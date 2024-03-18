ВСУ убили двух человек в частном доме в Белгородской области

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Город. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
Вячеслав Гладков сообщил, что два человека скончались до приезда скорой помощи Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Снаряд, выпущенный ВСУ, попал в частный дом в селе Никольское (Белгородская область). Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, погибли два человека.

«В результате прямого попадания в частный жилой дом погибли два человека: молодой человек 17 лет и мужчина», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что жители скончались до приезда скорой помощи.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили десять реактивных снарядов Vampire над территорией Белгородской области. Ведомство отметило, что они были запущены со стороны ВСУ.

https://t.me/ostorozhno_novosti/24328
Снаряд ВСУ попал в частный дом
Фото:

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Снаряд, выпущенный ВСУ, попал в частный дом в селе Никольское (Белгородская область). Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, погибли два человека. «В результате прямого попадания в частный жилой дом погибли два человека: молодой человек 17 лет и мужчина», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что жители скончались до приезда скорой помощи. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили десять реактивных снарядов Vampire над территорией Белгородской области. Ведомство отметило, что они были запущены со стороны ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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