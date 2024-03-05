Жители ЯНАО получат возможность создать свою линейку одежды

Ямальские производители одежды смогут создать собственную коллекцию одежды, благодаря участию и обучению в Акселераторе индустрии моды, заявки на который открыты до 24 марта. Об этом сообщается на портале проекта.
«Участие в Акселераторе поможет в создании собственной линейки одежды при поддержке известных экспертов fashion-индустрии, поспособствует привлечению клиентов, повысит узнаваемость бренда. Участники из числа лидеров обучения получат возможность бесплатно отшить собственную коллекцию», — говорится на сайте акселератора Yamal Fashion.
Акселератор состоится с 27 марта по 31 мая. В программу будут входить вебинары, практические домашние задания и очный модуль обучения в Москве. По итогам всех мероприятий состоится показ мод, созданных участниками.
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