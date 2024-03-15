15 марта 2024

Мэр Салехарда проголосовал на выборах президента РФ. Видео

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Клипарт. Сайт Минприроды России Заповедная Россия. Екатеринбург, титовский алексей
Мэр Салехарда Алексей Титовский проголосовал на выборах президента РФ Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Салехарде (ЯНАО) мэр Алексей Титовский проголосовал на выборах президента РФ на участке № 1008. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.

«Безусловно, это наш гражданский долг. Я отдал свой голос, чтобы Россия развивалась, как суверенная, мощная держава, а вместе с ней развивался бы Ямал и Салехард. За это я отдал свой голос», — сообщил Алексей Титовский, видео с избирательного участка опубликовано в telegram-канале «Салехард Онлайн».

В ЯНАО, как и по всей России проходит голосование по выбору президента РФ. В округе работает 221 избирательный участок, из них 14 участков открыты в окружной столице. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает о ходе голосования и основных событиях.

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В Салехарде (ЯНАО) мэр Алексей Титовский проголосовал на выборах президента РФ на участке № 1008. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы. «Безусловно, это наш гражданский долг. Я отдал свой голос, чтобы Россия развивалась, как суверенная, мощная держава, а вместе с ней развивался бы Ямал и Салехард. За это я отдал свой голос», — сообщил Алексей Титовский, видео с избирательного участка опубликовано в telegram-канале «Салехард Онлайн». В ЯНАО, как и по всей России проходит голосование по выбору президента РФ. В округе работает 221 избирательный участок, из них 14 участков открыты в окружной столице. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает о ходе голосования и основных событиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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