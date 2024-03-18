18 марта 2024

Ближнее зарубежье получит меньше тюменского зерна

Экспорт зерна из Тюменской области в соседние страны сократился на 10%
© Служба новостей «URA.RU»
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Грузовые машины с зерном. Курган, телега, зерно, агро, агро ферма, фура с зерном
Основными зерновыми партнерами Тюмени остаются Казахстан и Китай Фото:

Экспорт зерна из Тюменской области в страны ближнего зарубежья в 2024 году составил около 42 тысяч тонн. Этот показатель на 10% ниже, чем в аналогичном периоде 2023 года, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

«В прошлом году в аналогичном периоде было досмотрено 46,8 тысяч тонн зерна, направляемого на экспорт. В этом году 42 тысячи тонн, это на 10 с небольшим процентов меньше», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Как пояснили специалисты Россельхознадзора, основными импортерами тюменского зерна остаются Казахстан и Китай. Кроме них в этом году к списку потребителей тюменской продукции присоединилась Киргизия — туда отправили две партии зерновых культур общим весом 0,14 тонны.

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Экспорт зерна из Тюменской области в страны ближнего зарубежья в 2024 году составил около 42 тысяч тонн. Этот показатель на 10% ниже, чем в аналогичном периоде 2023 года, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. «В прошлом году в аналогичном периоде было досмотрено 46,8 тысяч тонн зерна, направляемого на экспорт. В этом году 42 тысячи тонн, это на 10 с небольшим процентов меньше», — пояснили URA.RU в ведомстве. Как пояснили специалисты Россельхознадзора, основными импортерами тюменского зерна остаются Казахстан и Китай. Кроме них в этом году к списку потребителей тюменской продукции присоединилась Киргизия — туда отправили две партии зерновых культур общим весом 0,14 тонны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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