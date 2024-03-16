16 марта 2024

В ЯНАО явка на голосовании за президента превысила 90%. Фото

Явка на выборы в ЯНАО превысила 90%
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Избирательная комиссия в Госпитале Ветеранов Войн на Подлесной 6. Пермь, избирательная комиссия, избирательный участок
Избирком подвел итоги по явке в ЯНАО к 15:00 17 марта Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Окружной избирком огласил промежуточные результаты явке Ямальцев на выборы. По официальным данным в регионе проголосовало 90,15% населения. Итоги по явке на 15:00 17 марта озвучил заместитель председателя ИК ЯНАО Игорь Горелик.

В каждом из 13 муниципалитетов в выборах поучаствовало уже более 80% жителей — в восьми из них проголосовало более 90% избирателей. Лидером по явке остается Красноселькупский район — в нем свои голоса за президента отдали 96,04% местных жителей.

До завершения голосования за будущего президента РФ остается менее 4 часов. URA.RU следит за ходом выборов на Ямале в текстовой онлайн-трансляции. Ранее агентство сообщало о том, что явка в регионе превысила результат, который прогнозировали в окружном избиркоме до начала выборов 15 марта.

Явка по муниципалитетам ЯНАО на 15 часов 17 марта
Явка по муниципалитетам ЯНАО на 15 часов 17 марта
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Окружной избирком огласил промежуточные результаты явке Ямальцев на выборы. По официальным данным в регионе проголосовало 90,15% населения. Итоги по явке на 15:00 17 марта озвучил заместитель председателя ИК ЯНАО Игорь Горелик. В каждом из 13 муниципалитетов в выборах поучаствовало уже более 80% жителей — в восьми из них проголосовало более 90% избирателей. Лидером по явке остается Красноселькупский район — в нем свои голоса за президента отдали 96,04% местных жителей. До завершения голосования за будущего президента РФ остается менее 4 часов. URA.RU следит за ходом выборов на Ямале в текстовой онлайн-трансляции. Ранее агентство сообщало о том, что явка в регионе превысила результат, который прогнозировали в окружном избиркоме до начала выборов 15 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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