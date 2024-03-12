12 марта 2024

Следить за выборами президента России в Тюмени будет почти тысяча камер

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по избирательному участку. Тюмень
Видео с камер, установленных на тюменских участках, будут смотреть 3000 общественников Фото:

На тюменских участках, где будет проходить голосование в рамках президентских выборов, установлена почти тысяча камер наблюдения. Об этом в ходе пресс-тура рассказал руководитель центра общественного наблюдения за выборами в Тюменской области Артур Юрьев, передает с места корреспондент URA.RU.

«камеры установлены на 460 участках, по две на каждом. В итоге имеем 920 камер. Следить за видео с этих камер будут почти три тысячи общественных наблюдателей», — передает корреспондент URA.RU слова Юрьева.

Сообщается, что камеры размещены всего в 43% избирательных участков региона. Однако это те участки, на которых, по подсчетам аналитиков, проголосует около 70% жителей области.

Ранее URA.RU рассказало, что областной избирком ожидает высокой явки на выборы президента РФ. По прогнозам руководителя комиссии Игоря Халина, показатель достигнет 80%.

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На тюменских участках, где будет проходить голосование в рамках президентских выборов, установлена почти тысяча камер наблюдения. Об этом в ходе пресс-тура рассказал руководитель центра общественного наблюдения за выборами в Тюменской области Артур Юрьев, передает с места корреспондент URA.RU. «камеры установлены на 460 участках, по две на каждом. В итоге имеем 920 камер. Следить за видео с этих камер будут почти три тысячи общественных наблюдателей», — передает корреспондент URA.RU слова Юрьева. Сообщается, что камеры размещены всего в 43% избирательных участков региона. Однако это те участки, на которых, по подсчетам аналитиков, проголосует около 70% жителей области. Ранее URA.RU рассказало, что областной избирком ожидает высокой явки на выборы президента РФ. По прогнозам руководителя комиссии Игоря Халина, показатель достигнет 80%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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