Инстасамка объявила кастинг горячих танцовщиц для шоу

Дарья Зотеева — певица из Тобольска (Тюменская область), известная под именем Instasamka, набирает танцовщиц в свое новое шоу Ritch Witch. Как написала артистка в своем официальном telegram-канале, один из главных критериев отбора — большие ягодичные мышцы.
«Думаю сейчас набирать состав девочек, которые будут танцевать со мной в шоу Ritch Witch, есть варианты? Хочу горячих сеньорит, критерии: хот фейс, большие ягодицы и свой неповторимый стиль», — написала Instasamka в своем telegram-канале.
В посте она поблагодарила всех причастных к ее увлечению танцами и сообщила, что альбом «Семейный бизнес — 2» уже готов. Ранее URA.RU писало, что Instasamka решила восполнить пробелы в образовании и сдать ЕГЭ, с пользой потратив свободное время, которое у нее появилось из-за отмены концертов.
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