На дороге в Тюмени загорелась «Газель» доставки «Яндекс Go». Видео

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Автомобиль потушили, горело шесть квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Тюмени на Червишевском тракте 13 марта загорелась «Газель». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. На полыхающей машине был нанесен логотип сервиса доставки от «Яндекс Go».

«13 марта в 12:08 поступило сообщение о пожаре в автомобиле. Техника и личный состав выехали на 192 км дороги, на подъезде к трассе на Курган. Огонь ликвидирован на площади в шесть квадратных метров, пострадавших, по предварительной информации, нет», — рассказали URA.RU в МЧС.

На видео, которое опубликовано в telegram-канале «Тюмень №1» в социальной сети «ВКонтакте» видно, что загоревшаяся машина имеет логотип доставки от сервиса «Яндекс Go». В адрес пресс-службы компании направлен запрос, ответ ожидается.

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В Тюмени на Червишевском тракте 13 марта загорелась «Газель». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. На полыхающей машине был нанесен логотип сервиса доставки от «Яндекс Go». «13 марта в 12:08 поступило сообщение о пожаре в автомобиле. Техника и личный состав выехали на 192 км дороги, на подъезде к трассе на Курган. Огонь ликвидирован на площади в шесть квадратных метров, пострадавших, по предварительной информации, нет», — рассказали URA.RU в МЧС. На видео, которое опубликовано в telegram-канале «Тюмень №1» в социальной сети «ВКонтакте» видно, что загоревшаяся машина имеет логотип доставки от сервиса «Яндекс Go». В адрес пресс-службы компании направлен запрос, ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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