Ближнее зарубежье получит меньше тюменского зерна

Экспорт зерна из Тюменской области в страны ближнего зарубежья в 2024 году составил около 42 тысяч тонн. Этот показатель на 10% ниже, чем в аналогичном периоде 2023 года, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
«В прошлом году в аналогичном периоде было досмотрено 46,8 тысяч тонн зерна, направляемого на экспорт. В этом году 42 тысячи тонн, это на 10 с небольшим процентов меньше», — пояснили URA.RU в ведомстве.
Как пояснили специалисты Россельхознадзора, основными импортерами тюменского зерна остаются Казахстан и Китай. Кроме них в этом году к списку потребителей тюменской продукции присоединилась Киргизия — туда отправили две партии зерновых культур общим весом 0,14 тонны.
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