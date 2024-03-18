ВСУ убили двух человек в частном доме в Белгородской области

18 марта 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков сообщил, что два человека скончались до приезда скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Снаряд, выпущенный ВСУ, попал в частный дом в селе Никольское (Белгородская область). Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, погибли два человека. «В результате прямого попадания в частный жилой дом погибли два человека: молодой человек 17 лет и мужчина», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что жители скончались до приезда скорой помощи. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили десять реактивных снарядов Vampire над территорией Белгородской области. Ведомство отметило, что они были запущены со стороны ВСУ. Снаряд ВСУ попал в частный дом telegram-канал «Осторожно, новости» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Снаряд, выпущенный ВСУ, попал в частный дом в селе Никольское (Белгородская область). Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, погибли два человека. «В результате прямого попадания в частный жилой дом погибли два человека: молодой человек 17 лет и мужчина», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что жители скончались до приезда скорой помощи. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили десять реактивных снарядов Vampire над территорией Белгородской области. Ведомство отметило, что они были запущены со стороны ВСУ.