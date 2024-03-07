Мишустин подписал постановление о маркировке сырья для табака в РФ

Сырье для табака в России будет подлежать маркировке
В России будут маркировать сырье для табачной и никотиносодержащей продукции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Сырье для табачной и никотиносодержащей продукции будет подлежать маркировке в РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на постановление. Постановление подписал премьер Мишустин.
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