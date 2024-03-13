13 марта 2024

Власти Ямала переводят сотрудников на вахтовый метод работы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод «Верста». Свердловская область, Асбест, чиновник, телефон в руках, папка в руках, потайной карман
У сотрудников, переведенных на вахты, меняется и система оплаты труда Фото:

Власти Ямала вводят вахтовый метод работы для сотрудников, обслуживающих объекты, расположенные за пределами Салехарда. Речь идет о производственно-техническом объединении управления делами окружного правительства. Одновременно меняется и система оплаты труда, сообщается в постановлении, подписанном губернатором округа.

«Постановление предусматривает внесение корректировок в систему оплаты труда работников государственного учреждения „Производственно-техническое объединение управления делами Правительства ЯНАО“. Изменения предусматривают введение вахтового метода работы с 1 марта 2024 года, для сотрудников, обслуживающих объекты, расположенные за пределами Салехарда», — комментирует документ пресс-служба правительства округа. Постановление и комментарий опубликованы на сайте органа власти.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) компания «Ямалтрансстрой» задерживала зарплату работникам и незаконно удержала деньги с рабочего за спецодежду. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Ямала вводят вахтовый метод работы для сотрудников, обслуживающих объекты, расположенные за пределами Салехарда. Речь идет о производственно-техническом объединении управления делами окружного правительства. Одновременно меняется и система оплаты труда, сообщается в постановлении, подписанном губернатором округа. «Постановление предусматривает внесение корректировок в систему оплаты труда работников государственного учреждения „Производственно-техническое объединение управления делами Правительства ЯНАО“. Изменения предусматривают введение вахтового метода работы с 1 марта 2024 года, для сотрудников, обслуживающих объекты, расположенные за пределами Салехарда», — комментирует документ пресс-служба правительства округа. Постановление и комментарий опубликованы на сайте органа власти. Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) компания «Ямалтрансстрой» задерживала зарплату работникам и незаконно удержала деньги с рабочего за спецодежду. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...