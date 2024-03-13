13 марта 2024

Инстасамка объявила кастинг горячих танцовщиц для шоу

© Служба новостей «URA.RU»
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Конкурс на место ринг-гtрл RCC boxing promotions. Екатериньург, попа, отборочный тур, кастинг
Один из главных критериев отбора в танцевальное шоу артистки — большие ягодичные мышцы Фото:

Дарья Зотеева — певица из Тобольска (Тюменская область), известная под именем Instasamka, набирает танцовщиц в свое новое шоу Ritch Witch. Как написала артистка в своем официальном telegram-канале, один из главных критериев отбора — большие ягодичные мышцы.

«Думаю сейчас набирать состав девочек, которые будут танцевать со мной в шоу Ritch Witch, есть варианты? Хочу горячих сеньорит, критерии: хот фейс, большие ягодицы и свой неповторимый стиль», — написала Instasamka в своем telegram-канале.

В посте она поблагодарила всех причастных к ее увлечению танцами и сообщила, что альбом «Семейный бизнес — 2» уже готов. Ранее URA.RU писало, что Instasamka решила восполнить пробелы в образовании и сдать ЕГЭ, с пользой потратив свободное время, которое у нее появилось из-за отмены концертов.

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Дарья Зотеева — певица из Тобольска (Тюменская область), известная под именем Instasamka, набирает танцовщиц в свое новое шоу Ritch Witch. Как написала артистка в своем официальном telegram-канале, один из главных критериев отбора — большие ягодичные мышцы. «Думаю сейчас набирать состав девочек, которые будут танцевать со мной в шоу Ritch Witch, есть варианты? Хочу горячих сеньорит, критерии: хот фейс, большие ягодицы и свой неповторимый стиль», — написала Instasamka в своем telegram-канале. В посте она поблагодарила всех причастных к ее увлечению танцами и сообщила, что альбом «Семейный бизнес — 2» уже готов. Ранее URA.RU писало, что Instasamka решила восполнить пробелы в образовании и сдать ЕГЭ, с пользой потратив свободное время, которое у нее появилось из-за отмены концертов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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