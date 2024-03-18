Жители Приуральского района (ЯНАО) продолжают получать подарки после розыгрыша в викторине «Всей семьей». Северяне выигрывают телевизоры, ноутбуки, телефоны, велосипеды, сообщает администрация Приуральского района.
«На протяжении трех дней счастливчикам повезло выиграть ценные подарки — телевизоры, ноутбуки, телефоны и еще много всего. Зарядные устройства выиграл житель Лаборовой Алексей и житель Щучье Александр, телевизор достался Ольге, а набор инструментов — Владимиру. Двое мужчин из Аксарки стали обладателями велосипедов», — сообщает telegram-канал администрации.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО вечером 17 марта состоялся розыгрыш восьми квартир. Кроме главных подарков были разыграны ноутбуки и телефоны, телевизоры, умные колонки «Алиса» и другие.
Жители Приуральского района (ЯНАО) продолжают получать подарки после розыгрыша в викторине «Всей семьей». Северяне выигрывают телевизоры, ноутбуки, телефоны, велосипеды
Жители Приуральского района (ЯНАО) продолжают получать подарки после розыгрыша в викторине «Всей семьей». Северяне выигрывают телевизоры, ноутбуки, телефоны, велосипеды, сообщает администрация Приуральского района. «На протяжении трех дней счастливчикам повезло выиграть ценные подарки — телевизоры, ноутбуки, телефоны и еще много всего. Зарядные устройства выиграл житель Лаборовой Алексей и житель Щучье Александр, телевизор достался Ольге, а набор инструментов — Владимиру. Двое мужчин из Аксарки стали обладателями велосипедов», — сообщает telegram-канал администрации. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО вечером 17 марта состоялся розыгрыш восьми квартир. Кроме главных подарков были разыграны ноутбуки и телефоны, телевизоры, умные колонки «Алиса» и другие.