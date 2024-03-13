В Тюмени на Червишевском тракте 13 марта загорелась «Газель». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. На полыхающей машине был нанесен логотип сервиса доставки от «Яндекс Go».
«13 марта в 12:08 поступило сообщение о пожаре в автомобиле. Техника и личный состав выехали на 192 км дороги, на подъезде к трассе на Курган. Огонь ликвидирован на площади в шесть квадратных метров, пострадавших, по предварительной информации, нет», — рассказали URA.RU в МЧС.
На видео, которое опубликовано в telegram-канале «Тюмень №1» в социальной сети «ВКонтакте» видно, что загоревшаяся машина имеет логотип доставки от сервиса «Яндекс Go». В адрес пресс-службы компании направлен запрос, ответ ожидается.
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