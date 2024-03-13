Путин высказался о ядерной войне и переговорах с Украиной: главное из интервью

Путин заявил о готовности к переговорам по Украине и назвал условие

13 марта 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Владимир Путин дал большое интервью Дмитрию Киселеву Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин дал интервью журналисту, телеведущему Дмитрию Кисилеву. Запись выйдет в эфир 13 марта около 10 часов утра (по мск). В ходе разговора президент заявил о готовности к переговорам, но отметил, что они могут пройти только на условиях России. URA.RU передает главные тезисы, которые прозвучали в интервью. «Впереди — большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над i», отметил Дмитрий Киселев. Он заявил это на фоне Кремля перед разговором с главой государства, передают РИА Новости. Россия готова к переговорам с Украиной Президент России отметил, что страна готова к переговорам с Украиной. Он отметил, что в ходе них безопасность РФ будет стоять на первом месте. «В данном случае нас прежде всего интересует безопасность России. Мы из этого будем исходить», — заявил Путин. Переговоры с Украиной будут только на основе сформированных сейчас реалий Владимир Путин считает, что переговоры с Украиной возможны только в том случае, если они будут основаны на уже сложившихся реалиях. «Да, готовы [к переговорам], но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились», — отметил он. Переговоры — не пауза для перевооружения Киева Президент отметил, что переговоры по конфликту на Украине не должны быть паузой для перевооружения Киева. Они должны быть серьезными, с гарантиями безопасности для РФ. «Переговоры — это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности России. Мы хотим, повторяю еще раз, разрешать все споры, и данный спор, данный конфликт мирными средствами», — заявил президент. Если Польша введет войска на Украину, то больше не выйдет Если Польша введет войска на Украину, то не выйдет из нее, так как желает вернуть себе исторические земли. «Вернуть они хотят те земли, которые считаются историческими <…> И если туда выйдут официальные польские партии, они вряд ли уйдут», — отметил президент РФ. По предположению Путина, войска могут войти туда под предлогом прикрытия украинско-белорусских границ и уменьшения украинских воинских контингентов для участия в боевых действиях на линии соприкосновения. Россия готова сотрудничать с любым президентом США Президент Путин заявил, что Россия согласна работать с любым главой Белого дома. И отметил, что РФ не вмешивается в президентские выборы в США. «Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США. Москва готова работать с любым президентом, за которого проголосуют американцы», — сказал он. России проще договориться с лидерами, у которых «нос в кокаине» Владимир Путин заявил, что России проще договориться с теми лидерами, у которых «нос в кокаине». «Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими [лидерами договариваться] проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего», — отметил президент. Путин не верит Западу Президент России признался Киселеву, что не верит странам Запада. «Я никогда не верю Западу. Нам нужны гарантии [безопасности] и они должны быть прописаны», — уточнил Путин. Западу не удалось «покончить с Россией» из-за единства народа, сильной экономики и ВС РФ Запад не смог покончить с РФ из-за сильной экономики, единого народа и ВС РФ. «Они столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил», — сказал Путин, отметив желание Запада покончить с Россией после начала СВО. Россия готова к ядерной войне Владимир Путин отметил, что Россия готова к ядерной войне. «С военно-технической точки РФ готова к ядерной войне», — заявил президент. Угрозы ядерной войны со стороны США пока нет Президент отметил, что США пока не готовы к ядерной войне в ближайшем бедующем. «Они сейчас ставят задачи повысить вот эту современность, новизну, соответствующий план у них есть <…> Но это не значит, что они готовы завтра развязать ядерную войну», — заявил Путин. По его словам, Россия не отстает от США в этом плане и наращивает свои силы. Ради защиты государства будет применено ядерное оружие Если будет угроза существованию РФ, то будет применено ядерное оружие. «Мы готовы применять [ядерное] оружие, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости», — отметил Путин. Ядерное оружие нет необходимости применять на СВО Президент РФ считает, что у страны нет необходимости применять тактическое ядерное оружие в зоне СВО. «Зачем нам применять средства массового поражения? Необходимости не было такой никогда», — подчеркнул он. Россия проведет ядерные испытания, если их проведут США Путин считает, что проведение ядерных испытаний в России возможно том случае, если США первыми их проведут. «Если США проведут ядерные испытания, не исключаю, что РФ может сделать то же самое», — заявил Путин. США будут объявлены интервентами в случае, если их войска зайдут на территорию Украины Путин заявил, что, если войска США зайдут на территорию Украины, Россия будет считать их интервентами. Он отметил, что страна отнесется к их появлению на Украине также, как к появлению на своих территориях. «Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты», — сказал Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин дал интервью журналисту, телеведущему Дмитрию Кисилеву. Запись выйдет в эфир 13 марта около 10 часов утра (по мск). В ходе разговора президент заявил о готовности к переговорам, но отметил, что они могут пройти только на условиях России. URA.RU передает главные тезисы, которые прозвучали в интервью. «Впереди — большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над i», отметил Дмитрий Киселев. Он заявил это на фоне Кремля перед разговором с главой государства, передают РИА Новости. Президент России отметил, что страна готова к переговорам с Украиной. Он отметил, что в ходе них безопасность РФ будет стоять на первом месте. «В данном случае нас прежде всего интересует безопасность России. Мы из этого будем исходить», — заявил Путин. Владимир Путин считает, что переговоры с Украиной возможны только в том случае, если они будут основаны на уже сложившихся реалиях. «Да, готовы [к переговорам], но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились», — отметил он. Президент отметил, что переговоры по конфликту на Украине не должны быть паузой для перевооружения Киева. Они должны быть серьезными, с гарантиями безопасности для РФ. «Переговоры — это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности России. Мы хотим, повторяю еще раз, разрешать все споры, и данный спор, данный конфликт мирными средствами», — заявил президент. Если Польша введет войска на Украину, то не выйдет из нее, так как желает вернуть себе исторические земли. «Вернуть они хотят те земли, которые считаются историческими <…> И если туда выйдут официальные польские партии, они вряд ли уйдут», — отметил президент РФ. По предположению Путина, войска могут войти туда под предлогом прикрытия украинско-белорусских границ и уменьшения украинских воинских контингентов для участия в боевых действиях на линии соприкосновения. Президент Путин заявил, что Россия согласна работать с любым главой Белого дома. И отметил, что РФ не вмешивается в президентские выборы в США. «Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США. Москва готова работать с любым президентом, за которого проголосуют американцы», — сказал он. Владимир Путин заявил, что России проще договориться с теми лидерами, у которых «нос в кокаине». «Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими [лидерами договариваться] проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего», — отметил президент. Президент России признался Киселеву, что не верит странам Запада. «Я никогда не верю Западу. Нам нужны гарантии [безопасности] и они должны быть прописаны», — уточнил Путин. Запад не смог покончить с РФ из-за сильной экономики, единого народа и ВС РФ. «Они столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил», — сказал Путин, отметив желание Запада покончить с Россией после начала СВО. Владимир Путин отметил, что Россия готова к ядерной войне. «С военно-технической точки РФ готова к ядерной войне», — заявил президент. Президент отметил, что США пока не готовы к ядерной войне в ближайшем бедующем. «Они сейчас ставят задачи повысить вот эту современность, новизну, соответствующий план у них есть <…> Но это не значит, что они готовы завтра развязать ядерную войну», — заявил Путин. По его словам, Россия не отстает от США в этом плане и наращивает свои силы. Если будет угроза существованию РФ, то будет применено ядерное оружие. «Мы готовы применять [ядерное] оружие, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости», — отметил Путин. Президент РФ считает, что у страны нет необходимости применять тактическое ядерное оружие в зоне СВО. «Зачем нам применять средства массового поражения? Необходимости не было такой никогда», — подчеркнул он. Путин считает, что проведение ядерных испытаний в России возможно том случае, если США первыми их проведут. «Если США проведут ядерные испытания, не исключаю, что РФ может сделать то же самое», — заявил Путин. Путин заявил, что, если войска США зайдут на территорию Украины, Россия будет считать их интервентами. Он отметил, что страна отнесется к их появлению на Украине также, как к появлению на своих территориях. «Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты», — сказал Путин.