12 марта 2024

Власти ЯНАО проверили инцидент со школьником, высаженным из автобуса

Власти ЯНАО выясняют подробности со школьником, высаженным из автобуса
© Служба новостей «URA.RU»
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Верхняя Пышма. Свердловская область, снег, зима, пассажир, автобус, верхняя пышма, остановка общественного транспорта
Власти ЯНАО проверяют инцидент с незаконной высадкой школьника Фото:

Администрация Салехарда (ЯНАО) проверила информацию о якобы имевшем место отказе водителя автобуса везти школьника, который не смог оплатить проезд. Водителя вызвали на дисциплинарную комиссию, были изучены записи с камер в салоне транспортного средства. Проверка показала, что водитель не общался с ребенком — мальчик покинул автобус самостоятельно.

«Видно, что в указанное время мальчик заходит в салон, спокойно едет и выходит на следующей остановке. Каких-либо претензий со стороны водителя в сторону ребенка камера не фиксирует», — сказано в telegram-канале администрации Салехарда.

При этом, власти ямальской столицы призвали граждан, находившихся в автобусе в момент происшествия дать свою оценку ситуации, чтобы сформировать полную картину случившегося. Директор Салехардского АТП Михаил Болдесари сказал, что в случае подтверждения информации о незаконной высадке ребенка — с водителем придется расстаться.

Ранее URA.RU сообщало о возможной высадке ребенка за неуплату проезда. В данный момент власти продолжают выяснять подробности случившегося. Прокуратурой ЯНАО начата проверка соблюдения требований законодательства в связи с учащением подобных случаев в регионе.

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Администрация Салехарда (ЯНАО) проверила информацию о якобы имевшем место отказе водителя автобуса везти школьника, который не смог оплатить проезд. Водителя вызвали на дисциплинарную комиссию, были изучены записи с камер в салоне транспортного средства. Проверка показала, что водитель не общался с ребенком — мальчик покинул автобус самостоятельно. «Видно, что в указанное время мальчик заходит в салон, спокойно едет и выходит на следующей остановке. Каких-либо претензий со стороны водителя в сторону ребенка камера не фиксирует», — сказано в telegram-канале администрации Салехарда. При этом, власти ямальской столицы призвали граждан, находившихся в автобусе в момент происшествия дать свою оценку ситуации, чтобы сформировать полную картину случившегося. Директор Салехардского АТП Михаил Болдесари сказал, что в случае подтверждения информации о незаконной высадке ребенка — с водителем придется расстаться. Ранее URA.RU сообщало о возможной высадке ребенка за неуплату проезда. В данный момент власти продолжают выяснять подробности случившегося. Прокуратурой ЯНАО начата проверка соблюдения требований законодательства в связи с учащением подобных случаев в регионе.
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