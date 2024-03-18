18 марта 2024

Жители ЯНАО продолжают получать призы после розыгрыша викторины. Фото

Ямальцы продолжают выигрывать ценные подарки в викторине «Всей семьей»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Курган, голосование, выборы 2024
Северяне выигрывают телевизоры, ноутбуки, телефоны, велосипеды Фото:

Жители Приуральского района (ЯНАО) продолжают получать подарки после розыгрыша в викторине «Всей семьей». Северяне выигрывают телевизоры, ноутбуки, телефоны, велосипеды, сообщает администрация Приуральского района.

«На протяжении трех дней счастливчикам повезло выиграть ценные подарки — телевизоры, ноутбуки, телефоны и еще много всего. Зарядные устройства выиграл житель Лаборовой Алексей и житель Щучье Александр, телевизор достался Ольге, а набор инструментов — Владимиру. Двое мужчин из Аксарки стали обладателями велосипедов», — сообщает telegram-канал администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО вечером 17 марта состоялся розыгрыш восьми квартир. Кроме главных подарков были разыграны ноутбуки и телефоны, телевизоры, умные колонки «Алиса» и другие.

blob:https://web.telegram.org/a1099ae5-a0fc-47c0-957d-634aac0f8e1c
Жители Приуральского района (ЯНАО) продолжают получать подарки после розыгрыша в викторине «Всей семьей». Северяне выигрывают телевизоры, ноутбуки, телефоны, велосипеды
Фото:

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Жители Приуральского района (ЯНАО) продолжают получать подарки после розыгрыша в викторине «Всей семьей». Северяне выигрывают телевизоры, ноутбуки, телефоны, велосипеды, сообщает администрация Приуральского района. «На протяжении трех дней счастливчикам повезло выиграть ценные подарки — телевизоры, ноутбуки, телефоны и еще много всего. Зарядные устройства выиграл житель Лаборовой Алексей и житель Щучье Александр, телевизор достался Ольге, а набор инструментов — Владимиру. Двое мужчин из Аксарки стали обладателями велосипедов», — сообщает telegram-канал администрации. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО вечером 17 марта состоялся розыгрыш восьми квартир. Кроме главных подарков были разыграны ноутбуки и телефоны, телевизоры, умные колонки «Алиса» и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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