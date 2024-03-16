Окружной избирком огласил промежуточные результаты явке Ямальцев на выборы. По официальным данным в регионе проголосовало 90,15% населения. Итоги по явке на 15:00 17 марта озвучил заместитель председателя ИК ЯНАО Игорь Горелик.
В каждом из 13 муниципалитетов в выборах поучаствовало уже более 80% жителей — в восьми из них проголосовало более 90% избирателей. Лидером по явке остается Красноселькупский район — в нем свои голоса за президента отдали 96,04% местных жителей.
До завершения голосования за будущего президента РФ остается менее 4 часов. URA.RU следит за ходом выборов на Ямале в текстовой онлайн-трансляции. Ранее агентство сообщало о том, что явка в регионе превысила результат, который прогнозировали в окружном избиркоме до начала выборов 15 марта.
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