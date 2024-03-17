17 марта 2024

Жительница Салехарда не поверила в победу в викторине «Всей семьей»

В Салехарде квартиру в викторине «Всей семьей» выиграла Екатерина Рожковская
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы президента, викторина Челябинск
Екатерина Рожковская выиграла квартиру в Салехарде Фото:

В Салехарде (ЯНАО) квартиру за участие в викторине «Всей семьей» получила Екатерина Рожковская. В первые минуты она не поверила в победу, сообщила победительница «Медиацентру Салехард».

«Я не поверила. Спать собралась, косичку заплела. Эфир завис и была непонятна последняя цифра. Я все выключила и подумала, что все грустно, печально, а потом пришло sms», — видео с первыми эмоциями Екатерины публикует telegram-канал «Салехард онлайн».

Екатерина рассказала, что никогда не выигрывала таких призов. Ощущения после победы у нее странные. Выиграть квартиру на Ямале — это невероятно.

Розыгрыш восьми квартир в городах ЯНАО состоялся 17 марта в прямом эфире. Надымчанка Анастасия поделилась своими эмоциями после результатов розыгрыша. В Муравленко квартиру получит Дмитрий.

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В Салехарде (ЯНАО) квартиру за участие в викторине «Всей семьей» получила Екатерина Рожковская. В первые минуты она не поверила в победу, сообщила победительница «Медиацентру Салехард». «Я не поверила. Спать собралась, косичку заплела. Эфир завис и была непонятна последняя цифра. Я все выключила и подумала, что все грустно, печально, а потом пришло sms», — видео с первыми эмоциями Екатерины публикует telegram-канал «Салехард онлайн». Екатерина рассказала, что никогда не выигрывала таких призов. Ощущения после победы у нее странные. Выиграть квартиру на Ямале — это невероятно. Розыгрыш восьми квартир в городах ЯНАО состоялся 17 марта в прямом эфире. Надымчанка Анастасия поделилась своими эмоциями после результатов розыгрыша. В Муравленко квартиру получит Дмитрий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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