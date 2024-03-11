11 марта 2024

В Тюмени возник дефицит водителей автобусов из-за переманивания их в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской транспорт. Челябинск, водитель автобуса, транспорт, пассажир, автобус, дорожное движение, 4маршрут
В Тюмени в марте 2024 года требовались 180 водителей Фото:

В Тюмени стало не хватать водителей общественного транспорта, так как их начали переманивать в Москву. Об этом сообщил генеральный директор Тюменского пассажирского автотранспортного предприятия № 1 Роман Шулепов.

«В марте 2024 года работодателям требовались 180 человек, тогда как в марте 2023 года — 147. Одной из причин дефицита они назвали переманивание кадров в более крупные города (в Москву — прим. URA.RU)», — рассказал Шулепов РБК Тюмень.

В течение двух лет зарплата водителей общественного транспорта выросла на 37,5%. По данным аналитиков исследовательского центра «Зарплаты.ру», их средняя заработная плата составляет 60 тысяч рублей.

В hh.ru уточнили, что водители автобусов входят в тройку лидеров по количеству предложений от работодателей. При этом потребность в них каждый год только растет. Отмечается, что в 2022 году было открыто 172 вакансии, а в 2023 году — 286.

В Тюмени предприятия осенью 2023 года нуждались в водителях общественных транспортах. В разных компаниях города не хватало значительного количества таких работников.

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В Тюмени стало не хватать водителей общественного транспорта, так как их начали переманивать в Москву. Об этом сообщил генеральный директор Тюменского пассажирского автотранспортного предприятия № 1 Роман Шулепов. «В марте 2024 года работодателям требовались 180 человек, тогда как в марте 2023 года — 147. Одной из причин дефицита они назвали переманивание кадров в более крупные города (в Москву — прим. URA.RU)», — рассказал Шулепов РБК Тюмень. В течение двух лет зарплата водителей общественного транспорта выросла на 37,5%. По данным аналитиков исследовательского центра «Зарплаты.ру», их средняя заработная плата составляет 60 тысяч рублей. В hh.ru уточнили, что водители автобусов входят в тройку лидеров по количеству предложений от работодателей. При этом потребность в них каждый год только растет. Отмечается, что в 2022 году было открыто 172 вакансии, а в 2023 году — 286. В Тюмени предприятия осенью 2023 года нуждались в водителях общественных транспортах. В разных компаниях города не хватало значительного количества таких работников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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