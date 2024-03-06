Сотрудников элитного тюменского санатория отправят лечиться на море и в горы

В Тюмени купят VIP-страховки сотрудникам санатория «Сибирь»

07 марта 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

Чтобы попасть на море за счет страховки, нужны будут веские основания Фото: Виталий Страхов © URA.RU Сотрудникам санатория «Сибирь» — самого дорого в Тюменской области и принадлежащего правительству региона, приобретут страховки ДМС. По ним работники смогут поправить здоровье за пределами субъекта — на Черном море, в Санкт-Петербурге или в горах Алтая. Информация представлена на сайте госзакупок. «Услуги по добровольному медстрахованию сотрудников центра восстановительной медицины и реабилитации „Сибирь“. Программа включает в себя санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение. В перечне организаций, предоставляющих услуги — 32 санатория, расположенных в Сочи, Анапе, Геленджике, Белокурихе, Санкт-Петербурге», — следует из документов закупки. Работники самого дорого тюменского санатория (цены на проживание в нем в период лечения варьируются от 13 680 до 27 360 рублей в сутки на одного человека), на 100% принадлежащего правительству региона, смогут поправить здоровье, к примеру, в ведомственном санатории Федеральной службы судебных приставов в Краснодарском крае, или же в «Роза Хутор» в Сочи. Однако просто так отправиться туда будет нельзя, для этого нужны будут основания: необходимость восстановления после болезни, травмы или обострения хронического заболевания.

Сотрудникам санатория «Сибирь» — самого дорого в Тюменской области и принадлежащего правительству региона, приобретут страховки ДМС. По ним работники смогут поправить здоровье за пределами субъекта — на Черном море, в Санкт-Петербурге или в горах Алтая. Информация представлена на сайте госзакупок. «Услуги по добровольному медстрахованию сотрудников центра восстановительной медицины и реабилитации „Сибирь“. Программа включает в себя санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение. В перечне организаций, предоставляющих услуги — 32 санатория, расположенных в Сочи, Анапе, Геленджике, Белокурихе, Санкт-Петербурге», — следует из документов закупки. Работники самого дорого тюменского санатория (цены на проживание в нем в период лечения варьируются от 13 680 до 27 360 рублей в сутки на одного человека), на 100% принадлежащего правительству региона, смогут поправить здоровье, к примеру, в ведомственном санатории Федеральной службы судебных приставов в Краснодарском крае, или же в «Роза Хутор» в Сочи. Однако просто так отправиться туда будет нельзя, для этого нужны будут основания: необходимость восстановления после болезни, травмы или обострения хронического заболевания.