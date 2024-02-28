В ЯНАО родители пожаловались на принудительный перевод детей в новую школу

В Новом Уренгое (ЯНАО) родители учащихся школы «Перспектива» («Земля родная») возмущены переводом детей в образовательное учреждение в микрорайоне Тундровом. О неудобном расположении новой школы URA.RU сообщила мать одного из учеников.
«Директор школы сказал, что всех учеников переведут в „Перспективу“ в четвертой четверти. Учителя проводили родительские собрания, требовали с нас заполнения заявлений о переводе детей. Зачем детям, которые ходят в школу „Земля родная“ по прописке, переходить в новую школу, которая находится далеко от дома? Мнение родителей вообще не учитывается», — рассказала собеседница агентства.
В городском департаменте образования агентству сообщили, что перевод учеников в новую школу не планируется. «По информации руководства школы, родителям не предъявляют требований о переводе, сбор заявлений не осуществляется. Прием заявлений будет вестись по закрепленной к новой школе территории», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало о субботнике, который будет проведен в новом учебном заведении Нового Уренгоя (ЯНАО). Школу «Перспектива» в микрорайоне Тундровом 2 марта подготовят к открытию.
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