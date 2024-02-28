В ЯНАО тестируют новый способ приготовления оленины. Фото

На предприятии «Паюта» в Приуральском районе научились сублимировать мясо оленя

29 февраля 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Сублимированная оленина сохраняет пищевую ценность Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На мясоперерабатывающем комплексе «Паюта» в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, начали тестировать процесс сублимации мяса оленя, в результате которого удаляется вся жидкость из сырья. Об этом сообщил глава Приуральского района Иван Сакал. «Специальное оборудование — лиофилизатор полностью удаляет жидкость из сырья. При этом все питательные вещества продукта сохраняются, а его вес значительно уменьшается. Один килограмм оленины превращается в сто грамм. Увеличивается срок годности продукта», — рассказал в своем telegram-канале Сакал. Данная технология позволяет вернуть изначальную форму и вес мяса. Для этого нужно просто поместить продукт в воду. Предприятие «Паюта» станет первым на Ямале, где будут сублимировать оленину. «Сейчас технолог предприятия тестирует новинку и выводит рецептуру. В ближайшие месяцы продукт может появиться на полках ямальских магазинов», — отметил глава Приуральского района. Ранее URA.RU сообщало о предприятиях-лидерах по переработке оленины в ЯНАО. Лидерами в заготовительной кампании стали комплексы «Ямальские олени» в Ямальском районе, «Тазовские олени» в Тазовском районе и «Паюта» в Приуральском районе.

На мясоперерабатывающем комплексе «Паюта» в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, начали тестировать процесс сублимации мяса оленя, в результате которого удаляется вся жидкость из сырья. Об этом сообщил глава Приуральского района Иван Сакал. «Специальное оборудование — лиофилизатор полностью удаляет жидкость из сырья. При этом все питательные вещества продукта сохраняются, а его вес значительно уменьшается. Один килограмм оленины превращается в сто грамм. Увеличивается срок годности продукта», — рассказал в своем telegram-канале Сакал. Данная технология позволяет вернуть изначальную форму и вес мяса. Для этого нужно просто поместить продукт в воду. Предприятие «Паюта» станет первым на Ямале, где будут сублимировать оленину. «Сейчас технолог предприятия тестирует новинку и выводит рецептуру. В ближайшие месяцы продукт может появиться на полках ямальских магазинов», — отметил глава Приуральского района. Ранее URA.RU сообщало о предприятиях-лидерах по переработке оленины в ЯНАО. Лидерами в заготовительной кампании стали комплексы «Ямальские олени» в Ямальском районе, «Тазовские олени» в Тазовском районе и «Паюта» в Приуральском районе.