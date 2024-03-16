В ЯНАО явка на голосовании за президента превысила 90%. Фото

Явка на выборы в ЯНАО превысила 90%

17 марта 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Избирком подвел итоги по явке в ЯНАО к 15:00 17 марта Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Окружной избирком огласил промежуточные результаты явке Ямальцев на выборы. По официальным данным в регионе проголосовало 90,15% населения. Итоги по явке на 15:00 17 марта озвучил заместитель председателя ИК ЯНАО Игорь Горелик. В каждом из 13 муниципалитетов в выборах поучаствовало уже более 80% жителей — в восьми из них проголосовало более 90% избирателей. Лидером по явке остается Красноселькупский район — в нем свои голоса за президента отдали 96,04% местных жителей. До завершения голосования за будущего президента РФ остается менее 4 часов. URA.RU следит за ходом выборов на Ямале в текстовой онлайн-трансляции. Ранее агентство сообщало о том, что явка в регионе превысила результат, который прогнозировали в окружном избиркоме до начала выборов 15 марта. Явка по муниципалитетам ЯНАО на 15 часов 17 марта Фото: URA.RU — данные предоставлены Избирком ЯНАО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Окружной избирком огласил промежуточные результаты явке Ямальцев на выборы. По официальным данным в регионе проголосовало 90,15% населения. Итоги по явке на 15:00 17 марта озвучил заместитель председателя ИК ЯНАО Игорь Горелик. В каждом из 13 муниципалитетов в выборах поучаствовало уже более 80% жителей — в восьми из них проголосовало более 90% избирателей. Лидером по явке остается Красноселькупский район — в нем свои голоса за президента отдали 96,04% местных жителей. До завершения голосования за будущего президента РФ остается менее 4 часов. URA.RU следит за ходом выборов на Ямале в текстовой онлайн-трансляции. Ранее агентство сообщало о том, что явка в регионе превысила результат, который прогнозировали в окружном избиркоме до начала выборов 15 марта.