В ЯНАО родители пожаловались на принудительный перевод детей в новую школу

29 февраля 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое детей переведут в новую школу в четвертой четверти Фото: Размик Закарян © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) родители учащихся школы «Перспектива» («Земля родная») возмущены переводом детей в образовательное учреждение в микрорайоне Тундровом. О неудобном расположении новой школы URA.RU сообщила мать одного из учеников. «Директор школы сказал, что всех учеников переведут в „Перспективу“ в четвертой четверти. Учителя проводили родительские собрания, требовали с нас заполнения заявлений о переводе детей. Зачем детям, которые ходят в школу „Земля родная“ по прописке, переходить в новую школу, которая находится далеко от дома? Мнение родителей вообще не учитывается», — рассказала собеседница агентства. В городском департаменте образования агентству сообщили, что перевод учеников в новую школу не планируется. «По информации руководства школы, родителям не предъявляют требований о переводе, сбор заявлений не осуществляется. Прием заявлений будет вестись по закрепленной к новой школе территории», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о субботнике, который будет проведен в новом учебном заведении Нового Уренгоя (ЯНАО). Школу «Перспектива» в микрорайоне Тундровом 2 марта подготовят к открытию.

В Новом Уренгое (ЯНАО) родители учащихся школы «Перспектива» («Земля родная») возмущены переводом детей в образовательное учреждение в микрорайоне Тундровом. О неудобном расположении новой школы URA.RU сообщила мать одного из учеников. «Директор школы сказал, что всех учеников переведут в „Перспективу“ в четвертой четверти. Учителя проводили родительские собрания, требовали с нас заполнения заявлений о переводе детей. Зачем детям, которые ходят в школу „Земля родная“ по прописке, переходить в новую школу, которая находится далеко от дома? Мнение родителей вообще не учитывается», — рассказала собеседница агентства. В городском департаменте образования агентству сообщили, что перевод учеников в новую школу не планируется. «По информации руководства школы, родителям не предъявляют требований о переводе, сбор заявлений не осуществляется. Прием заявлений будет вестись по закрепленной к новой школе территории», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о субботнике, который будет проведен в новом учебном заведении Нового Уренгоя (ЯНАО). Школу «Перспектива» в микрорайоне Тундровом 2 марта подготовят к открытию.