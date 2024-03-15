Мэр Салехарда проголосовал на выборах президента РФ. Видео

16 марта 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Мэр Салехарда Алексей Титовский проголосовал на выборах президента РФ Фото: сайт Заповедная Россия news.zapoved.ru новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Салехарде (ЯНАО) мэр Алексей Титовский проголосовал на выборах президента РФ на участке № 1008. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы. «Безусловно, это наш гражданский долг. Я отдал свой голос, чтобы Россия развивалась, как суверенная, мощная держава, а вместе с ней развивался бы Ямал и Салехард. За это я отдал свой голос», — сообщил Алексей Титовский, видео с избирательного участка опубликовано в telegram-канале «Салехард Онлайн». В ЯНАО, как и по всей России проходит голосование по выбору президента РФ. В округе работает 221 избирательный участок, из них 14 участков открыты в окружной столице. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает о ходе голосования и основных событиях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) мэр Алексей Титовский проголосовал на выборах президента РФ на участке № 1008. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы. «Безусловно, это наш гражданский долг. Я отдал свой голос, чтобы Россия развивалась, как суверенная, мощная держава, а вместе с ней развивался бы Ямал и Салехард. За это я отдал свой голос», — сообщил Алексей Титовский, видео с избирательного участка опубликовано в telegram-канале «Салехард Онлайн». В ЯНАО, как и по всей России проходит голосование по выбору президента РФ. В округе работает 221 избирательный участок, из них 14 участков открыты в окружной столице. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает о ходе голосования и основных событиях.