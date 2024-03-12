Власти ЯНАО проверили инцидент со школьником, высаженным из автобуса

Власти ЯНАО выясняют подробности со школьником, высаженным из автобуса

13 марта 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Власти ЯНАО проверяют инцидент с незаконной высадкой школьника Фото: Илья Московец © URA.RU Администрация Салехарда (ЯНАО) проверила информацию о якобы имевшем место отказе водителя автобуса везти школьника, который не смог оплатить проезд. Водителя вызвали на дисциплинарную комиссию, были изучены записи с камер в салоне транспортного средства. Проверка показала, что водитель не общался с ребенком — мальчик покинул автобус самостоятельно. «Видно, что в указанное время мальчик заходит в салон, спокойно едет и выходит на следующей остановке. Каких-либо претензий со стороны водителя в сторону ребенка камера не фиксирует», — сказано в telegram-канале администрации Салехарда. При этом, власти ямальской столицы призвали граждан, находившихся в автобусе в момент происшествия дать свою оценку ситуации, чтобы сформировать полную картину случившегося. Директор Салехардского АТП Михаил Болдесари сказал, что в случае подтверждения информации о незаконной высадке ребенка — с водителем придется расстаться. Ранее URA.RU сообщало о возможной высадке ребенка за неуплату проезда. В данный момент власти продолжают выяснять подробности случившегося. Прокуратурой ЯНАО начата проверка соблюдения требований законодательства в связи с учащением подобных случаев в регионе.

Администрация Салехарда (ЯНАО) проверила информацию о якобы имевшем место отказе водителя автобуса везти школьника, который не смог оплатить проезд. Водителя вызвали на дисциплинарную комиссию, были изучены записи с камер в салоне транспортного средства. Проверка показала, что водитель не общался с ребенком — мальчик покинул автобус самостоятельно. «Видно, что в указанное время мальчик заходит в салон, спокойно едет и выходит на следующей остановке. Каких-либо претензий со стороны водителя в сторону ребенка камера не фиксирует», — сказано в telegram-канале администрации Салехарда. При этом, власти ямальской столицы призвали граждан, находившихся в автобусе в момент происшествия дать свою оценку ситуации, чтобы сформировать полную картину случившегося. Директор Салехардского АТП Михаил Болдесари сказал, что в случае подтверждения информации о незаконной высадке ребенка — с водителем придется расстаться. Ранее URA.RU сообщало о возможной высадке ребенка за неуплату проезда. В данный момент власти продолжают выяснять подробности случившегося. Прокуратурой ЯНАО начата проверка соблюдения требований законодательства в связи с учащением подобных случаев в регионе.