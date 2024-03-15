В Салехарде (ЯНАО) мэр Алексей Титовский проголосовал на выборах президента РФ на участке № 1008. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.
«Безусловно, это наш гражданский долг. Я отдал свой голос, чтобы Россия развивалась, как суверенная, мощная держава, а вместе с ней развивался бы Ямал и Салехард. За это я отдал свой голос», — сообщил Алексей Титовский, видео с избирательного участка опубликовано в telegram-канале «Салехард Онлайн».
В ЯНАО, как и по всей России проходит голосование по выбору президента РФ. В округе работает 221 избирательный участок, из них 14 участков открыты в окружной столице. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает о ходе голосования и основных событиях.
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