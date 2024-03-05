Тюменские флористы срочно набирают сотрудников

06 марта 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

Работать придется в период ажиотажа в предпраздничные дни Фото: Анна Майорова © URA.RU Владельцы цветочных салонов в Тюмени массово набирают дополнительных сотрудников в праздничные дни. Информация о временных вакансиях размещена на популярных сервисах по поиску работы. «Требуются флористы в период с 5—8 марта в цветочный магазин. Обязанности: продажа тюльпанов, готовых букетов, выдача готовых заказов», — указано в тексте вакансии. Организация набирает сотрудников и без опыта на работы. Платить за временную занятость обещают от 300 до 500 рублей в час. Подобных вакансий о найме в праздники за последние семь дней появилось больше десяти. Автор подобного объявления и владелица цветочного салона в Тюмени Алена Петрова рассказала, что в предпраздничные дни и 8 марта в салонах большой ажиотаж. «Обычно в салоне работают посменно два флориста. На праздники мы набираем в штат еще пару человек, чтобы разгрузить основных специалистов. Опыт не требуем, потому что ставим людей на выдачу ужу готовых букетов. Потом также безболезненно расстаемся с новеньким, выплатив гонорар, и так каждый год», — рассказала предприниматель.

Владельцы цветочных салонов в Тюмени массово набирают дополнительных сотрудников в праздничные дни. Информация о временных вакансиях размещена на популярных сервисах по поиску работы. «Требуются флористы в период с 5—8 марта в цветочный магазин. Обязанности: продажа тюльпанов, готовых букетов, выдача готовых заказов», — указано в тексте вакансии. Организация набирает сотрудников и без опыта на работы. Платить за временную занятость обещают от 300 до 500 рублей в час. Подобных вакансий о найме в праздники за последние семь дней появилось больше десяти. Автор подобного объявления и владелица цветочного салона в Тюмени Алена Петрова рассказала, что в предпраздничные дни и 8 марта в салонах большой ажиотаж. «Обычно в салоне работают посменно два флориста. На праздники мы набираем в штат еще пару человек, чтобы разгрузить основных специалистов. Опыт не требуем, потому что ставим людей на выдачу ужу готовых букетов. Потом также безболезненно расстаемся с новеньким, выплатив гонорар, и так каждый год», — рассказала предприниматель.