЯНАО объявили о вознаграждении за сообщения о поджигателях лесов. Также материально поощряются сообщения о нарушении правил дорожного движения, деньги можно получить и за сообщения о преступлениях.