В ЯНАО женщина «подрабатывала» у аферистов на бронировании отелей

Жительница Салехарда «подрабатывала» у мошенников на бронировании отелей
© Служба новостей «URA.RU»
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Телефон и деньги, сотовый, телефон, мошенник, мобильник, безопасность, купюра, пять тысяч, финансы, наличные, мошенничество
Жертва аферистов перевела на их счета 72 тысячи рублей Фото:

Жительница Салехарда (ЯНАО) «зарабатывала» на бронировании отелей, переходя по ссылкам, которые отправляли ей телефонные мошенники. Жертва аферистов перевела на их счета 72 тысячи рублей, сообщают в ОМВД России по Салехарду.

«В ходе проведения проверки сотрудниками ОМВД России по г. Салехарду установлено, что неизвестный, используя социальный мессенджер Телеграм, предложил местной жительнице 1998 года рождения заработать на предоставлении услуг бронирования отелей. Девушка согласилась, после чего ее ввели в курс дела, и она стала зарабатывать, переходя по отправленным ей ссылкам и делая скриншоты для своего «работодателя», — сообщает источник в сети «ВКонтакте».

От мошенников девушка получила небольшое вознаграждение. Затем, действуя по инструкции незнакомцев, перевела на их счета 72 235 рублей. Следственный отдел ОМВД возбудил уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что следственные органы на Ямале выявили новую схему телефонного мошенничества. Аферисты звонят под видом медицинских работников и сообщают о необходимости пройти курс дорогостоящего лечения.

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Жительница Салехарда (ЯНАО) «зарабатывала» на бронировании отелей, переходя по ссылкам, которые отправляли ей телефонные мошенники. Жертва аферистов перевела на их счета 72 тысячи рублей, сообщают в ОМВД России по Салехарду. «В ходе проведения проверки сотрудниками ОМВД России по г. Салехарду установлено, что неизвестный, используя социальный мессенджер Телеграм, предложил местной жительнице 1998 года рождения заработать на предоставлении услуг бронирования отелей. Девушка согласилась, после чего ее ввели в курс дела, и она стала зарабатывать, переходя по отправленным ей ссылкам и делая скриншоты для своего «работодателя», — сообщает источник в сети «ВКонтакте». От мошенников девушка получила небольшое вознаграждение. Затем, действуя по инструкции незнакомцев, перевела на их счета 72 235 рублей. Следственный отдел ОМВД возбудил уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что следственные органы на Ямале выявили новую схему телефонного мошенничества. Аферисты звонят под видом медицинских работников и сообщают о необходимости пройти курс дорогостоящего лечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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