05 марта 2024

Тюменские флористы срочно набирают сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цветочные магазины. Екатеринбург, флорист, сбор букета, цветочный магазин, цветы
Работать придется в период ажиотажа в предпраздничные дни Фото:

Владельцы цветочных салонов в Тюмени массово набирают дополнительных сотрудников в праздничные дни. Информация о временных вакансиях размещена на популярных сервисах по поиску работы.

«Требуются флористы в период с 5—8 марта в цветочный магазин. Обязанности: продажа тюльпанов, готовых букетов, выдача готовых заказов», — указано в тексте вакансии.

Организация набирает сотрудников и без опыта на работы. Платить за временную занятость обещают от 300 до 500 рублей в час. Подобных вакансий о найме в праздники за последние семь дней появилось больше десяти.

Автор подобного объявления и владелица цветочного салона в Тюмени Алена Петрова рассказала, что в предпраздничные дни и 8 марта в салонах большой ажиотаж. «Обычно в салоне работают посменно два флориста. На праздники мы набираем в штат еще пару человек, чтобы разгрузить основных специалистов. Опыт не требуем, потому что ставим людей на выдачу ужу готовых букетов. Потом также безболезненно расстаемся с новеньким, выплатив гонорар, и так каждый год», — рассказала предприниматель.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владельцы цветочных салонов в Тюмени массово набирают дополнительных сотрудников в праздничные дни. Информация о временных вакансиях размещена на популярных сервисах по поиску работы. «Требуются флористы в период с 5—8 марта в цветочный магазин. Обязанности: продажа тюльпанов, готовых букетов, выдача готовых заказов», — указано в тексте вакансии. Организация набирает сотрудников и без опыта на работы. Платить за временную занятость обещают от 300 до 500 рублей в час. Подобных вакансий о найме в праздники за последние семь дней появилось больше десяти. Автор подобного объявления и владелица цветочного салона в Тюмени Алена Петрова рассказала, что в предпраздничные дни и 8 марта в салонах большой ажиотаж. «Обычно в салоне работают посменно два флориста. На праздники мы набираем в штат еще пару человек, чтобы разгрузить основных специалистов. Опыт не требуем, потому что ставим людей на выдачу ужу готовых букетов. Потом также безболезненно расстаемся с новеньким, выплатив гонорар, и так каждый год», — рассказала предприниматель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...