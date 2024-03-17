Жительница Салехарда не поверила в победу в викторине «Всей семьей»

В Салехарде (ЯНАО) квартиру за участие в викторине «Всей семьей» получила Екатерина Рожковская. В первые минуты она не поверила в победу, сообщила победительница «Медиацентру Салехард».
«Я не поверила. Спать собралась, косичку заплела. Эфир завис и была непонятна последняя цифра. Я все выключила и подумала, что все грустно, печально, а потом пришло sms», — видео с первыми эмоциями Екатерины публикует telegram-канал «Салехард онлайн».
Екатерина рассказала, что никогда не выигрывала таких призов. Ощущения после победы у нее странные. Выиграть квартиру на Ямале — это невероятно.
Розыгрыш восьми квартир в городах ЯНАО состоялся 17 марта в прямом эфире. Надымчанка Анастасия поделилась своими эмоциями после результатов розыгрыша. В Муравленко квартиру получит Дмитрий.
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