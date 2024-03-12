12 марта 2024

В Кургане назначат нового директора департамента развития городского хозяйства мэрии. Инсайд

Новым директором ключевого департамента Кургана станет глава компании мэрии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийская конференция для предпринимателей «ЗАБИЗНЕС рейтинг регионов. Челябинская область». Челябинск, депутат, документы, чиновник, кабинет, сумка, предприниматель, портфель, бизнесмен, министр, кресло, мэр, бизнесиен
Новым директором ДРГХ Кургана назначат чиновника из компании мэрии Фото:
новость из сюжета
Смена руководства в мэрии Кургана

Новым директором департамента развития городского хозяйства администрации Кургана станет руководитель компании мэрии МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Денис Давыдов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают источники, связанные с городскими властями.

«Спустя месяц, как из департамента РГХ ушел Андрей Плешков (экс-директор департамента) на руководящий пост ДРГХ назначат чиновника из компании мэрии „Управление дорожного хозяйства и благоустройства“ Давыдов», — сообщают источники. На данный момент, обязанности директора исполняет замдиректора департамента Сергей Герасименко.

Редакция URA.RU направила запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации новости ответ не поступил.

Назначение нового руководителя ключевого департамента связано с тем, что бывший директор ДРГХ Плешков был уволен с должности в феврале 2024 года. Источники сообщали, что причиной такого решения могла стать критика со стороны губернатора региона Шумкова из-за некачественной уборки снега в городе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новым директором департамента развития городского хозяйства администрации Кургана станет руководитель компании мэрии МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Денис Давыдов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают источники, связанные с городскими властями. «Спустя месяц, как из департамента РГХ ушел Андрей Плешков (экс-директор департамента) на руководящий пост ДРГХ назначат чиновника из компании мэрии „Управление дорожного хозяйства и благоустройства“ Давыдов», — сообщают источники. На данный момент, обязанности директора исполняет замдиректора департамента Сергей Герасименко. Редакция URA.RU направила запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации новости ответ не поступил. Назначение нового руководителя ключевого департамента связано с тем, что бывший директор ДРГХ Плешков был уволен с должности в феврале 2024 года. Источники сообщали, что причиной такого решения могла стать критика со стороны губернатора региона Шумкова из-за некачественной уборки снега в городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...