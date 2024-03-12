Новым директором департамента развития городского хозяйства администрации Кургана станет руководитель компании мэрии МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Денис Давыдов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают источники, связанные с городскими властями.
«Спустя месяц, как из департамента РГХ ушел Андрей Плешков (экс-директор департамента) на руководящий пост ДРГХ назначат чиновника из компании мэрии „Управление дорожного хозяйства и благоустройства“ Давыдов», — сообщают источники. На данный момент, обязанности директора исполняет замдиректора департамента Сергей Герасименко.
Редакция URA.RU направила запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации новости ответ не поступил.
Назначение нового руководителя ключевого департамента связано с тем, что бывший директор ДРГХ Плешков был уволен с должности в феврале 2024 года. Источники сообщали, что причиной такого решения могла стать критика со стороны губернатора региона Шумкова из-за некачественной уборки снега в городе.
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