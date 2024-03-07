Мишустин подписал постановление о маркировке сырья для табака в РФ

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Сырье для табака в России будет подлежать маркировке Фото:

В России будут маркировать сырье для табачной и никотиносодержащей продукции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сырье для табачной и никотиносодержащей продукции будет подлежать маркировке в РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на постановление. Постановление подписал премьер Мишустин.

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В России будут маркировать сырье для табачной и никотиносодержащей продукции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Сырье для табачной и никотиносодержащей продукции будет подлежать маркировке в РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на постановление. Постановление подписал премьер Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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