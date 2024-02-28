28 февраля 2024

В ЯНАО родители пожаловались на принудительный перевод детей в новую школу

© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое детей переведут в новую школу в четвертой четверти Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) родители учащихся школы «Перспектива» («Земля родная») возмущены переводом детей в образовательное учреждение в микрорайоне Тундровом. О неудобном расположении новой школы URA.RU сообщила мать одного из учеников.

«Директор школы сказал, что всех учеников переведут в „Перспективу“ в четвертой четверти. Учителя проводили родительские собрания, требовали с нас заполнения заявлений о переводе детей. Зачем детям, которые ходят в школу „Земля родная“ по прописке, переходить в новую школу, которая находится далеко от дома? Мнение родителей вообще не учитывается», — рассказала собеседница агентства.

В городском департаменте образования агентству сообщили, что перевод учеников в новую школу не планируется. «По информации руководства школы, родителям не предъявляют требований о переводе, сбор заявлений не осуществляется. Прием заявлений будет вестись по закрепленной к новой школе территории», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о субботнике, который будет проведен в новом учебном заведении Нового Уренгоя (ЯНАО). Школу «Перспектива» в микрорайоне Тундровом 2 марта подготовят к открытию.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) родители учащихся школы «Перспектива» («Земля родная») возмущены переводом детей в образовательное учреждение в микрорайоне Тундровом. О неудобном расположении новой школы URA.RU сообщила мать одного из учеников. «Директор школы сказал, что всех учеников переведут в „Перспективу“ в четвертой четверти. Учителя проводили родительские собрания, требовали с нас заполнения заявлений о переводе детей. Зачем детям, которые ходят в школу „Земля родная“ по прописке, переходить в новую школу, которая находится далеко от дома? Мнение родителей вообще не учитывается», — рассказала собеседница агентства. В городском департаменте образования агентству сообщили, что перевод учеников в новую школу не планируется. «По информации руководства школы, родителям не предъявляют требований о переводе, сбор заявлений не осуществляется. Прием заявлений будет вестись по закрепленной к новой школе территории», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о субботнике, который будет проведен в новом учебном заведении Нового Уренгоя (ЯНАО). Школу «Перспектива» в микрорайоне Тундровом 2 марта подготовят к открытию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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