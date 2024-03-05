Тюменские коммунисты столкнулись с жесткой нехваткой «говорящих» кадров

06 марта 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Тюменская КПРФ проваливает предвыборные дебаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменские коммунисты не смогли подготовить спикеров на предвыборные теледебаты. Из-за того, что большая часть партфункционеров либо в преклонном возрасте, либо без опыта публичных выступлений, отправлять на телевидение пришлось не просто несистемных, но и опасных персонажей. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменского политического бомонда. «Например, скандальный политический активист Владимир Осейчук уже подставил секретаря обкома Тамару Казанцеву своими резкими высказываниями (за попытки сорвать дебаты на него готовят жалобу в ЦИК). Однако вина здесь только на ней самой. Следовало заранее понимать, кто будет представлять партию перед жителями региона», — делятся инсайдеры. Чтобы хоть как-то привлечь людей на теледебаты, в обкоме распорядились платить выступающим по 1000 рублей за эфир. Ранее URA.RU сообщало о том, как Владимира Осейчука перебили в эфире «Регион-Тюмени», где он выступал на дебатах перед президентскими выборами в качестве доверенного лица кандидата от КПРФ Николая Харитонова. Все потому, что он ушел от заявленной организаторами темы и начал размышлять о политическом устройстве государства.

Тюменские коммунисты не смогли подготовить спикеров на предвыборные теледебаты. Из-за того, что большая часть партфункционеров либо в преклонном возрасте, либо без опыта публичных выступлений, отправлять на телевидение пришлось не просто несистемных, но и опасных персонажей. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменского политического бомонда. «Например, скандальный политический активист Владимир Осейчук уже подставил секретаря обкома Тамару Казанцеву своими резкими высказываниями (за попытки сорвать дебаты на него готовят жалобу в ЦИК). Однако вина здесь только на ней самой. Следовало заранее понимать, кто будет представлять партию перед жителями региона», — делятся инсайдеры. Чтобы хоть как-то привлечь людей на теледебаты, в обкоме распорядились платить выступающим по 1000 рублей за эфир. Ранее URA.RU сообщало о том, как Владимира Осейчука перебили в эфире «Регион-Тюмени», где он выступал на дебатах перед президентскими выборами в качестве доверенного лица кандидата от КПРФ Николая Харитонова. Все потому, что он ушел от заявленной организаторами темы и начал размышлять о политическом устройстве государства.