Тюменские флористы срочно набирают сотрудников

Владельцы цветочных салонов в Тюмени массово набирают дополнительных сотрудников в праздничные дни. Информация о временных вакансиях размещена на популярных сервисах по поиску работы.
«Требуются флористы в период с 5—8 марта в цветочный магазин. Обязанности: продажа тюльпанов, готовых букетов, выдача готовых заказов», — указано в тексте вакансии.
Организация набирает сотрудников и без опыта на работы. Платить за временную занятость обещают от 300 до 500 рублей в час. Подобных вакансий о найме в праздники за последние семь дней появилось больше десяти.
Автор подобного объявления и владелица цветочного салона в Тюмени Алена Петрова рассказала, что в предпраздничные дни и 8 марта в салонах большой ажиотаж. «Обычно в салоне работают посменно два флориста. На праздники мы набираем в штат еще пару человек, чтобы разгрузить основных специалистов. Опыт не требуем, потому что ставим людей на выдачу ужу готовых букетов. Потом также безболезненно расстаемся с новеньким, выплатив гонорар, и так каждый год», — рассказала предприниматель.
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