12 марта 2024

Тюменская компания хвастает новым оборудованием в Екатеринбурге

Тюменское ООО «Интэкс» заключило контракт с японским поставщиком Tokunawa
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменский поставщик занимается оборудованием для сварки и обработки металлов Фото:

Тюменская компания «Интэкс» показывает новое оборудование на международной выставке «Металлообработка. Сварка — Урал», которая проходит в Екатеринбурге. Фирма заключила договор о поставках твердосплавного инструмента из Японии, сообщили URA.RU в торгово-промышленной палате Тюменской области.

«Это новый бренд для Тюмени, довольно широкая линейка. Есть из чего выбрать, и компания хочет это показать потенциальным покупателям», — сообщил URA.RU источник в региональной ТПП.

По данным палаты, «Интэкс» в данный момент является одним из крупнейших мультибрендовых поставщиков металлообрабатывающих инструментов. Помимо новой японской линейки, компания поставляет оборудование более 20 брендов из 15 стран мира. Специализацией «Интэкс» является оригинальное оборудование, которое закупается напрямую у производителя.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени вскоре появится и новое сельскохозяйственное оборудование. В этом году область получит 120 тракторов белорусского производства.

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Тюменская компания «Интэкс» показывает новое оборудование на международной выставке «Металлообработка. Сварка — Урал», которая проходит в Екатеринбурге. Фирма заключила договор о поставках твердосплавного инструмента из Японии, сообщили URA.RU в торгово-промышленной палате Тюменской области. «Это новый бренд для Тюмени, довольно широкая линейка. Есть из чего выбрать, и компания хочет это показать потенциальным покупателям», — сообщил URA.RU источник в региональной ТПП. По данным палаты, «Интэкс» в данный момент является одним из крупнейших мультибрендовых поставщиков металлообрабатывающих инструментов. Помимо новой японской линейки, компания поставляет оборудование более 20 брендов из 15 стран мира. Специализацией «Интэкс» является оригинальное оборудование, которое закупается напрямую у производителя. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени вскоре появится и новое сельскохозяйственное оборудование. В этом году область получит 120 тракторов белорусского производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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