15 марта 2024

В ЯНАО открылись избирательные участки для голосования на выборах президента РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы и голосование на участке. Тюмень , выборы, голосование, выборы 2024
В ЯНАО 16 марта проходит второй день голосования по выборам президента РФ Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В ЯНАО, как и по всей России, 16 марта начался второй день голосования по выборам президента РФ. Избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов, сообщает Избирком ЯНАО.

«Впереди еще два дня голосования. Ждем вас, ямальцы, на участках 16 и 17 марта. На Ямале 221 участок будет открыт все три дня голосования с 08:00 до 20:00», — сообщает Избирком ЯНАО в официальном telegram-канале.

В первый день голосования избирательные участки посетило более 200 тысяч человек. Явка избирателей составила по данным сайта государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» 57,43%. По данным источников агентства, явка избирателей превысила 58%.

За ходом голосования будут следить общественные наблюдатели, представители политических партий. URA.RU проведет онлайн-трансляцию о событиях второго дня выборов президента РФ.

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В ЯНАО, как и по всей России, 16 марта начался второй день голосования по выборам президента РФ. Избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов, сообщает Избирком ЯНАО. «Впереди еще два дня голосования. Ждем вас, ямальцы, на участках 16 и 17 марта. На Ямале 221 участок будет открыт все три дня голосования с 08:00 до 20:00», — сообщает Избирком ЯНАО в официальном telegram-канале. В первый день голосования избирательные участки посетило более 200 тысяч человек. Явка избирателей составила по данным сайта государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» 57,43%. По данным источников агентства, явка избирателей превысила 58%. За ходом голосования будут следить общественные наблюдатели, представители политических партий. URA.RU проведет онлайн-трансляцию о событиях второго дня выборов президента РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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