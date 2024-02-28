Скандального тюменского оппозиционера перебили в эфире телеканала

Тюменского политического активиста Осейчука заставили сменить тему в прямом эфире Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменского политического активиста Владимира Осейчука перебили в эфире «Регион-Тюмени», где он выступал на дебатах перед президентскими выборами в качестве доверенного лица кандидата от КПРФ Николая Харитонова. Все потому, что он ушел от заявленной организаторами темы и начал размышлять о политическом устройстве государства.

«Есть немало желающих в нашей стране поиметь монархию, когда одно лицо обладает неограниченными возможностями. Важно сохранить республику. Важно сохранить права и свободы, которые содержит Конституция РФ. Далеко не все они торжествуют в нашей реальной жизни. Одно из ключевых положений — это свобода мысли и слова», — заявил Осейчук.

Прерывать представителя кандидата в президенты пришлось ведущей. Владимир Осейчук запомнился в Тюмени громкими заявлениями. В частности, он предлагал ограничить зарплату депутатов пятью МРОТ, а также заявлял о создании партии, целью которой являлась бы «бархатная революция» в России. Он преподавал в ТюмГУ, но с ним не стали продлять контракт.