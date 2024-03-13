Жительница Болгарии поговорила на английском с Артюховым и вручила ему подарок

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Жительницы Болгарии вручили валенки Фото:

Участница Всемирного фестиваля молодежи из Болгарии подарила губернатору Ямала Дмитрию Артюхову сувенир из родного дома, а также расхвалила регион. Все это она сделала на английском языке, сообщили в telegram-канале «Пул 89».

«А вот и первые признания в любви к Салехарду. Участница из Болгарии вручила губернатору подарок и оценила свой — валенки действительно зачетные. Говорит, что Ямал — сокровище Севера. А мы согласны», — написали в telegram-канале «Пул 89». На видео жительница Болгарии разговаривала с губернатором Ямала на английском языке.

Дмитрий Артюхов 13 марта встретился с участниками региональной программы ВФМ. Молодым людям показали фильм о Ямале. После этого у каждого желающего появилась возможность задать вопрос главе региона. Сообщалось, что в ЯНАО приехали 65 иностранных участников из более чем 30 стран.

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Участница Всемирного фестиваля молодежи из Болгарии подарила губернатору Ямала Дмитрию Артюхову сувенир из родного дома, а также расхвалила регион. Все это она сделала на английском языке, сообщили в telegram-канале «Пул 89». «А вот и первые признания в любви к Салехарду. Участница из Болгарии вручила губернатору подарок и оценила свой — валенки действительно зачетные. Говорит, что Ямал — сокровище Севера. А мы согласны», — написали в telegram-канале «Пул 89». На видео жительница Болгарии разговаривала с губернатором Ямала на английском языке. Дмитрий Артюхов 13 марта встретился с участниками региональной программы ВФМ. Молодым людям показали фильм о Ямале. После этого у каждого желающего появилась возможность задать вопрос главе региона. Сообщалось, что в ЯНАО приехали 65 иностранных участников из более чем 30 стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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