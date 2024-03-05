05 марта 2024

Жители ЯНАО получат возможность создать свою линейку одежды

Ямальских дизайнеров одежды приглашают участвовать в Акселераторе индустрии моды
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация дизайнерской одежды Инны Королевы. Екатеринбург, мастерская, швейная машинка, ткань, пошив одежды, модельер, мода, нитка, мастерская дизайнера инны королевой, швейная, иголка
Ямальские дизайнеры одежды смогут создать свою коллекцию Фото:

Ямальские производители одежды смогут создать собственную коллекцию одежды, благодаря участию и обучению в Акселераторе индустрии моды, заявки на который открыты до 24 марта. Об этом сообщается на портале проекта.

«Участие в Акселераторе поможет в создании собственной линейки одежды при поддержке известных экспертов fashion-индустрии, поспособствует привлечению клиентов, повысит узнаваемость бренда. Участники из числа лидеров обучения получат возможность бесплатно отшить собственную коллекцию», — говорится на сайте акселератора Yamal Fashion.

Акселератор состоится с 27 марта по 31 мая. В программу будут входить вебинары, практические домашние задания и очный модуль обучения в Москве. По итогам всех мероприятий состоится показ мод, созданных участниками.

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Ямальские производители одежды смогут создать собственную коллекцию одежды, благодаря участию и обучению в Акселераторе индустрии моды, заявки на который открыты до 24 марта. Об этом сообщается на портале проекта. «Участие в Акселераторе поможет в создании собственной линейки одежды при поддержке известных экспертов fashion-индустрии, поспособствует привлечению клиентов, повысит узнаваемость бренда. Участники из числа лидеров обучения получат возможность бесплатно отшить собственную коллекцию», — говорится на сайте акселератора Yamal Fashion. Акселератор состоится с 27 марта по 31 мая. В программу будут входить вебинары, практические домашние задания и очный модуль обучения в Москве. По итогам всех мероприятий состоится показ мод, созданных участниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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