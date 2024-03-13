Власти Ямала переводят сотрудников на вахтовый метод работы

Власти Ямала вводят вахтовый метод работы для сотрудников, обслуживающих объекты, расположенные за пределами Салехарда. Речь идет о производственно-техническом объединении управления делами окружного правительства. Одновременно меняется и система оплаты труда, сообщается в постановлении, подписанном губернатором округа.
«Постановление предусматривает внесение корректировок в систему оплаты труда работников государственного учреждения „Производственно-техническое объединение управления делами Правительства ЯНАО“. Изменения предусматривают введение вахтового метода работы с 1 марта 2024 года, для сотрудников, обслуживающих объекты, расположенные за пределами Салехарда», — комментирует документ пресс-служба правительства округа. Постановление и комментарий опубликованы на сайте органа власти.
Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) компания «Ямалтрансстрой» задерживала зарплату работникам и незаконно удержала деньги с рабочего за спецодежду. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
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