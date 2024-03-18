ВСУ убили двух человек в частном доме в Белгородской области

Снаряд, выпущенный ВСУ, попал в частный дом в селе Никольское (Белгородская область). Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, погибли два человека.
«В результате прямого попадания в частный жилой дом погибли два человека: молодой человек 17 лет и мужчина», — заявил Гладков
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили десять реактивных снарядов Vampire над территорией Белгородской области. Ведомство отметило, что они были запущены со стороны ВСУ.
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