14 марта 2024

В ЯНАО ждут DDoS-атаки на систему наблюдения за выборами

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО ждут DDoS-атаки на центр наблюдения за выборами Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Ямальская система видеонаблюдения за ходом выборов президента России подвергается DDoS-атакам. Руководитель штаба независимого общественного наблюдения и председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин рассказал в ходе утреннего брифинга об активизации хакеров.

«По той информации, которая имеется, сегодня в течение дня запланированы DDoS-атаки на систему, и они уже начались. Периодически идет сбой, но в целом система выдерживает», — сообщил Дмитрий Заякин.

Об авторах атак и их целях Заякин не упомянул. Ранее URA.RU сообщало о том, как на Ямале организуют видеонаблюдение за избирательными участками.

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Ямальская система видеонаблюдения за ходом выборов президента России подвергается DDoS-атакам. Руководитель штаба независимого общественного наблюдения и председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин рассказал в ходе утреннего брифинга об активизации хакеров. «По той информации, которая имеется, сегодня в течение дня запланированы DDoS-атаки на систему, и они уже начались. Периодически идет сбой, но в целом система выдерживает», — сообщил Дмитрий Заякин. Об авторах атак и их целях Заякин не упомянул. Ранее URA.RU сообщало о том, как на Ямале организуют видеонаблюдение за избирательными участками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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