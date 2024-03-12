Следить за выборами президента России в Тюмени будет почти тысяча камер

13 марта 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Видео с камер, установленных на тюменских участках, будут смотреть 3000 общественников Фото: Денис Моргунов © URA.RU На тюменских участках, где будет проходить голосование в рамках президентских выборов, установлена почти тысяча камер наблюдения. Об этом в ходе пресс-тура рассказал руководитель центра общественного наблюдения за выборами в Тюменской области Артур Юрьев, передает с места корреспондент URA.RU. «камеры установлены на 460 участках, по две на каждом. В итоге имеем 920 камер. Следить за видео с этих камер будут почти три тысячи общественных наблюдателей», — передает корреспондент URA.RU слова Юрьева. Сообщается, что камеры размещены всего в 43% избирательных участков региона. Однако это те участки, на которых, по подсчетам аналитиков, проголосует около 70% жителей области. Ранее URA.RU рассказало, что областной избирком ожидает высокой явки на выборы президента РФ. По прогнозам руководителя комиссии Игоря Халина, показатель достигнет 80%.

На тюменских участках, где будет проходить голосование в рамках президентских выборов, установлена почти тысяча камер наблюдения. Об этом в ходе пресс-тура рассказал руководитель центра общественного наблюдения за выборами в Тюменской области Артур Юрьев, передает с места корреспондент URA.RU. «камеры установлены на 460 участках, по две на каждом. В итоге имеем 920 камер. Следить за видео с этих камер будут почти три тысячи общественных наблюдателей», — передает корреспондент URA.RU слова Юрьева. Сообщается, что камеры размещены всего в 43% избирательных участков региона. Однако это те участки, на которых, по подсчетам аналитиков, проголосует около 70% жителей области. Ранее URA.RU рассказало, что областной избирком ожидает высокой явки на выборы президента РФ. По прогнозам руководителя комиссии Игоря Халина, показатель достигнет 80%.