Жительница Болгарии поговорила на английском с Артюховым и вручила ему подарок

13 марта 2024 в 23:37 Размер текста - 17 +

Жительницы Болгарии вручили валенки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участница Всемирного фестиваля молодежи из Болгарии подарила губернатору Ямала Дмитрию Артюхову сувенир из родного дома, а также расхвалила регион. Все это она сделала на английском языке, сообщили в telegram-канале «Пул 89». «А вот и первые признания в любви к Салехарду. Участница из Болгарии вручила губернатору подарок и оценила свой — валенки действительно зачетные. Говорит, что Ямал — сокровище Севера. А мы согласны», — написали в telegram-канале «Пул 89». На видео жительница Болгарии разговаривала с губернатором Ямала на английском языке. Дмитрий Артюхов 13 марта встретился с участниками региональной программы ВФМ. Молодым людям показали фильм о Ямале. После этого у каждого желающего появилась возможность задать вопрос главе региона. Сообщалось, что в ЯНАО приехали 65 иностранных участников из более чем 30 стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участница Всемирного фестиваля молодежи из Болгарии подарила губернатору Ямала Дмитрию Артюхову сувенир из родного дома, а также расхвалила регион. Все это она сделала на английском языке, сообщили в telegram-канале «Пул 89». «А вот и первые признания в любви к Салехарду. Участница из Болгарии вручила губернатору подарок и оценила свой — валенки действительно зачетные. Говорит, что Ямал — сокровище Севера. А мы согласны», — написали в telegram-канале «Пул 89». На видео жительница Болгарии разговаривала с губернатором Ямала на английском языке. Дмитрий Артюхов 13 марта встретился с участниками региональной программы ВФМ. Молодым людям показали фильм о Ямале. После этого у каждого желающего появилась возможность задать вопрос главе региона. Сообщалось, что в ЯНАО приехали 65 иностранных участников из более чем 30 стран.