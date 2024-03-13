Жительница Болгарии поговорила на английском с Артюховым и вручила ему подарок

Участница Всемирного фестиваля молодежи из Болгарии подарила губернатору Ямала Дмитрию Артюхову сувенир из родного дома, а также расхвалила регион. Все это она сделала на английском языке, сообщили в telegram-канале «Пул 89».
«А вот и первые признания в любви к Салехарду. Участница из Болгарии вручила губернатору подарок и оценила свой — валенки действительно зачетные. Говорит, что Ямал — сокровище Севера. А мы согласны», — написали в telegram-канале «Пул 89». На видео жительница Болгарии разговаривала с губернатором Ямала на английском языке.
Дмитрий Артюхов 13 марта встретился с участниками региональной программы ВФМ. Молодым людям показали фильм о Ямале. После этого у каждого желающего появилась возможность задать вопрос главе региона. Сообщалось, что в ЯНАО приехали 65 иностранных участников из более чем 30 стран.
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