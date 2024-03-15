В ЯНАО открылись избирательные участки для голосования на выборах президента РФ

16 марта 2024 в 08:05 Размер текста - 17 +

В ЯНАО 16 марта проходит второй день голосования по выборам президента РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В ЯНАО, как и по всей России, 16 марта начался второй день голосования по выборам президента РФ. Избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов, сообщает Избирком ЯНАО. «Впереди еще два дня голосования. Ждем вас, ямальцы, на участках 16 и 17 марта. На Ямале 221 участок будет открыт все три дня голосования с 08:00 до 20:00», — сообщает Избирком ЯНАО в официальном telegram-канале. В первый день голосования избирательные участки посетило более 200 тысяч человек. Явка избирателей составила по данным сайта государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» 57,43%. По данным источников агентства, явка избирателей превысила 58%. За ходом голосования будут следить общественные наблюдатели, представители политических партий. URA.RU проведет онлайн-трансляцию о событиях второго дня выборов президента РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО, как и по всей России, 16 марта начался второй день голосования по выборам президента РФ. Избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов, сообщает Избирком ЯНАО. «Впереди еще два дня голосования. Ждем вас, ямальцы, на участках 16 и 17 марта. На Ямале 221 участок будет открыт все три дня голосования с 08:00 до 20:00», — сообщает Избирком ЯНАО в официальном telegram-канале. В первый день голосования избирательные участки посетило более 200 тысяч человек. Явка избирателей составила по данным сайта государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» 57,43%. По данным источников агентства, явка избирателей превысила 58%. За ходом голосования будут следить общественные наблюдатели, представители политических партий. URA.RU проведет онлайн-трансляцию о событиях второго дня выборов президента РФ.