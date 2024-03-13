На дороге в Тюмени загорелась «Газель» доставки «Яндекс Go». Видео

13 марта 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Автомобиль потушили, горело шесть квадратных метров (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени на Червишевском тракте 13 марта загорелась «Газель». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. На полыхающей машине был нанесен логотип сервиса доставки от «Яндекс Go». «13 марта в 12:08 поступило сообщение о пожаре в автомобиле. Техника и личный состав выехали на 192 км дороги, на подъезде к трассе на Курган. Огонь ликвидирован на площади в шесть квадратных метров, пострадавших, по предварительной информации, нет», — рассказали URA.RU в МЧС. На видео, которое опубликовано в telegram-канале «Тюмень №1» в социальной сети «ВКонтакте» видно, что загоревшаяся машина имеет логотип доставки от сервиса «Яндекс Go». В адрес пресс-службы компании направлен запрос, ответ ожидается.

В Тюмени на Червишевском тракте 13 марта загорелась «Газель». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. На полыхающей машине был нанесен логотип сервиса доставки от «Яндекс Go». «13 марта в 12:08 поступило сообщение о пожаре в автомобиле. Техника и личный состав выехали на 192 км дороги, на подъезде к трассе на Курган. Огонь ликвидирован на площади в шесть квадратных метров, пострадавших, по предварительной информации, нет», — рассказали URA.RU в МЧС. На видео, которое опубликовано в telegram-канале «Тюмень №1» в социальной сети «ВКонтакте» видно, что загоревшаяся машина имеет логотип доставки от сервиса «Яндекс Go». В адрес пресс-службы компании направлен запрос, ответ ожидается.