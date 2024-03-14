В ЯНАО ждут DDoS-атаки на систему наблюдения за выборами

Ямальская система видеонаблюдения за ходом выборов президента России подвергается DDoS-атакам. Руководитель штаба независимого общественного наблюдения и председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин рассказал в ходе утреннего брифинга об активизации хакеров.
«По той информации, которая имеется, сегодня в течение дня запланированы DDoS-атаки на систему, и они уже начались. Периодически идет сбой, но в целом система выдерживает», — сообщил Дмитрий Заякин.
Об авторах атак и их целях Заякин не упомянул. Ранее URA.RU сообщало о том, как на Ямале организуют видеонаблюдение за избирательными участками.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.