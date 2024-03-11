11 марта 2024

На избирательных участках Курганской области появятся ярмарки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, капуста, овощи, продукты, урожай, овощная ярмарка, еда, картофель в сетке
Фермерские продукты можно будет купить на ярмарках Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

На избирательных участках курганцы смогут закупить картошку, колбасу, а также перекусить в буфете. Сельхозярмарки в дни президентских выборов организуют фермеры. На 13-ти избирательных участках будут работать буфеты комбината питания. Об этом рассказал глава департамента АПК Павел Кощеев, передает журналист URA.RU с брифинга.

«На территории наиболее крупных избирательных участков будет организована ярмарочная торговля наших сельхозтоваропроизводителей, где будут продавать различный ассортимент наши аграрии. Было желание наших жителей, чтобы охватить все избирательные участки. Подошли комплексно. Для нас важно, чтобы жители, приходя на участки видели достижения АПК», — уточнил Кощеев.

От отметил, что для фермеров такие ярмарки — это возможность показать свою продукцию. Кроме того, правительство региона оказывает сельхозтоваропроизводителям господдержку. При этом как ею воспользоваться можно узнать в департаменте АПК, где проводят обучение по этим темам. Кощеев объяснил URA.RU, что в ярмарке захотели принять участие 236 предпринимателей.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. В них могут принять участие более 655 тысяч жителей Курганской области. За ходом голосования на выборах президента РФ будут наблюдать с помощью 638 цифровых видеокамер.

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На избирательных участках курганцы смогут закупить картошку, колбасу, а также перекусить в буфете. Сельхозярмарки в дни президентских выборов организуют фермеры. На 13-ти избирательных участках будут работать буфеты комбината питания. Об этом рассказал глава департамента АПК Павел Кощеев, передает журналист URA.RU с брифинга. «На территории наиболее крупных избирательных участков будет организована ярмарочная торговля наших сельхозтоваропроизводителей, где будут продавать различный ассортимент наши аграрии. Было желание наших жителей, чтобы охватить все избирательные участки. Подошли комплексно. Для нас важно, чтобы жители, приходя на участки видели достижения АПК», — уточнил Кощеев. От отметил, что для фермеров такие ярмарки — это возможность показать свою продукцию. Кроме того, правительство региона оказывает сельхозтоваропроизводителям господдержку. При этом как ею воспользоваться можно узнать в департаменте АПК, где проводят обучение по этим темам. Кощеев объяснил URA.RU, что в ярмарке захотели принять участие 236 предпринимателей. Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. В них могут принять участие более 655 тысяч жителей Курганской области. За ходом голосования на выборах президента РФ будут наблюдать с помощью 638 цифровых видеокамер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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