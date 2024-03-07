Мишустин подписал постановление о маркировке сырья для табака в РФ

07 марта 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

Сырье для табака в России будет подлежать маркировке Фото: Анна Майорова © URA.RU В России будут маркировать сырье для табачной и никотиносодержащей продукции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Сырье для табачной и никотиносодержащей продукции будет подлежать маркировке в РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на постановление. Постановление подписал премьер Мишустин.

В России будут маркировать сырье для табачной и никотиносодержащей продукции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Сырье для табачной и никотиносодержащей продукции будет подлежать маркировке в РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на постановление. Постановление подписал премьер Мишустин.